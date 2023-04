Desde su nombramiento como ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), el domingo último, el abogado Daniel Maurate se ha visto en la necesidad de hacer apariciones ante los medios de prensa, no para explicar lo que hará en su gestión; sino para responder las diversos cuestionamientos que han aparecido en su contra.

Y es que, Maurate, quien no lleva ni una semana en el cargo, ha recibido diversas denuncias que van desde sus llamadas con los investigados por el Caso Los Cuellos Blancos hasta acusaciones públicas por mala práctica profesional.

Más que una suma, la renovación de este cuadro ministerial por parte de la presidenta Dina Boluarte y del presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, se cierne como una resta para la imagen política del gobierno de turno.





El Comercio se comunicó con el ministro Daniel Maurate Romero quien brindó su versión sobre las recientes denuncias en su contra y aseguró que el gobierno no le ha pedido su renuncia.

“No, no me han pedido la renuncia en lo absoluto”, señaló.

Los Cuellos Blancos y sus ‘pichangas’ futboleras

A pocas horas de haber asumido la titularidad en el Minjus, se dio a conocer que el ministro Daniel Maurate se había comunicado con los principales integrantes de la organización criminal conocida como “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

El portal Epicentro reportó comunicaciones con el presunto cabecilla de dicha red criminal, el prófugo exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, además de los empresarios Antonio Camayo y Ricardo Chang. Además, también se encontraron comunicaciones con el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo.

Los registros a los que El Comercio también accedió, señalan un total de 216 llamadas con los mencionados.

Las llamadas del flamante ministro Daniel Maurate con los integrantes de 'Los Cuellos Blancos'.





De estas, se realizaron 28 con Hinostroza Pariachi, entre el 2015 y 2018, cuando el exmagistrado integraba la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y posteriormente presidió la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Por aquel entonces, Maurate se desempeñaba como ministro de Trabajo (Febrero del 2015- Julio del 2016) del gobierno del expresidente Ollanta Humala.

El flamante titular del Minjus ha tratado de justificar las llamadas alegando que estas eran para coordinar partidos de fútbol, deporte que todos practicaban. O, para tomar una café.

“Con el doctor [César] Hinostroza practicamos el deporte del fútbol, también con el señor [exjuez Ricardo] Chang y el señor [Antonio] Camayo. Con ellos tengo esa vinculación, practicamos el mismo deporte, nada más, ninguna otra vinculación”, dijo cuando fue preguntado por la prensa.





Llamadas de Daniel Maurate con César Hinostroza.





Mientras que sobre Oviedo Picchotito, aseguró que sus llamadas eran porque, en su condición de Ministro de Trabajo, coordinó con el exdirigente de fútbol campañas para erradicar el trabajo infantil.

“En esas circunstancias nos comunicamos muchas veces, nos reunimos también”, alegó.

Sin embargo, según el reporte de llamadas, ambos continuaron en permanente comunicación después de que Maurate dejara el cargo ministerial. Así lo demuestran más de 70 llamadas registradas en el 2017.





Denuncia por presunta mala praxis profesional

Otro caso grave en contra de Daniel Maurate es la que ha hecho pública la abogada Geidy Meléndez a través de sus redes sociales, en la que acusa al titular del sector Justicia de haberla saboteado en una demanda contra una clínica local.

En diálogo con este Diario, Meléndez ratificó que su hermana fue objeto de negligencias médicas y hasta de tocamientos indebidos en el centro médico que buscaban demandar. Por ello, narró, buscó los servicios profesionales de Maurate.

“Se me ocurrió buscar al señor Maurate porque yo había trabajado con él en el Ministerio de Trabajo. Entonces fuimos y le contamos todos el caso. Nos dijo; ‘qué grave’, ‘qué pena’ y le dimos los documentos, las pericias, lo contactamos con el médico que nos hizo las pericias médicas”, reseñó la abogada.

No obstante, pese que incluso hubo una Junta Médica en la clínica para analizar su caso, Maurate no cumplió con presentar a tiempo la denuncia por la que incluso le dieron un adelanto de sus honorarios acordados.

“Pasaron dos semanas, tres semanas y le pregunto por la denuncia y me manda una denuncia totalmente absurda y poco más y decía que mi hermana tenía la responsabilidad de la negligencia. Un absurdo total”, sostuvo.

Abogada Geidy Meléndez realizó una grave denuncia pública contra Daniel Maurate.





Todo ello, comentó, supuso un desgaste emocional para su hermana y nunca procedió con la demanda para la cual se le había contratado.

“Nunca devolvió el dinero, me toreó, nunca presentó la demanda corregida y luego me enteré que él era abogado de la clínica. O sea, tenía conflicto de intereses y no me lo había dicho”, concluyó.

