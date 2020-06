El pleno del Congreso de la República aprobó el dictamen de la Comisión de Constitución que deja sin efecto las elecciones primarias de cara al proceso del 2021, bajo el contexto de la situación de emergencia que afronta el país a raíz del brote del COVID-19. El texto aprobado precisa que este tipo de comicios se realizará recién a partir de los comicios regionales y municipales del año 2022.

La norma fue aprobada con 109 votos a favor y 16 abstenciones. Las únicas bancadas que no respaldaron la norma fueron el Partido Morado y el Frente Amplio, debido a que, durante el debate, solicitaron no aprobar la suspensión hasta que se defina en paquete el mecanismo de las elecciones internas que reemplazarán a las primarias. Lo aprobado fue exonerado de segunda votación.

Con esto, el Jurado Nacional de Elecciones queda habilitado para realizar el cronograma electoral del proceso electoral 2021.

“La crisis sanitaria finalmente nos va a decir qué podemos hacer. La primacía de la realidad es la que se impone, y es materialmente imposible realizar unas primarias porque está prohibida la aglomeración”, explicó el legislador Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima), presidente de la Comisión de Constitución, quien resaltó que este tipo de comicios -que nunca antes se han realizado en el país- son una especie de ensayo de las elecciones generales.

Gino Costa (Partido Morado, Lima) se pronunció a favor de la suspensión, pero resaltó la necesidad de que esto sea aprobado en conjunto con la definición de las reglas para los comicios internos. “No podemos suspender las primarias y dejar un vacío legal sobre cómo elegirán los partidos a sus candidatos. Constitución debe definir el mecanismo de las internas y votar todo junto”, indicó Costa tras presentar una cuestión previa para no votar la suspensión de las primarias hasta definir el mecanismo de los comicios internos.

Esta última postura fue respaldada por el Frente Amplio. La legisladora izquierdista Mirtha Vásquez (Cajamarca) dijo que fraccionar el dictamen -primarias y internas, por separado- resulta peligroso, puesto que se podría interpretar que rige el sistema anterior a la reforma, con comicios internos través de las cúpulas partidarias. Otras legisladoras como Leslye Lazo (Acción Popular, Lima), resaltaron necesidad de aprobar el mecanismo “un militante, un voto” para las elecciones internas de las organizaciones políticas.

Chehade rechazó la cuestión previa alegando que no es cierto que, con la suspensión de las primarias, exista un vacío legal. Según dijo, quedaría vigente las internas mediante el mecanismo “un militante, un voto”. “Lo que vamos a definir en otro dictamen es que si ese mecanismo se mantiene o se cambia. No porque un politólogo, un teórico lo diga, vamos a retroceder. No dejemos torpedear la reforma, estamos avanzando paso a paso”, aseveró.

Finalmente, el pleno rechazó la cuestión previa del Partido Morado (16 votos a favor, 109 en contra).

Internas, el gran pendiente

Las elecciones internas fueron creadas dentro del paquete de reforma electoral aprobado durante el periodo disuelto, a propuesta del gobierno y basado en iniciativas elaboradas por la Comisión de Alto Nivel liderada por el politólogo Fernando Tuesta.

Tras la suspensión de las elecciones primarias, falta que el Congreso defina el mecanismo de las internas en los partidos políticos para la selección de sus candidatos. Este tema aún no ha sido dictaminado por la Comisión de Constitución.

Cuando se aprobó el texto que suspendió las primarias, se dejó fuera las propuestas que hicieron el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, para que los partidos políticos realicen elecciones internas bajo la modalidad de un militante, un voto, por medio de sufragio electrónico y que estén organizadas por la segunda de las instituciones mencionadas.

Los entes electorales, en sus presentaciones ante la Comisión de Constitución, han propuesta también la implementación del voto electrónico no presencial para las elecciones internas.

