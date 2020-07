Jaime Saavedra sobre Juegos Panamericanos: "Sí llegamos"

El ministro de Educación, Jaime Saavedra, aseguró que la infraestructura requerida para que se lleven a cabo los Juegos Panamericanos 2019 en Lima estará lista a tiempo. “Sí llegamos, pero no nos podemos arriesgar. No podemos darnos ese lujo”, declaró el ministro en su presentación ante la Comisión de Educación del Congreso.

El ministro indicó que el decreto legislativo que el Poder Ejecutivo emita en el marco de las facultades delegadas permitirá “ganar” entre 3 y 6 meses en la organización de los Juegos Panamericanos. También dijo que en dos semanas se publicaría el decreto legislativo relacionado a la organización de este evento. "Ya tenemos cerrado el decreto legislativo. Tenemos que discutirlo con el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Proyecto Especial de los Panamericanos", acotó.

Sin embargo, negó que esta legislación vaya a permitir irregularidades. “Eso no implica saltarse procesos ni elegir a dedo, sino acelerar proceso”, indicó Jaime Saavedra. “Nada se elige a dedo. Se van a seguir todas las normas posibles”, añadió.

De acuerdo a la información presentada a la Comisión de Educación, las obras de la infraestructura que es necesario construir se llevarán a cabo entre junio del 2017 y marzo del 2019. Los Juegos Panamericanos empiezan en julio del 2019. Nueva infraestructura para los Juegos Panamericanos 2019 Proyecto Inversión Ejecución Videna S/. 547 millones Sep. 2017 - Dic. 2018 Parque Panamericano Callao S/. 252 millones Jun. 2017 - Dic. 2018 Polideportivo Villa María del Triunfo S/. 249 millones Set. 2017 - Mar. 2019 Polideportivo San Isidro S/. 197 millones Jun. 2017 - Dic. 2018 Tabla Punta Rocas S/. 23 millones Set. 2017 - Set. 2018 Villa Panamericana S/. 761 millones May. 2017 - Mar. 2019

Sin embargo, las criticas llegaron cuando Jaime Saavedra dijo que ya se encontraba lista la infraestructura para cinco disciplinas. El parlamentario aprista Mauricio Mulder le hizo notar que esas disciplinas eran tenis de mesa, badminton, balonmano, levantamiento de pesas y tiro al arco. El congresista también le preguntó si era cierto que una ex asesora de Nadine Heredia laboraba en el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos (Copal).

Jaime Saavedra dijo que no sabía. Pero descartó cualquier injerencia de la ex primera dama, pues Mauricio Mulder le dijo que Luis Salazar, ex presidente del Copal, había dicho que fue Nadine Heredia quien le comunicó su designación. "La conversación sobre los Juegos Panamericanos la tuve única y exclusivamente con el presidente [Ollanta] Humala", aseguró.

El ministro de Educación también informó que la organización de los Juegos Panamericanos representará una inversión de S/. 4.125 millones, que generará 50.000 puestos de trabajo directos, que 75 mil turistas llegarán al Perú por el evento, y que esto generará US$ 125 millones de ingresos por turismo.

En otro momento, el presidente del Copal, Carlos Neuhaus, rechazó las insinuaciones de algunos parlamentarios, quienes sugirieron que tiene intereses inmobiliarios en algunos de los proyectos. "No pienso hacerme millonario. Pienso hacer los mejores Juegos Panamericanos para el Perú", enfatizó. "A la primera que vea algo incorrecto, lo voy a denuncia", dijo.