Meléndez lamentó la designación de Maurate como titular del Ministerio de Justicia pues alegó que en sus actos y desempeño profesional podría poner en vulnerabilidad los derechos de las personas.

“Porque si tú pones en manos de un persona tan cuestionada, tan graves como los que hemos visto, encabezar un ministerio tan importante ¿qué puedes esperar? Realmente, lo mínimo que puede ocurrir es que ese señor renuncie”, demandó.





Contrató con el Estados e presunta inhabilitación

La noche del último miércoles una nueva denuncia se formuló en contra del ministro de Justicia. El programa ‘Al Estilo Juliana’ de ATV dio a conocer que el abogado había contratado con el Estado para ejercer la defensa legal pese a estar inhabilitado en el Colegio de Abogados de Lima (CAL).

Sin embargo, una revisión realizada por este Diario en la página web de dicho gremio abogadil dio cuenta que en la tarde del martes, Maurate ya aparecía como abogado “habilitado” para ejercer.









Según el registro de proveedores del Estado, durante el Gobierno de Pedro Castillo, Maurate recibió el pago de S/330,500.

Mientras que, durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, entre el mes de enero a la fecha, recibió S/91 mil como parte de sus honorarios.

En general, según el detalle de las órdenes de servicio o contrataciones, fue para la defensa de exfuncionarios como la del exministro de Salud Óscar Ugarte Ubilluz y la expresidenta ejecutiva del Seguro Integral de Salud, Fiorella Molinelli





Registro de Proveedores sobre Daniel Maurate





Denuncias fiscales y falsificación

En la declaración jurada que ha presentado ante el Consejo de Ministros, Maurate ha señalado haber sido investigado a nivel fiscal. Sin embargo, omitió detallar el número de caso o sobre qué temas fue denunciado en su momento.

Como se recuerda, no solo ejerció el cargo de Ministro de Trabajo, también fue jefe de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Dicscamec) en el 2011.

En el 2008, la exprocuradora Nilda Yañez lo denunció ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de uso indebido de recursos y falsa declaración, pero la denuncia fue archivada.









Daniel Maurate y su versión

El Comercio buscó la versión del ministro Daniel Maurate, quien rechazó lo vertido por Geidy Meléndez y aseguró que nunca asesoró o fue abogado de la clínica que la abogada buscaba demandar.

“Ella fue a la oficina para pedir un servicio por un tema de negligencia médica de su hermana. Nosotros recomendamos que debería ser una denuncia penal y una demanda por indemnización por daños y perjuicios. Previamente había que hacer una invitación a conciliación. Los abogados del estudio prepararon una denuncia, se le dio el servicio, ella no estuvo conforme, se volvió a corregir, ella tampoco estuvo conforme y luego ella pidió todos sus documentos y se le entregó la documentación”, señaló Maurate.

El ahora ministro aseveró que, si es por el tema económico, devolverá el dinero que cobró por aquella asesoría que realizó.

“Si el problema es económico, no hay ningún problema. Creo que puede ir a la oficina y recoger la parte económica porque es no es problema para nosotros”, aseguró.

Al ser consultado sobre la inhabilitación en sus funciones profesionales como abogado, aseguró que siempre estuvo habilitado.

“Todo el tiempo estuve habilitado, solamente, me parece que el registro, porque no pagaron febrero y marzo, me parece que por eso debió haber sido. Pero todo el tiempo que se ha dado el servicio estaba habilitado; sino no puede salir una orden de servicio si no estás habilitado”, aseguró.

Sobre el caso de sus llamadas con ‘Los Cuellos Blancos Blancos’, indicó que ninguna de las conversaciones tuvo contenido penal y que tampoco patrocinó demandas o siguió procesos en la sala que integró el exjuez supremo César Hinostroza.

“Respecto al señor Hinostroza yo he señalado que tengo relación con él a partir de la práctica de fútbol, pero no es que todas las comunicaciones sean ‘oye, fútbol’. Las comunicaciones son inocuas, yo no recuerdo exactamente qué tipo de conversaciones hay, pero le aseguro, cien por ciento, que no hay ninguna conversación con relevancia o contenido penal”, aseveró.

Agregó que no ha sido investigado y no ha sido citado por la fiscalía por este caso de las comunicaciones.

Sobre el caso de Edwin Oviedo, indicó que lo conoció porque hicieron una campaña con la Selección Peruana de Fútbol para la lucha contra el trabajo infantil. Luego de dejar el cargo como ministro de Trabajo, indicó, quedó la amistad con el exdirigente deportivo y por ello continuaron sus comunicaciones.

“Quedó una amistad con él (Oviedo) y conversamos porque ya teníamos una amistad que no la puedo negar”, remarcó.