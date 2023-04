En tanto, el domingo el programa “Punto Final” difundió nuevos audios en los que se escucha a la parlamentaria de Fuerza Popular presionar a un colaborador de su despacho para que le entregue parte de su remuneración mensual.

El caso de Cordero Jon Tay vio la luz el pasado 16 de abril, cuando “Punto Final” reveló que la legisladora de FP por Tumbes exigía a uno de sus trabajadores pagarle el 50% de todo lo que ganaba en el Congreso.

La parlamentaria alegaba tener deudas con personas que la apoyaron en su campaña. “Porque a ti ya te depositaron, ya. [Pero de ahí usted sabe que yo pago] No, ¡vamos al cajero! [...] Para la campaña yo me he empeñado. Hasta mis alhajas de oro. Ya no me pongo nada de oro, todo están empeñadas, tengo que sacarlas”, se le escucha decir a Cordero Jon Tay en el audio que data del 29 de agosto de 2022.

Tras la denuncia, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra la congresista por el presunto delito de concusión. Además, Cordero presentó su renuncia a Fuerza Popular, pero esta no fue aceptada. En lugar de ello, el partido naranja anunció un proceso de expulsión en su contra.

De otro lado, la bancada naranja la retiró de todas las comisiones que integraba y también inició un proceso de expulsión. Asimismo, presentó denuncias contra ella en la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Junto a Cordero, la fiscalía investiga a Braden Alexander Paredes Calla, técnico del área de Archivo del Parlamento, señalado como intermediario en el recorte de sueldos. El Comercio reveló que la legisladora contrató a la hija y la cuñada de este último en la Comisión Especial del Proyecto Binacional Puyango-Tumbes, de la que fue presidenta hasta el lunes pasado.

El último domingo, “Punto Final” difundió más audios del caso. En estas nuevas grabaciones, se escucha a Cordero Jon Tay amenazar a su extrabajador. “Acá nadie tiene por qué molestarse, porque tienen varios meses trabajando. O sea, quiere todo, no es así, pues”, expresó Cordero, quien advertía que en caso de no acceder a la entrega del dinero, no tendría consideración.

Además… Ya había sido denunciada en 2015 No es la primera vez que María Cordero Jon Tay está involucrada en una denuncia de esta índole. En el 2015, cuando también era parlamentaria por Fuerza Popular, fue denunciada por recortar sueldos, viáticos y gratificaciones de colaboradores de su despacho congresal. Por este caso, fue suspendida también de su bancada en ese entonces, a solicitud de ella misma. Esta denuncia no prosperó en la Comisión de Ética de ese entonces.

Según informó este Diario, Cordero también había sido investigada por la Comisión de Ética de aquel periodo por presuntamente mentir en su hoja de vida. Pese sus antecedentes, el partido volvió a llevarla dentro de sus filas en las elecciones del 2021.

Ánimos en el Congreso

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó investigar a María Cordero por presunta infracción constitucional y delito de concusión por el recorte de sueldo a un trabajador del Parlamento. La decisión se tomó con 17 votos a favor y ninguno en contra.

La denuncia constitucional fue presentada por la legisladora de Fuerza Popular Martha Moyano, quien también es vicepresidenta del Congreso. En el documento, presentado el pasado martes 18 de abril, se solicita que se inhabilite a Cordero de la función pública por el lapso de 10 años.

Moyano argumenta que Cordero violó los artículos 1, 2 (inciso 15), 22, 23, 38 y 45 de la Constitución. Por ejemplo, el inciso 15 del artículo 2 de la Carta Magna establece que toda persona tiene el derecho “a trabajar libremente con sujeción a la ley”. Y el 23 establece que “ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”.

Además… La denuncia constitucional contra Cordero Jon Tay fue admitida a trámite con los votos de Lady Camones (APP), Margot Palacios (Perú Libre), Noelia Herrera (Renovación Popular), Ernesto Bustamante (FP), Hernando Guerra García (FP), Patricia Juárez (FP), Juan Carlos Lizarzaburu (FP), Víctor Flores (FP), Flavio Cruz Mamani (Perú Libre), María Acuña (APP), Elizabeth Medina Hermosilla (Bloque Magisterial), María Jauregui (Renovación Popular), Norma Yarrow (Avanza País), Hamlet Echeverría (Cambio Democrático), Hitler Saavedra (Somos Perú), José Balcázar (Perú Bicentenario) y Segundo Montalvo (Perú Libre).

El caso seguirá un largo camino en la SAC, que incluye elegir al congresista delegado del caso y elaborar un informe final que pasará a la Comisión Permanente. De prosperar en ambas instancias, el futuro de Cordero Jon Tay quedará en manos del pleno del Congreso.

En una entrevista con Exitosa, Lady Camones, presidenta de la SAC, explicó que lo que corresponde ahora es elevar el informe de calificación a la Comisión Permanente y que probablemente, a más tardar el miércoles, les otorguen el plazo de 15 días hábiles para culminar con la investigación y tener listo el informe final.

