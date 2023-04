El expresidente Alejandro Toledo enfrentaría la etapa de enjuiciamiento por el Caso Interoceánica en julio de este año, estima el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato. En entrevista con El Comercio, remarcó la importancia de designar a jueces exclusivos para el megacaso de corrupción. Si eso ocurre, considera que el juicio podría terminar en menos de un año.

Sobre la situación de Eliane Karp, informó que cuenta con su pasaporte y que las autoridades de Estados Unidos le devolvieron US$200 mil como parte de la garantía de fianza (US$1 millón) que se entregó para que el expresidente Toledo enfrente el proceso de extradición en libertad en el país norteamericano.

—Con la llegada de Alejandro Toledo al país y la ratificación del pedido de acusación, ¿qué continúa en este proceso?

Lo que sigue es que se continúe con el estadío procesal del control de acusación en el que se encuentra el Caso Interoceánica. Luego se tiene que emitir el auto de enjuiciamiento (inicio de juicio). Tenemos una proyección de que va a darse aproximadamente hacia el mes de julio e inmediatamente después se ingresa a la etapa final del proceso, que es el juicio oral.

—Durante esta semana se han programado audiencias de control de acusación, ¿en qué consiste esta etapa?

El control de acusación lo que hace es sanear el proceso para que, durante la etapa final, todas las cuestiones pendientes que pudieran haberse dado dentro del ejercicio del derecho a la defensa, y las cuestiones que materialmente pudieran ser corregidas dentro del contenido de la acusación, ya no estén pendientes para esta etapa final, y así solo se pueda actuar la prueba de cargo y de descargo. Una vez que es valorada esa prueba se determina la culpabilidad o inocencia de una persona.

—¿Cuándo se iniciaría el juicio oral?

No le podría dar fecha exacta. Eso depende exclusivamente del Poder Judicial, pero dentro de la expectativa debería estar emitiéndose el auto de enjuiciamiento (inicio de juicio) hacia el mes de julio. Una vez que se emita, en realidad solo hay que superar la burocracia del propio Poder Judicial y debería ser de inmediato. Es decir, estamos hablando del transcurso de muy pocos días para que se determine quiénes van a conformar ese tribunal y finalmente se instale el juicio y se desarrolle como tal.

—¿Estamos en condiciones de decir que el 2024 podríamos conocer una eventual sentencia?

No le podría garantizar ello porque depende de otros factores […] pero creemos que es significativamente posible acelerar los procesos, si es que hay jueces a dedicación exclusiva [del Caso Lava Jato] porque eso le daría continuidad.

—¿Cuánto tiempo podría tomar el juicio oral: meses, años?

Depende. Si hay jueces a dedicación exclusiva, creo que sería cuestión de meses y probablemente antes de un año.

—¿Cuáles han sido los puntos claves en el proceso del caso del expresidente Toledo?

El punto clave ha sido el haber puesto en conocimiento de las autoridades norteamericanas la acusación fiscal del Caso Interoceánica porque ahí se contiene […] la colaboración eficaz de Jorge Barata y también la colaboración eficaz de Josef Maiman.

Para nosotros fue muy complejo tener que abordar el proceso de extradición sobre algunas consideraciones que para nosotros lindaron en su momento con la negligencia porque, en el contexto de la declaración del señor Jorge Barata en noviembre del 2016, transcurrió poco más de dos meses para que los integrantes del equipo especial anterior, que era liderado por el fiscal Hamilton Castro, pudieran pedir una medida de aseguramiento […]. En ese momento estimamos que no hubo la diligencia ordinaria debida de poder arraigar al señor Toledo.

—¿En qué punto se agilizó la extradición y qué obstáculos encontraron?

La traba fundamental era que el proceso no tenía acusación cuando se inició [el trámite de la extradición] en su oportunidad […] Para nosotros ha sido fundamental el trabajo del fiscal José Domingo Pérez y el impulso que se le dio a los procesos de colaboración eficaz. Los procesos de colaboración eficaz han mostrado toda su fuerza como herramienta de legalidad contributiva al esclarecimiento de la verdad.

—¿Cuál es la situación legal de Eliane Karp?

La señora Karp, en el Caso Ecoteva, tiene un mandato de prisión preventiva. Nosotros ya hemos agotado todo el contenido necesario para poder obtener la extradición. Ahora se trata exclusivamente de que en Estados Unidos hagan las evaluaciones que correspondan y tomen la decisión.

Nos preocupa la situación de la señora Karp porque no hay ninguna medida de arraigo. Se le ha entregado su pasaporte y también se le está entregando una fuerte suma de dinero producto de la devolución de la garantía de fianza que se había determinado para que el señor Toledo siga el proceso de extradición en libertad […]. Parte del US$1 millón. Parece ser que hay casi US$200 mil que son de propiedad de la señora Karp, dentro de lo que corresponde al análisis del sistema de justicia norteamericano [...]. No solamente tiene los medios, tiene el pasaporte y tiene la posibilidad en la medida de que no hay ninguna forma de arraigo […]. La señora Karp [podría] dirigirse hacia Israel o hacia Bélgica y eventualmente eludir la acción de la justicia.

—¿La fiscalía evalúa variar la medida de prisión preventiva del expresidente Toledo a arresto domiciliario?

La posición de la fiscalía es muy clara: se tiene que cumplir con el mandato de prisión preventiva. […] Todos los aspectos relacionados con la situación jurídica del señor Toledo están en principio definidos por la prisión preventiva porque eso ha sido también un presupuesto de la extradición. El señor Toledo puede también solicitar lo que corresponda al ejercicio de su derecho a la defensa y es ahí donde el Ministerio Público tendrá que analizar y tomar una posición respecto a los argumentos que puede presentar la defensa del señor Toledo.