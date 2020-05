Con 112 votos a favor y la abstención de la bancada de Fuerza Popular, el Congreso aceptó la renuncia de Mercedes Araoz a la vicepresidencia de la República. El trámite se concreta después de más de 200 días desde que la exlegisladora oficialista presentara su carta de dimisión.

Araoz renunció a su cargo un día después de que el mandatario Martín Vizcarra disolvió el Congreso. En un primer momento, había asumido la encargatura de la Presidencia el 30 de setiembre, suceso promovido por el anterior Legislativo, pero finalmente dimitió.

Este era una de los principales pendientes que dejó el periodo disuelto 2016-2019. Así, la renuncia de Mercedes Araoz fue aprobada, después de 219 días de recibida su carta de dimisión. Dicha carta no fue aceptada manera unánime en el Congreso 2020-2021, pues sitien 112 votaron a favor, los 15 miembros de la bancada de Fuerza Popular se abstuvieron en bloque.

“Estuve opuesta a una decisión de política del señor presidente Vizcarra, el cual lamentablemente decidió cerrar el Congreso. Pienso que no debió hacerse, que no estaba dentro del marco de nuestra Constitución, a pesar de la decisión del Tribunal [Constitucional], una posición bastante dudosa de revalidarla”, dijo la noche del lunes Araoz, en una entrevista con la cadena CNN.

Polémica sobre sucesión

Durante el debate, los representantes de las diversas bancadas mostraron discrepancias sobre la sucesión constitucional tras la renuncia de Mercedes Araoz.

Otto Guibovich (Áncash), vocero de Acción Popular, arrancó el debate sosteniendo que existe un vacío en la Constitución respecto a la situación de los vicepresidentes renunciantes. Pese a ello, adelantó que el voto de su bancada sería a favor de la propuesta.

En tanto, María Teresa Céspedes (Lima), vocera del Frepap, dijo que Araoz ejerció su libre derecho a renunciar al cargo de vicepresidenta. “Que la historia y el país, juzguen sus actos. El tema no merece mayor debate”, aseveró.

Diethell Columbus (Lima), portavoz de Fuerza Popular, fue quien puso la polémica al debate. Durante su intervención, mencionó que el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, dio positivo a la prueba del COVID-19, y en ese contexto preguntó: “¿Qué pasaría si es que lamentablemente el jefe de Estado tiene que apartarse temporalmente de sus funciones? ¿Quién asumiría? Más aún si el vocero de Acción Popular ha admitido que hay vacíos en la Constitución respecto a la sucesión constitucional”. Más allá de la renuncia, Columbus pidió reflexionar sobre la estabilidad del país.

Por su parte, Daniel Urresti (Lima), vocero de Podemos, recordó la juramentación con banda presidencial que realizó Araoz tras la disolución del Congreso y lo calificó como inconstitucional. "Lo que perpetró Araoz no es una broma, son actos ilegales. Por lo tanto, no puede hacerse la inocente, ya no estamos en las épocas de Baguazo. Es hora de que actúe la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, manifestó.

Esta última propuesta fue secundada por el legislador César Gonzales (Somos Perú, Ucayali), quien también pidió la pronta instalación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se revise los actos realizados por la exlegisladora Mercedes Araoz.

Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima) agregó que la Comisión de Constitución también puede revisar si Araoz habría cometido alguna infracción constitucional.

Chehade preside ahora el grupo de Constitución y en el 2012, el Congreso aceptó su renuncia como vicepresidente de la República del gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).

Una postura distinta mostró el legislador Alberto de Belaunde (Partido Morado), quien aseguró que el artículo 115 de la Constitución es claro en señalar la sucesión de mando. “En caso de impedimento del presidente de la República, es el presidente del Congreso quien asume. Si el impedimento es permanente, convoca a elecciones”, refirió.

Con el caso de Mercedes Araoz, el Congreso ha aceptado la renuncia de cinco vicepresidentes en los últimos 20 años.