En diálogo con El Comercio, congresistas de seis bancadas afirmaron que sus bloques respaldarían dicha investigación en todas las etapas del proceso.

Eduardo Salhuana, vocero alterno de APP, indicó que su bancada aún no se ha reunido para dialogar respecto a este tema, pero estimó que respaldarán la denuncia debido a que “no hay la menor duda” sobre este caso de recorte de salarios.

En tanto, Ruth Luque (Cambio Democrático) consideró que esta denuncia “amerita toda la investigación y el levantamiento [desafuero] que corresponda”.

“La percepción mayoritaria [de Cambio Democrático] es que los hechos se investiguen y, si hay evidencia concreta, que parece que en este caso hay, si se tiene que sancionar, que se sancione”, expresó.

A su turno, Hitler Saavedra, parlamentario de Somos Perú, expresó que su bancada si apoyará el avance de la denuncia en todas las etapas.

Diego Bazán, de Avanza País, indicó que su agrupación está “a favor” de que el caso “pueda investigarse y dar la máxima sanción que corresponda”.

No obstante, no quiso precisar si respaldarán cada etapa de la investigación hasta que llegue al pleno. “No podemos adelantar posición, pero el caso es complejo, existen fuertes elementos de convicción para determinar responsabilidad”, manifestó.





Por su parte, Ilich López, vocero alterno de Acción Popular, indicó que su bancada apoyará “todo lo que signifique la transparencia del Congreso de la República”. Además, enfatizó que se debe “dejar trabajar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales” y que apoyarán la decisión del grupo de trabajo.

Añadió que, de ser cierto todo lo que se le imputa a Cordero Jon Tay, “sería lamentable”. “Ya su propio partido se ha pronunciado. Este tipo de situaciones dañan, no solamente al Congreso, sino en líneas generales el ambiente político donde deberían debatirse otros temas importantes para el país. Es fundamental que todas las autoridades siempre estén al lado de la ley y mantengan la actitud correcta y la integridad”, expresó también.

Guido Bellido (Perú Bicentenario) calificó el caso de “delicado”, pero señaló que su bloque aún no adopta una postura al respecto. A titulo personal, consideró que está de acuerdo con las investigaciones abiertas contra Cordero Jon Tay en la Comisión de Ética y la SAC.

Flavio Cruz no quiso adelantar opinión. “Cada etapa tiene un procedimiento, una exposición de hechos y la argumentación jurídica. Luego de un debate, se toma la decisión del voto. Actuaremos en ese sentido”, alegó.

De otro lado, Arturo Alegría, vocero alterno de Fuerza Popular, quienes presentaron la demanda contra Cordero Jon Tay, señaló que duda que “exista alguien [de FP] en contra de las denunciadas presentadas” contra su todavía correligionaria.

Además… Denuncia contra Heydi Juárez En la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también se dio cuenta sobre la denuncia contra la legisladora Heydi Juarez también por un caso de presuntos recortes de sueldos de trabajadores de su despacho.

Dicha acusación ingresó formalmente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como una denuncia de parte planteada por el ciudadano José Alvarado Rojas, en la cual se sindica a la parlamentaria como autora del delito de concusión.

Por este caso, la fiscalía abrió una investigación contra la parlamentaria de Podemos Perú.

La mañana de este lunes 24 de abril, el presidente del Congreso, José Williams consideró que los nuevos audios presentados contra la congresista María Cordero Jon Tay son “bastantes claros” y comprometen a dos funcionarios de ese poder del Estado en el presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho.

“Claro está que las pruebas que se están presentando contra la congresista son bastantes claras y las de ayer comprometen gravemente a un funcionario del Congreso de la República, porque son dos los que están comprometidos y desde hace una semana atrás ambos funcionarios ya están dentro de un proceso administrativo que está llevando el Congreso”, subrayó.

Hace una semana, la Comisión de Ética del Congreso inició indagaciones preliminares contra Cordero Jon Tay, informó la presidenta de este grupo de trabajo, Karol Paredes.

La legisladora aseguró que le equipo técnico de la comisión había decidido iniciar de oficio las investigaciones contra Cordero Jon Tay tras el informe del domingo, pero decidieron atender la denuncia planteada por Patricia Juárez para acelerar el proceso.

“La congresista Patty Juárez presentó una denuncia de parte y para ganar tiempo, tomamos la denuncia por mesa de partes para hacer inmediatamente la notificación [...] Estamos iniciando la indagación preliminar sobre el caso específico de la congresista Cordero”, informó.

Además… Otros casos También fueron denunciadas por presuntos recortes de sueldo a sus trabajadores las parlamentarias Katy Ugarte (no agrupada), Rosío Torres (APP) y Magaly Ruiz (APP). Sus casos también son investigados por el Ministerio Público.