Nuevos audios difundidos el domingo por “Punto Final” revelan la actitud de la congresista María Cordero (Fuerza Popular) hacia el extrabajador que la denunció por el presunto recorte de su sueldo, a quien le exigía desde el 50% hasta el 75% de su remuneración mensual.

Según las grabaciones, la legisladora incluso amenazaba a su extrabajador, mientras que Braden Paredes, un funcionario del Congreso que actuaba como intermediario, intentaba de todo para que se cumpla con el “acuerdo”.

“Acá nadie tiene por qué molestarse, porque tienen varios meses trabajando. O sea, quiere todo, no es así, pues”, expresó Cordero, quien advertía que en caso de no acceder a la entrega del dinero, no tendría consideración.

“Hay gente para cambiar ahorita y lo puedo hacer. Piensen bien lo que están haciendo. Si accionan bien ustedes, todo sigue igual. Si no, no tendré consideración. El partido nos cobra a nosotros. Nosotros también pagamos. O sea yo pago, ¿y ustedes por qué no van a pagar?”, subrayó.

Según estos nuevos audios, Cordero Jon Tay también habría exigido el dinero que se brinda a los funcionarios en la semana de representación. El extrabajador le indicó que devolvería al Parlamento la suma de S/216.

“Entonces, cincuenta seis, no sale esa cantidad, sale menos. (...) a mí no me vengas con cuentos. Tienes que ser sincero de corazón. (...) ¿Qué cosa? ¿Qué tienes que devolver?”, acotó.

En tanto, Braden Paredes, técnico del área de Archivo del Congreso, recalcó en otro audio que la parlamentaria se quedaba con el 50% de los bonos que el extrabajador recibía, como escolaridad y la gratificación por navidad.

“Los bonos, todo es para ella. Para que no dudes de mí, ella sabe absolutamente todo. Mira lo que viene: 50% de la gratificación de diciembre. Viene el 50% del bono grande, hay dos bonos. No sé cuánto te tocará, uno 16 mil, otro 12 mil. Te tocará cuatro en una, ocho en otra. Lo que te den”, refiere.

Cabe indicar que Willy Paredes, hermano de Braden, se comunicó el extrabajador para increparle por la denuncia sobre el recorte de sueldo. “Se supone, ¿dónde está el tema de la lealtad? (...) ¿Y qué, por qué tendría que buscarte?”, le reclamó.

No obstante, al comunicarse con Paredes, que también es funcionario del Congreso, aseveró que solo fue para “saludarlo”. “No, está equivocado, es un tema de amigos nada más. (...) Es un tema de amigos, nada relevante”, anotó.

El pasado 14 de abril el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra María Cordero por presunta concusión, y contra Braden Paredes por supuestamente ser cómplice del mismo delito.

También la Procuraduría General del Estado (PGE) también presentó una denuncia contra la congresista de Fuerza Popular por el presunto delito de cohecho pasivo impropio y alternativamente, por concusión en agravio del Estado.