El comunicador Carlos Marina Puscán, extrabajador del Congreso, denunció que le cobraban S/ 1 500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, presidida por la legisladora Magaly Ruíz, de Alianza para el Progreso (APP), reveló “Punto final” este domingo.

Según su testimonio, el asesor principal de la legisladora, Jony Romero, se encargaba del cobro de cupos argumentando que ella estaba “endeudada hasta el cuello” por sus gastos en la campaña electoral pasada.

Marina fue contratado como auxiliar de la Comisión de Protección a la Infancia con un sueldo de S/ 4 200 que incluía un bono de alimentación, pero con la condición de que realice un “aporte” económico” mensualmente, uno o dos días después de que el Congreso le abonara su salario, según contó a “Punto final”.

“Él [Jony Romero] nos pedía que el aporte sea en efectivo, no en cuenta bancaria. El dinero se hacía en un sobre cerrado, en efectivo, y en cuarto cerrado. Nos llamaba el señor Jony Romero al celular personal, y nos decía: ‘Vengan, traigan el sobre’. Eso era lo que siempre nos decían, nos encerraban en un cuarto cerrado con llave, donde nadie más tenía acceso, y se hacía la entrega en efectivo. Dentro del edificio del parlamento”, detalló.

Romero acompaña a Magaly Ruiz desde las elecciones del 2021, de la que fue aportante, y hoy es su mano derecha en su despacho. Según el denunciante, el dinero que se les solicitaba era para el bolsillo de la congresista.

El pasado 10 de febrero, el extrabajador del Congreso remitió un oficio dirigido al entonces oficial mayor del Parlamento, José Cevasco, ofreciendo a detalle su denuncia contra la parlamentaria. El documento llegó a la Comisión de Ética, que integra Magaly Ruiz.

Niega acusaciones

Jony Romero negó la denuncia. “No estuve en Comisión de Infancia, no he tenido contacto con ellos. [¿Usted no ha recibido dinero de ninguno de los trabajadores?] No. En absoluto. Imposible”, aseveró, pese a que existe un comprobante de una de las transferencias que se hizo desde la ciudad de Trujillo.

Según diversos chats a los que accedió la Unidad de Investigación de Latina Noticias, la congresista Magaly Ruiz estaba al tanto de la denuncia de Marina, pero ha mantenido en el cargo a su asesor.

“Le dije una y otra y otra vez. Incluso una vez que me despidieron le escribí a la congresista. Justo aquí tengo la conversación con la congresista, el 26 de agosto: ‘que si usted sabía que nos cobra, configura recorte de sueldo o pago de cupo, que es un delito’. Le pregunto porque sé que Jony me sacó del cargo porque me negué a continuar, pero le agradezco la confianza. Le dije a Jony que es un delito, y me bloqueó”, narró Marina.

Según la abogada penalista Liliana Calderón, del estudio Benites, Vargas & Ugaz Abogados, este hecho podría calificar en dos supuestos delictivos, uno de concusión y otro de enriquecimiento ilícito.

“El delito de concusión es cuando un funcionario público, en este caso la congresista, y aprovechando el cargo, obliga a otra persona, su trabajador, a que le entregue dinero. No puede existir una razón válida para obligar o inducir a un trabajador para que entregue parte de su dinero. Este asesor podría perfectamente ser incluido en la investigación penal como cómplice”, manifestó.





