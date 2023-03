El Congreso suspendió a la legisladora Betssy Chávez (Perú Democrático) el miércoles pasado, mientras duren las investigaciones en su contra en el Ministerio Público por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

Chávez, ex primera ministra, es investigada por su presunta participación en el golpe de Estado que dio el entonces presidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. Por esta acción, Castillo se encuentra en prisión preventiva en el penal de Barbadillo.

Mientras dure la suspensión, Chávez será reemplazada por su accesitario, Issac Mita Alanoca, un abogado que radica en Tacna y que ha postulado dos veces al Parlamento, en el 2016 y el 2021 .

En las filas de Perú Libre

Mita Alanoca es militante de Perú Libre, por lo que se incorporaría a la bancada de ese partido .

En las elecciones pasadas fue el candidato menos votado de su agrupación en Tacna, donde Betssy Chávez obtuvo 8.472 votos y el fallecido congresista Fernando Herrera Mamani, 6.105, como detallamos a continuación:

CANDIDATOS DE PERÚ LIBRE EN TACNA EN LAS ELECCIONES 2021 NÚMERO EN LA LISTA VOTOS OBTENIDOS Betssy Chávez Chino 1 8.472 Fernando Herrera Mamani 2 6.105 Nieves Limachi Quispe* 3 3.125 Isaac Mita Alanoca 4 2.869 *Nieves ingresó al Congreso como accesitaria de Herrera

Además, en agosto del 2021, la ONPE dispuso iniciar un procedimiento administrativo sancionador en su contra por no presentar la información sobre aportes y gastos de campaña en el plazo establecido . No obstante, hasta la publicación de este informe no fue posible conocer en qué estado se encuentra ese caso.

Isaac Mita (izquierda) milita en Perú Libre, partido con el que postuló dos veces al Parlamento. (Foto: Facebook de Isaac Mita)

Isaac Mita es hermano de Hugo Mita, quien fue alcalde distrital de Ciudad Nueva (Tacna) entre el 2011 y el 2014.

Si Mita ocupa un escaño en Perú Libre, Perú Democrático desaparecerá, pues se quedará con solo cuatro congresistas, uno menos de los que se requieren para conformar una bancada .

Sin Chávez, Perú Democrático solo se queda con Guillermo Bermejo, Hamlet Echevarría, Luis Kamiche y Nieves Limachi.

En los próximos días, el presidente del Congreso, José Williams, notificará al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la decisión de suspender a Chávez y solicitará la emisión de las credenciales para el accesitario.

Luego, el JNE convocará a Mita y le entregará sus credenciales, y este tomará juramento en el cargo.

El pleno salva a Sánchez de la suspensión

En la misma sesión del pleno del Congreso, se optó por rechazar la suspensión del congresista Roberto Sánchez, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo .

Aunque el pleno acordó acusarlo constitucionalmente, decidió que continúe con sus funciones parlamentarias mientras enfrenta las pesquisas de la fiscalía.

Sánchez también es investigado por su supuesta participación en el golpe de Estado de Castillo.

#LOÚLTIMO El congresista Roberto Sánchez no será suspendido del cargo. El pleno solo reunió 27 votos a favor de esta medida propuesta por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. @Politica_ECpe pic.twitter.com/rj2T0YjtcP — Alicia Rojas Sánchez (@AliciARojas) March 23, 2023

La accesitaria de Sánchez es Gahela Cari, fundadora de la agrupación política Nuevo Perú y activista del movimiento LGTBIQ+.

Si Sánchez era suspendido, Cari se habría convertido en la primera congresista trans del Perú.

Además, una fuente de Nuevo Perú señaló que, si ingresaba como accesitaria, Cari iba a evaluar no ingresar a la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú, por presuntas discrepancias con decisiones de sus integrantes.

Si no se incorporaba, esa bancada iba a desaparecer al quedarse con solo cuatro congresistas: Ruth Luque, Sigrid Bazán, Isabel Cortez y Edgard Reymundo, una posibilidad que preocupó a ese bloque.

Hasta la publicación de este informe, Cari no respondió nuestras llamadas ni mensajes.