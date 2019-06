Carlos Tubino: “Estamos a favor de la reforma política, pero consensuada”

Durante el debate de la cuestión de confianza, planteada por el Ejecutivo, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aseguró que su agrupación está a favor de la reforma política, pero “consensuada” y con respeto hacia el Congreso de la República.

Así lo expresó durante su participación en el debate luego que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, presentó la cuestión de confianza este martes.

“Sí, estamos por la reforma política, pero consensuada. Por una reforma política donde se respete al Congreso de la República, donde se respete a cada uno de los congresistas acá presentes, no estamos pidiendo otra cosa, pedimos respeto”, afirmó.

Carlos Tubino resaltó que son concientes “que hay que hacer reformas políticas”, pero respetando el fuero parlamentario.

“Somos concientes que hay que hacer reformas políticas, estamos de acuerdo, hay que hacerla, pero siempre respetando el fuero parlamentario, siempre respetando que acá, donde está representada toda la población peruana, nosotros tenemos que llegar a consensos políticos, pero no a imposiciones”, refirió.

Además, el vocero de Fuerza Popular dijo sentir preocupación por el pedido del Ejecutivo sobre la aprobación de los proyectos de reforma.

“Lógicamente sí nos preocupa cuando se nos dice ‘mira, yo te presento esta reforma constitucional, pero la quiero de esta manera y mucho cuidado con lo demás’ y esos condicionamientos son los que nos preocupan y lógicamente es un tema que hay que ponerlo a consideración del país”, explicó.

Carlos Tubino hizo hincapié en que su agrupación no busca obstruir y se mostró en contra de los enfrentamientos entre el Congreso y el Ejecutivo.

“Nosotros no estamos para obstruir y no estamos para oponernos a lo que las mayorías nos piden: no a los enfrentamientos entre el Congreso y el poder Ejecutivo […] Por otro lado, también tenemos que tener en consideración, lo que el país nos pide y nos demanda y estamos de acuerdo, porque el Perú demanda a los políticos cero corrupción, acá no hay corruptos, acá no protegemos a los corruptos, queremos que haya justicia, que se hagan las cosas como corresponde a un país civilizado, democrático”, dijo.

Finalmente, manifestó que la posición de Fuerza Popular es de respeto a la Constitución y de respeto al Congreso.