El presidente del Congreso de la República, José Williams (Avanza País), afirmó que es consciente que ese poder del Estado obviamente ha cometido “errores” y que está haciendo lo posible por corregirlos.

En diálogo con los periodistas, Williams Zapata hizo un mea culpa y consideró que la institución que no reconoce sus errores, “obviamente los va a volver a cometer”, aunque remarcó que la tarea de corregir “no es fácil”.

“Creo que el mea culpa siempre se tiene que dar. La institución que no reconoce sus errores obviamente los va a volver a cometer. En ese sentido, soy consciente que el Congreso ha tenido errores, pero hacemos lo posible por corregirlo. No es fácil dentro de todo este ambiente que hemos vivido desde el inicio del gobierno anterior”, expresó.

Respecto a la intervención de la Contraloría para revisar los procesos de contratación, el titular del Congreso indicó que si se detecta alguna irregularidad, se tomará una decisión en su momento.

“De las compras que se hicieron en el Congreso, mientras la Contraloría no determine que haya una irregularidad, nosotros no podemos establecer relaciones, pero si hay indicios que muestran que por lo menos no ha habido cuidado, en el mejor de los casos, es por eso pedí que Contraloría venga”, manifestó.

“La Contraloría debe hacer una tarea eficiente como lo hace y luego podemos definir las cosas como salgan”, añadió Williams Zapata.

Finalmente, el presidente del Congreso dijo esperar que los congresistas “tomen la mejor decisión” en el pleno de este viernes 3 de marzo respecto al adelanto de elecciones generales, luego de un “tiempo de reflexión”.

“Creo que eso está en la reflexión de los congresistas. Hemos tenido luego de la última votación un tiempo de reflexión que puede hacer que se tome la mejor decisión este viernes”, sentenció.

Declaraciones del presidente del Congreso, José Williams. (Video: Canal N)