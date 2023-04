El respaldo que la presidenta Dina Boluarte brindó este miércoles, entre líneas, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, no ha caído bien en un sector del Parlamento. La jefa de Estado dijo que evaluará al abogado en función al “ejercicio de su cartera”, y que este ya había dado una respuesta sobre las llamadas que registra con investigados por el Caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

“Respecto del ministro de Justicia, él ya ha dado la respuesta, nosotros vamos a evaluar su función como ministro en ejercicio de su cartera”, manifestó Boluarte.

Maurate tiene un total de 216 comunicaciones con el prófugo ex juez supremo César Hinostroza, el empresario Antonio Camayo y el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol Edwin Oviedo (FPF).

El exministro de Trabajo y Promoción del Empleo ha referido que tuvo una relación amical con Oviedo a raíz de unas coordinaciones que realizó con este, durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), para que la selección peruana de fútbol se sume a una campaña en contra del trabajo infantil.

Sobre Hinostroza refirió que solía jugar fulbito con este y otros integrantes del Poder Judicial.

Las declaraciones de Boluarte se condicen con lo que fuentes cercanas a la PCM señalaron a El Comercio, en el sentido, de que, por el momento, no se contempla la salida del titular de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, remarcaron que eso no significa que no esté en constante evaluación.

Las mismas fuentes negaron que el primer ministro esté buscando a un sucesor de Maurate, al señalar que la reunión que Alberto Otárola sostuvo el último lunes con el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume fue de “rutina”. “Él siempre se reúne con constitucionalistas”, agregaron.

Maurate no participó en la conferencia de prensa después del último Consejo de Ministros. Boluarte lo respaldó, aunque de manera indirecta.

No descartan una censura

Al respecto, el portavoz alterno de Fuerza Popular, Arturo Alegría, dijo, a título personal, que el cuestionado abogado “debe dar un paso al costado”, porque su presencia en el Gabinete “está complicando mucho al Ejecutivo”.

“Respaldar una censura, no lo sé, pero tal vez sí una interpelación, se puede coordinar, si hay un cuestionamiento, nunca está de más [llamar] al ministro”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Alegría criticó que Boluarte y Otárola no hayan pasado los filtros necesarios antes de llamar a Maurate. “Algo está fallando en el equipo de la presidenta, hay errores políticos, en los filtros, si esto pasa con altos funcionarios, imagina lo que puede haber más abajo”, finalizó.

A su turno, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró que Maurate “nunca debió ser nombrado”, porque no tiene una hoja de vida totalmente limpia.

“Si ha tenido ese número de llamadas con estas personas, como mínimo tiene una sospecha, cómo lo van a nombrar. Este tema lo puede solucionar el primer ministro de manera inmediata, no sé por qué cambiaron a José Tello, él estaba haciendo un buen trabajo. Si no renuncia, posiblemente evaluaremos hasta una censura”, expresó.

El parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País) afirmó que las explicaciones del ministro de Justicia y DD.HH. no solo son para la presidenta y el jefe del Gabinete, sino que deben ser para todo el país.

“Una de las cosas que tanto se le criticó a [Pedro] Castillo es que escogía a personas con cuestionamientos o que no estaban preparados para asumir un ministerio. Obviamente, como Congreso tenemos que exigirle a este gobierno un estándar, y se le debe medir a todos con la misma vara. El filtro [con Maurate] debió ser mucho más estricto”, manifestó.

Cavero, en diálogo con este Diario, remarcó que las críticas a Maurate “no son menores” y recalcó que “no es circunstancial” que tenga más de 200 llamadas con procesados por el Caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

“Este no es un tema menor. De pronto a este señor se le puede ocurrir favorecer a Los Cuellos Blancos desde el sector Justicia, las explicaciones deben ser mucho más convincentes. Hay parlamentarios que plantean una interpelación, que puede ser una manera de que el ministro tiene para explicar más de 200 llamadas”, refirió.

Desde la bancada de Podemos Perú, su vocero, Carlos Zeballos, dijo que “por transparencia” Maurate debería dar un paso al costado.

“Este gobierno no puede representar el continuismo de lo que sucedía con Castillo [en la designación de ministros]. Y sí, creo que vamos a ir por una interpelación y censura, no podemos permitir que una persona con vínculos con este caso [Los Cuellos Blancos] este a cargo del sector Justicia y Derechos Humanos”, subrayó.

La izquierda también pide su salida

La congresista Silvana Robles, de Perú Libre, aseguró, a título personal, que le preocupan los cuestionamientos que pesan sobre el ministro de Justicia.

Robles, quien fue ministra de Cultura en el último tramo de la administración de Castillo, dijo que si la derecha en el Congreso cuestiona a Maurate no es porque exista un verdadero rechazo a sus aparentes nexos con “Los Cuellos Blancos del Puerto”, sino que quieren “aprovechar” este momento de debilitar para “tomar” ese sector, “más aún cuando está próximo a ser publicado el informe de la CIDH sobre la represión en las protestas, que puede ser demoledor”.

La portavoz alterna de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, dijo que el ministro de Justicia no debe seguir en el cargo.

“Mi postura general es que la señora Boluarte debe renunciar, es un gobierno que no tiene legitimidad. Sobre el ministro, es más de lo mismo, este gobierno no asume su responsabilidad [respecto a las muertes en las protestas] y hoy no ofrece el mínimo de idoneidad. ¿Con quien quiere gobernar Boluarte? ¿Con “Los Cuellos Blancos”?”, cuestionó.

Por su parte, el parlamentario Edgar Tello, del Bloque Magisterial, sostuvo que el Caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” está ligado a la corrupción dentro del sistema de justicia y, por ende, la presidenta Boluarte debería evaluar la permanencia de Maurate “y replantear el Gabinete”.

“Este es un tema ligado a actos de corrupción, es un tema sensible, el ministro debe aclarar, como bancada vamos a evaluar. Es probable [que respaldemos una interpelación]”, finalizó.