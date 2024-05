Madrid - Cádiz online: sigue el partido por la fecha 34 de LaLiga que se juega el sábado 4 de mayo de 2024 en el estadio Santiago Bernabéu. El horario del encuentro es a las 9:15 a.m. de Perú, Colombia y Ecuador, 11:15 de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, 8:15 de México y 10:15 de Venezuela y Bolivia, que son las 16:15 de España. ¿Quién va a televisar? DirecTV Sports transmite en Sudamérica, mientras que Movistar LaLiga pasa la transmisión en España y Sky en México. El streaming del compromiso se puede seguir vía DGO (DirecTV GO), Movistar Plus y Sky Plus (Blue to go).