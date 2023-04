Un reportaje periodístico evidenció, a través del reporte del Colegio de Abogados de Lima (CAL), que el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, no se encuentra habilitado para ejercer como abogado desde enero pasado.

El programa “Al estilo Juliana”, de ATV, remarcó que el nuevo integrante del Gabinete Ministerial, al no estar actualmente habilitado en el CAL, no puede ejercer la defensa en tribunales. Sin embargo, según el periodista Alonso Ramos, EsSalud lo contrató en marzo como asesor legal de Óscar Ugarte, exfuncionario de dicha entidad, cuando supuestamente ya no estaba habilitado.

Además, detalló que Maurate ganó, entre los gobiernos de Pedro Castillo y de Dina Boluarte, 26 contratos con el Estado por 15 mil soles, en promedio, cada uno. Los servicios que brindó fueron de asesoría y de defensa legal.

Este es el reporte del Colegio de Abogados de Lima sobre Daniel Maurate.

En el reportaje se recordó que Maurate fue titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en los últimos meses del gobierno de Ollanta Humala y nombró como viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

Daniel Maurate admitió este lunes que registra llamadas telefónicas con varios implicados en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

