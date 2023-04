Ese monto fue pagado al estudio jurídico Foley Hoag LLP entre junio del 2019 y marzo pasado por encargarse de la defensa del Perú en el país norteamericano.

Este es el contrato entre el Ministerio de Justicia y el estudio jurídico Foley Hoag LLP:

Solo en el 2019, el Estado realizó ocho pagos por un total de S/ 1 millón 532 mil 766 , precisó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a El Comercio, como respuesta a una solicitud amparada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

FECHA DE PAGO MONTO 20/06/2019 S/ 907.746,59 27/09/2019 S/ 29.331,90 23/10/2019 S/ 16.476,00 29/10/2019 S/ 126.746,07 02/12/2019 S/ 85.517,92 24/12/2019 S/ 118.832,19 24/12/2019 S/ 139.341.79 24/12/2019 S/ 118.832,19

Toledo fue arrestado el 16 de julio del 2019 en California, EE.UU., por disposición del juez Thomas S. Hixson, cuando en el Perú ya tenía una orden de 18 meses de prisión preventiva dictada desde febrero del 2017. No obstante, utilizó argucias legales para dilatar su entrega a la justicia peruana .

La fiscalía acusa al expresidente de recibir coimas de más de US$ 30 millones de la empresa Odebrecht a cambio de la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Adendas

En el 2020, el Estado desembolsó S/ 361.255 a Foley Hoag para continuar con el proceso de extradición.

FECHA DE PAGO MONTO 02/04/2020 S/ 58.559,41 17/07/2020 S/ 39.177,35 17/07/2020 S/ 65.126,03 20/07/2020 S/ 86.450,69 21/09/2020 S/ 29.334,87 16/10/2020 S/ 39.426,12 16/12/2020 S/ 43.181,02

Luego, el Ministerio de Justicia firmó tres adendas al contrato .

Las adendas no generaron una ampliación presupuestal, pues el acuerdo inicial se estimó en poco más de US$ 1 millón.

La primera se concretó a inicios del 2021. Aquella vez, la Procuraduría Pública Ad Hoc para los casos de Odebrecht pidió la ampliación del plazo del contrato inicial hasta por 12 meses , pues en un principio se estableció un acuerdo por solo dos años.

La Procuraduría General del Estado concluyó que ese pedido tuvo “asidero y justificación” debido a que el proceso de extradición seguía en marcha.

En el 2021, el Estado desembolsó S/ 44.178 a favor de Foley Hoag en cinco armadas. Además, se firmó una segunda adenda por propuesta del estudio jurídico , que solicitó un nuevo cronograma de fechas para entregar información al Perú.

FECHA DE PAGO MONTO 25/03/2021 S/ 5.030,44 05/05/2021 S/ 8.285,00 06/07/2021 S/ 4.958,42 18/10/2021 S/ 7.669,44 23/11/2021 S/ 18.235,58

La tercera adenda se firmó el seis de abril del 2022 , poco después de que Toledo presentara un recurso de hábeas corpus para frenar el proceso en su contra.

Durante ese año, el Estado pagó S/ 187.149 a Foley Hoag.

Esa última adenda amplió el plazo del contrato por un año; es decir, hasta el presente mes.

El último desembolso al estudio jurídico con sede en EE.UU. se realizó el 7 de marzo pasado, de acuerdo con el reporte al que este Diario tuvo acceso.





Estos son los pagos realizados a Foley Hoag durante el 2022 y el 2023:

FECHA DE PAGO MONTO 04/01/2022 S/ 56.064,60 04/01/2022 S/ 20.822,40 04/01/2022 S/ 45.606,60 25/05/2022 S/ 5.685,12 02/09/2022 S/ 11.385.06 02/09/2022 S/ 23,025.64 12/09/2022 S/ 5.951,70 12/09/2022 S/ 8.980,07 05/12/2022 S/ 2.685.15 07/12/2022 S/ 1.790,10 07/12/2022 S/ 5.152,68

FECHA DE PAGO MONTO 04/01/2023 S/ 3.523,05 07/03/2023 S/ 3.119,54

Recientemente, la procuradora Carrión aseguró en una entrevista con El Comercio que el estudio Foley Hoag realiza “un apoyo bastante importante” en el proceso de extradición del expresidente, que ya se encuentra en la recta final.

"[El estudio Foley Hoag] ha ido monitoreando este proceso, haciendo el seguimiento y probablemente dándonos las alertas que corresponden para que nosotros podamos evaluar las acciones que correspondan también desde nuestras competencias" Silvana Carrión, procuradora ad hoc del Caso Lava Jato

Gastos en viajes

La extradición de Toledo también ocasionó gastos en pasajes y viáticos de funcionarios peruanos que fueron a EE.UU. para participar del proceso.

El fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, viajó a EE.UU. del 18 al 21 de julio del 2019 por una audiencia de la Corte del Distrito Norte de California.

La resolución con la que se autorizó el viaje señala que el Ministerio Público destinó US$ 5.219,62 por los pasajes aéreos, US$ 1.056 como viáticos por cuatro días y US$ 40 por un seguro de viaje. Al tipo de cambio de esas fechas, el presupuesto por esa diligencia fue de S/ 20.759.

En tanto, la procuradora Carrión viajó a Washington, EE.UU. del 20 al 25 de setiembre de 2021 para representar al Estado en diligencias por la extradición.

Según la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, se destinó US$ 680 en pasajes y US$ 2,200 por viáticos en cinco días. Al tipo de cambio de esas fechas, el presupuesto por esa diligencia fue de S/ 11.862.