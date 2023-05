El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Antonio Varela Bohórquez, negó este lunes que vaya a renunciar a su cargo tras la denuncia de plagio de su tesis doctoral.

En declaraciones a los periodistas desde Palacio de Gobierno, reiteró que no copió fragmentos de textos de otros autores sin citarlos y que acreditará la solidez académica de su trabajo de investigación.

“Yo no voy a renunciar por dos cosas en particular: no he plagiado y las denuncias existen. Cualquier persona puede ser denunciada, pero yo voy a demostrar, tanto del punto de vista particular como acudiendo a la universidad para que acredite la solidez académica de mi trabajo, que no he plagiado. Lo voy a repetir siempre: no he plagiado”, expresó.

“Respeto irrestrictamente la libertad de expresión. Respeto el trabajo, la libertad, creo que estoy con la competencia de defender mi punto d vista sin necesidad de amenazar a nadie. Quizás la mejor denuncia por mi parte serpa mejorar la respuesta y acreditar ante la población que no se trata de un plagio”, agregó.

MIRA AQUÍ: Dina Boluarte toma juramento a cuatro nuevos ministros

En ese sentido, Varela Bohórquez también estimó que existen sectores incómodos con su presencia en dicho portafolio porque tiene una visión distinta a anteriores gestiones.

“Los que me conocen saben que en los momentos más difíciles saco lo mejor de mí. Vengo del ámbito privado, he renunciado a varias actividades para servir al país. Me informaron muchos amigos de lo que yo me podía haber metido y sabía que podían pasar ese tipo de cosas. La verdad no pensaba que iba a ser rápido”, subrayó.

“Yo sé también, y no hay que ser tontos, que hay sectores que no les gusta mi presencia en el ministerio porque seguramente con una visión distinta a las anteriores gestiones voy a hacer los cambios que se necesitan”, añadió.

Según ‘Panorama’, la tesis del titular del MTPE fue procesada por el programa antiplagio Turnitin, que arrojó un 54 % de índice de similitud . Es decir, el ministro copió y pegó títulos, párrafos enteros sin citar, páginas completas ininterrumpidas de otros autores para obtener el máximo grado académico.

Varela Bohórquez copió de su exjefe, el fallecido Fernando Elías Mantero, fundador del estudio Elías Mantero Abogados, donde el ministro fue socio principal. No se salvó ni un texto del actual presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, que data del 2013.