Mesías Guevara: “[Una disolución] será responsabilidad absoluta del Congreso”

El presidente Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), Mesías Guevara, afirmó que el actual escenario es “totalmente distinto” al 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori cerró el Congreso. Agregó que espera que no se llegue al extremo de una disolución.

El gobernador regional de Cajamarca también deslindó de la actuación de la bancada de Acción Popular en el Legislativo.

— ¿Los gobernadores regionales fueron citados a Palacio de Gobierno para tratar la cuestión de confianza? ¿O estaban ahí para tratar políticas de reducción de la anemia?

En primer lugar nosotros hemos estado en varias reuniones de trabajo, que fueron planificadas con mucha anticipación. En la mañana participamos en un foro sobre la Alianza del Pacífico y en la tarde teníamos una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, que había sido coordinada con tiempo. Y cuando estábamos reunidos nos anunció que el Gabinete acordó la aprobación de la cuestión de confianza. Y como nosotros habíamos sacado dos pronunciamientos a favor de la reforma, ratificamos ese apoyo.

— La Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), en un comunicado, indica que el Perú atraviesa “una situación política muy inestable e incierta”. ