Por lo menos tres parlamentarios, que integraron delegaciones que viajaron al extranjero, gastaron el doble de viáticos que otros congresistas que participaron en las mismas comisiones y a quienes les entregaron una cantidad similar de dinero.

El Comercio accedió a la rendición de cuentas presentada por los legisladores que viajaron al exterior entre enero del 2023 y abril del 2024. En el documento se detallan los gastos por alojamiento, alimentación y movilidad. También se incluyen las constancias de pago y una declaración jurada que cada congresista presenta para acreditar el uso de un monto determinado del cual no tiene comprobante.

Tras la revisión se encontró que Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), Patricia Chirinos (Avanza País) y Esdras Medina (Renovación Popular) duplicaron los gastos de sus colegas, pese a haber viajado al mismo país para el mismo evento y en las mismas fechas.

El de mayor gasto

En el período analizado, Bustamante ha tenido seis viajes al extranjero. En cuatro, el parlamentario fue el que más viáticos utilizó.

En marzo del año pasado viajó a Bahréin (Asia) como parte de la delegación que participó en la 146 Asamblea General de la Unión Interparlamentaria. Para esta comisión se asignaron US$4.080 de viáticos en total. Bustamante utilizó US$3.406. Los otros legisladores que integraron la delegación gastaron entre US$2.006 y US$2.287.

La diferencia radica en el alojamiento. Los colegas de Bustamante se hospedaron en el hotel Crowne Plaza, cercano a la zona diplomática de Manama, la capital de Bahréin. El costo por los ocho días de hospedaje varió entre los US$1.106 y US$1.272 en total. Bustamante, en cambio, se alojó en el Hilton Bahréin. La cifra se duplicó. El costo fue de US$2.024.

Constancia de pago de la cena de Ernesto Bustamante en el Hotel Bahrain por el monto equivalente a US$56.6 / YESENIA

A diferencia de Bustamante, sus compañeros no registraron gastos por movilidad. El Hilton Bahrain se encuentra a 10 minutos (en auto) de la zona diplomática de Manama. El congresista acreditó servicios de taxi con facturas por US$44 en total. Una de las rutas registradas en las constancias fue del Hilton Bahrain al The Avenues, un centro comercial de la ciudad.

Constancia de pago por movilidad. / YESENIA

En cuanto a la alimentación, Bustamante desembolsó US$522, mientras que los otros congresistas utilizaron entre US$82 y US$268.

La situación fue parecida cuando viajó a México en agosto del 2023 para participar por dos días en la sesión 16 de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento de la Alianza del Pacífico, en la que integró una delegación de cinco congresistas. El gasto de sus colegas osciló entre US$537 y US$721 en total. En el caso de Bustamante, el monto fue de US$1.135.

Gastos de viáticos / YESENIA

Bustamante se hospedó en el Marriott Reforma, que costó US$824 en total. En alojamiento, los otros legisladores gastaron entre US$203 y US$474.

La proporción de gasto fue similar durante su viaje a Uruguay, en setiembre del 2023, y Suiza, en marzo último.

Dato 109.728 dólares es el monto total de viáticos usados en los viajes internacionales entre enero del 2023 y abril del 2024.

Otros casos

En el mismo período, Patricia Chirinos ha tenido dos comisiones al extranjero. La más reciente fue a Curazao para “participar en reuniones ordinarias de Comisiones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino)”, entre el 25 y 26 de abril. El viaje también fue aprobado para el congresista Germán Tacuri (Bloque Magisterial). A ambos les asignaron US$1.290 de viáticos en total. Chirinos gastó ese monto en su totalidad, mientras que Tacuri usó menos de la mitad: US$529.

Rendición de cuentas / YESENIA

La diferencia responde al alojamiento. Chirinos se registró en el Avila Beach Hotel. Ingresó el 24 y se retiró el 27 de abril. El costo fue de US$1.075 en total. Tacuri se hospedó en el Hotel City Suites. Ingresó el 24 y se retiró el 26 de ese mes. El costo fue de US$271.

En marzo del 2023, Esdras Medina acudió por tres días a la comisión de Educación del Parlatino en Panamá. Para las mismas fechas, la Mesa Directiva también aprobó el viaje de Norma Yarrow (Renovación Popular) para participar en otra comisión del Parlatino. A ambos les otorgaron viáticos por US$945 en total. Medina utilizó US$940; Yarrow usó US$479. El primero gastó US$693 para alojarse en Le Meridian Panamá, casi tres veces más que Yarrow.

Rendición de cuentas / YESENIA

Descargos

Ernesto Bustamante respondió a este Diario: “Usted tiene las rendiciones de cuentas. No tengo nada más que agregar”.

En el caso de Patricia Chirinos, a través del área de prensa explicaron que el Parlatino envía un listado de “hoteles oficiales” que se encuentran cerca a la sede del evento.

Esdras Medina indicó que el alojamiento no fue elegido por él, sino por el Parlatino. “Cuando yo he llegado, ya me han designado. No es que yo haya escogido”, comentó. Fuentes de este Diario confirmaron que el congresista es quien elige el alojamiento con base en las opciones que el Parlatino plantea.

Dato 74 viajes al extranjero por semana de representación u otras comisiones se han registrado durante la misma época.