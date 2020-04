La pandemia desatada por el coronavirus (COVID-19), que ha obligado a desplegar numerosos esfuerzos de seguridad y salubridad en el país, no ha sido ajena al Congreso de la República.

Varios de los legisladores infectados, que a la fecha suman siete, han dado a conocer su cuadro médico a través de sus cuentas en redes sociales. Para ellos se han adoptado diferentes medidas, dados los síntomas o la no aparición de los mismos, además de los efectos de la enfermedad.

De otro lado, el Parlamento ha dispuesto el aplazamiento de varias actividades presenciales luego de las no pocas críticas recibidas por haber efectuado un “pleno presencial descentralizado”, sesión a la que asistieron más legisladores de los previstos y en la que se estima que se produjo una situación de exposición y riesgo.

El pasado 7 de abril, veintidós días después de iniciada la cuarentena dispuesta por el gobierno de Martín Vizcarra, la legisladora Leslye Lazo (Acción Popular) empleó sus cuentas en redes sociales para anunciar que ella y su esposo, el alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, habían dado positivo a la prueba de descarte de coronavirus.

“Hemos hecho labor social. Creo que ha sido esa sobre exposición que hemos tenido haciendo nuestras actividades, él como alcalde y yo como congresista”, indicó Lazo sobre su diagnóstico. Añadió que ella y su esposo adoptaron las medidas pertinentes para evitar el contagio.

Luego de permanecer cuatro días hospitalizada por presentar un cuadro de neumonía provocado por la enfermedad, Lazo fue dada de alta el 11 de abril. No obstante, en diálogo con El Comercio, precisó que el virus “atacó los pulmones y todavía pasarán aproximadamente dos semanas para superar los efectos de la neumonía”.

El 9 de abril, el vocero titular de la bancada de Alianza para el Progreso, Fernando Meléndez, dio positivo en la prueba rápida de coronavirus, convirtiéndose en el segundo legislador en contraer COVID-19.

Tras confirmar sus resultados, el legislador por Loreto entró inmediatamente a un aislamiento total en el departamento que ha alquilado con su familia en el distrito de Jesús María.

Según comentó a este Diario el mismo Meléndez, no ha presentado síntomas de la enfermedad. A su vez, su contagio obligó a que su bancada realizara pruebas rápidas a todos los integrantes del grupo, resultando todas las pruebas como negativas.

Meléndez estuvo presente la sesión plenaria del 3 de abril. Además, participó en todas las convocatorias de la Junta de Portavoces que se realizaron durante esa semana.

Al día siguiente del anuncio de Meléndez, el congresista Felipe Castillo Oliva (Podemos Perú) confirmó que dio positivo en una prueba molecular que se tomó el lunes 6 de abril.

A través de Twitter, el parlamentario precisó que el 4 de abril comenzó a presentar “síntomas respiratorios leves”, por lo que procedió a tomarse la prueba molecular dos días después.

“El lunes me hice el hisopado y salió positivo. Desde ese día, estoy en cuarentena en mi domicilio con la bendición de Dios ya sin síntomas”, refirió.

El cuarto caso de coronavirus en el parlamento lo protagonizó el congresista Carlos Almerí (Podemos Perú). El propio legislador confirmó el hecho el último 13 de abril y señaló que se mantiene en aislamiento desde hace una semana.

“Me encuentro actualmente aislado. Muy probablemente lo he contraído en el Congreso de la República”, indicó a este diario a través de un audio.

A dicha fecha, Almerí agregó haber registrado fiebre por siete días y falta de apetito. “Puedo hablar poco y estoy en tratamiento con azitromicina y paracetamol”, reveló.

El 7 de abril el legislador de Podemos publicó en sus redes sociales que estaba coordinando con las autoridades de la provincia de Barranca “para coadyuvar en la lucha frente” al coronavirus.

El mismo 13 de abril, El congresista Robinson Gupioc, también de Podemos Perú, informó que dio positivo a la prueba de descarte de coronavirus.

“Tengo el deber de informarles por este medio que, habiéndome sometido a las pruebas pertinentes desde el día miércoles a la prueba rápida [negativo] y el jueves a la prueba por hisopado para la detección del COVID-19, el día de hoy di como resultado positivo, al igual que mi esposa”, señaló a través de su cuenta de Facebook.

El parlamentario señaló que se encuentra estable y que da a conocer su condición a fin de que las personas que tuvieron contacto con él puedan también tomarse la prueba de descarte como precaución.

“Hago público este resultado porque por encima de mi derecho a la reserva del estado de mi salud, se encuentra la de salvaguardar la salud de aquellas personas que de alguna manera mantuvieron contacto con mi persona y esposa”, acotó.

El congresista José Luna Morales, de la bancada de Podemos Perú, fue el sexto integrante del Parlamento en dar positivo al coronavirus.

A través de sus cuentas en redes sociales, Luna informó el 14 de abril el resultado de su examen. “Les informo que luego de obtener el resultado negativo en dos pruebas rápidas de descarte del COVID-19, procedí a realizarme la prueba del hisopado. Los resultados de este último examen dieron positivo”, informó.

La última participación del congresista fue en el pleno del 3 de abril, cuando se debatieron los proyectos de ley sobre el retiro del 25% del fondo de pensiones de AFP -con una cifra tope-, y la eliminación del cobro en 18 peajes del país.

De acuerdo con su publicación, el contagio pudo darse en esta jornada. “Es muy probable que el contagio haya sucedido durante el cumplimiento de mis funciones parlamentarias", dijo.

El mismo 14 de abril, Aron Espinoza (Podemos Perú) se convirtió en el séptimo caso de coronavirus en el Parlamento, y en el quinto de su bancada. El legislador se encuentra en aislamiento desde el último viernes y no presenta mayores síntomas.

"Estoy en aislamiento desde el viernes, no tengo síntomas, estoy con una garraspera. Me dicen que por mi proceso debo estar en etapa de aislamiento, no tengo malestar ni otros síntomas”, afirmó en diálogo con Exitosa.

De otro lado, Espinoza Velarde consideró que pudo haberse contagiado mientras cumplía con labores de representación y fiscalización, cuando visitaba hospitales, centros de salud, comisarías y zonas de El Agustino, llevando apoyo en fumigación, entre otros.

El pasado 26 de marzo, a través de una modificación a su reglamento, el pleno del Parlamento habilitó a la Mesa Directiva para implementar sesiones virtuales en situaciones donde el pleno no pueda sesionar con normalidad.

