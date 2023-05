La congresista Isabel Cortez (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) emitió un comunicado para responder las críticas que recibió tras ser condecorada por la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno este lunes, 1 de mayo, como parte de las actividades por el Día del Trabajo.

En su pronunciamiento, la legisladora cuestionó a dos de sus principales críticas, la excandidata presidencial Verónika Mendoza y Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros, por, según dijo, “darle la espalda” al exmandatario Pedro Castillo.

Sobre la condecoración a la Orden del Trabajo que me hicieran el día de hoy, comparto este comunicado. pic.twitter.com/qoASjtuaV8 — Isabel Cortez (@chabelitacongre) May 2, 2023

“Toda esa izquierda y progresismo que hoy me ataca rabiosamente y reclama haber traicionado, es esa misma izquierda que le dio la espalda al presidente Pedro Castillo, que lo llamaba traidor y corrupto, que salió de su gobierno para luego dar entrevistas donde lo apuñalaban. Ahí podemos ver, por ejemplo, a la expremier Mirtha Vásquez o Verónika Mendoza, que fue una de las primeras que lo llamó traidor”, manifestó Cortez.

“Toda esa izquierda y progresismo, además, durante los meses de marcha constantes que hubo en todo el país solo se dedicaron a respaldar las movilizaciones desde sus cómodos sillones y sus redes sociales. ¿Dónde estaban cuando otros ponían el pecho y la vida por lo que luchaban, dónde estaba Mirtha Vásquez, Verónika Mendoza? Como congresista fui muchas veces a ver detenidos a comisarías y heridos a hospitales y nunca los vi ni de casualidad. No se diferencian de la derecha, al final de cuentas los muertos los ponemos los pobres, los humildes”, agregó.

Isabel Cortez, además, aclaró que el recibir la condecoración de manos de Dina Boluarte no implica que crea que la mandataria y su gobierno no tienen responsabilidad en las muertes registradas durante las últimas protestas.

“Recibir la condecoración no significa que crea que la presidenta Dina Boluarte y el gobierno no tienen responsabilidad por varias muertes de compatriotas y que eso debe ser investigado y sancionado, por ello varias veces he pedido que el Ministerio Público tiene que tomar cartas en el asunto, así como en su momento firmé el pedido de vacancia, a pedido de mi bancada, moción que casi ninguna bancada apoyó”, expresó la parlamentaria.

“En ese sentido, como congresista mi responsabilidad es legislar y tratar de tender puentes con quienes de alguna manera se puede dialogar, ya que con la ultra derecha no se llega a ningún lado, como bien lo demuestran los varios proyectos de ley que tengo y que son encarpetados en el Congreso. En este sentido, Dina Boluarte y el ministro de Trabajo han asegurado que no se retrocederá con lo ya avanzado en materia laboral y debemos vigilar que así sea”, añadió.

El caso

Isabel Cortez fue condecorada, en el Día del Trabajo, por la presidenta Dina Boluarte con la Orden del Trabajo en el grado de oficial. La congresista había firmado, en enero pasado, una moción de vacancia contra la mandataria. El pedido fue debatido y archivado recién el 4 de abril pasado.

Sin embargo, al momento de la votación de la moción de vacancia contra Dina Boluarte, Isabel Cortez fue la única de su bancada que se abstuvo.