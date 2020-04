Yohny Lescano está a un paso de regresar al Parlamento bajo la figura de asesor. Con el acciopopulista, suman cuatro los miembros del Congreso disuelto que continuarán pisando la sede legislativa hasta el fin del periodo, en julio del 2021.

“No hagan el ridículo y vayan a buscar chamba”, tuiteó Lescano el 30 de setiembre del 2019 en alusión a sus colegas que votaron a favor de la suspensión del presidente Martín Vizcarra por incapacidad tras el anuncio de la disolución del Parlamento.

Lescano encontró trabajo como profesor y abogado, pero está dispuesto a regresar al Congreso en calidad de asesor del despacho de Freddy Llaulli (Acción Popular, Junín).

“Me está pidiendo un congresista de mi bancada, lo he visto con ganas de trabajar. Estoy acomodando las cosas que tengo, porque soy docente en la Universidad de Puno y tengo unos casitos como abogado. La próxima semana ya se está definiendo todo”, afirmó Lescano al ser consultado por El Comercio.

El exparlamentario explicó que ya conocía a Freddy Llaulli, pues lo apoyó durante la campaña congresal.

“[Llaulli] Me está rogando, es un buen joven, sencillo, lo he apoyado en la campaña. [El trabajo] será en despacho, yo nunca he estado en Mesas Directivas o esas cosas, siempre he sido un soldado”, añadió.

El legislador Freddy Llaulli sostuvo que desde hace tres semanas presentó la solicitud para la contratación de Lescano ante Oficialía Mayor, desde hace tres semanas.

El congresista Freddy Llaulli subió esta foto a su Facebook el día en que la bancada de Acción Popular llegó a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Martín Vizcarra.

“Recursos Humanos nos observó, pero ya estamos regularizamos los requisitos y estamos a la espera de la confirmación de la contratación”, dijo. Cuando le consultamos por los requisitos observados, el parlamentario acciopopulista dijo no tener los detalles porque eso lo encargó a otro asesor. “Lescano siempre ha visitado la selva central, y yo soy de Junín, así que le pedí que nos capacite, él [Lescano] gustosamente lo pensó y aceptó la propuesta para apoyarnos”, acotó.

Lescano tuvo una participación activa en la última campaña congresal. En enero, durante una conferencia con candidatos de su partido en La Libertad, el exlegislador puneño aseguró que el "nuevo Congreso tendrá que ser confrontacional sí o sí”.

En tanto, la candidata Eifilin Ríos aseguró que su compañero y también candidato Carlos Miranda amenazó con patearla si no cumplía con pagar 15 mil soles para ser parte de la delegación de bienvenida de Yonhy Lescano a Áncash.

En abril del 2019, el pleno del Congreso aprobó la suspensión que había recomendado la Comisión de Ética Parlamentaria contra Yonhy Lescano. El informe de Ética concluyó que Lescano no pudo desvirtuar que los chats por los cuales se le acusó de acoso contra una periodista sean de su autoría. En marzo pasado, el Ministerio Público archivó la denuncia por acoso interpuesta contra el excongresista de Acción Popular.

Lescano y AP en las encuestas

En febrero pasado, una encuesta de El Comercio-Ipsos les preguntó a los ciudadanos quién debería ser candidato presidencial de la lampa en el 2021. Lescano apareció en el segundo lugar de las preferencias (12%), solo por debajo de Jorge Muñoz (13%).

En el mismo mes de febrero, Muñoz descartó postular a la presidencia de la República para el 2021, con lo que los contendores de Lescano en la interna acciopopulista son Víctor Andrés García Belaunde (10%), Alfredo Barnechea (7%), Raúl Diez Canseco (6%) y Mesías Guevara (1%), según la misma encuesta realizada hace poco más de un mes.

Ya van cuatro

Con Lescano suman cuatro los miembros del Congreso disuelto que regresarían como asesores en este nuevo periodo 2020-2021. Este Diario reveló que, al igual que el caso de Lescano, la fujimorista Milagros Takayama ingresará al despacho de la legisladora Rita Ayasta (Fuerza Popular, Lambayeque).

En tanto, los exparlamentarios Luis Galarreta y César Vásquez regresan como asesores de las bancadas de sus partidos: Fuerza Popular y Alianza para El Progreso, respectivamente.

Diethell Columbus, vocero de la bancada fujimorista, indicó que por el momento solo han contratado a Galarreta, pero no descartó otras incorporaciones.

“Hasta ahorita, solo está Lucho Galarreta en bancada. No he conversado con la congresista Rita Ayasta para preguntarle si ha contratado a Milagros Takayama, ella me comentó que pensaba contratarla. No sé si se ha formalizado. Si es que nosotros como bancada o congresistas decidiéramos contratar a excongresistas, no le veo nada de malo. Es personal de confianza. Siempre y cuando cumplan con los requisitos que exige la normativa para su contratación, no le veo ningún inconveniente. No es ni irregular ni ilegal”, dijo en entrevista a El Comercio.

Aunque no es del periodo disuelto 2016-2019, otro excongresista que regresaría como asesor es Virgilio Acuña, a través de la bancada de Unión por el Perú. “Estamos en esas conversaciones. Primero hay que ganar la guerra al coronavirus”, dijo el miembro del Congreso 2011-2016. En estas elecciones extraordinarias 2020, Acuña postuló como el número 2 de la lista por Lima de UPP, pero no logró un escaño, pese a que en el conteo previo se dio como ganador.