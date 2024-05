Real Madrid vs Cádiz en directo online

Real Madrid vs Cádiz en vivo: partido por la jornada 34 de LaLiga. El conjunto merengue busca una nueva victoria en casa para asegurar el titulo liguero, siempre y cuando Barcelona derrote después al Girona, mientras que Cádiz está obligado a ganar en medio de su lucha por la permanencia. Conoce todos los detalles del partido a continuación.

CUÁNDO JUEGA REAL MADRID VS CÁDIZ

El partido está programado para el sábado 4 de mayo de 2024 en el estadio Santiago Bernabéu, ubicado en Madrid, España.

A QUÉ HORA JUEGA REAL MADRID VS CÁDIZ

El Real Madrid vs Cádiz se va a jugar desde las 9:15 de la mañana hora peruana (16:15 de España). Mira los horarios por país a continuación:

Si estás en Perú: 9:15

Si estás en México: 8:15

Si estás en Colombia: 9:15

Si estás en Ecuador: 9:15

Si estás en Chile: 11:15

Si estás en Argentina: 11:15

Si estás en Brasil: 11:15

Si estás en Uruguay: 11:15

Si estás en Paraguay: 11:15

Si estás en Bolivia: 10:15

Si estás en Venezuela: 10:15

Si estás en España: 16:15

Si estás en Estados Unidos (Miami): 10:15

¿DÓNDE VER MADRID VS CÁDIZ?

La transmisión del Real Madrid - Cádiz se puede ver por DirecTV Sports en Perú y Sudamérica, mientras que Movistar+ LaLiga es el canal que va a televisar el partido en España, Sky en México y ESPN Deportes en Estados Unidos. El juego también se puede ver online vía streaming por DGO (DirecTV GO), Movistar Plus, Sky Plus (Blue to go), entre otras plataformas.

ALINEACIONES REAL MADRID VS CÁDIZ

Once de Real Madrid: Kepa (o Courtois); Carvajal, Militao, Nacho, Fran García; Modric, Camavinga, Ceballos; Arda Güler, Joselu, Brahim.

Once de Cádiz: Ledesma; Iza, Ousou, Chust, Fali, Lucas Pires; Álex Fernández, Alcaraz, Robert Navarro; Juanmi, Chris Ramos.

El equipo merengue encabeza la clasificación liguera con once puntos de ventaja sobre el Barcelona y trece sobre el Girona.

Una victoria de los merengues les coronaría automáticamente como campeones de LaLiga, siempre que el Barça empate o pierda en el derbi catalán.

Con un triunfo blanco, unas tablas en el estadio de Montilivi dejaría a los azulgranas a 13 puntos del Real Madrid con sólo 12 por disputarse una vez finalice esta 34ª fecha.

El Real Madrid acaricia su 36ª Liga, pero su técnico Carlo Ancelotti podría volver a recurrir a rotaciones el sábado con la vista puesta en la vuelta de las semifinales de Champions contra el Bayern de Múnich el miércoles tras el 2-2 cosechado en Alemania el martes pasado.

Los merengues se enfrentan a un Cádiz (18º), que marca el descenso a Segunda División, a cinco puntos de la salvación, y necesita puntuar para seguir soñando con mantenerse.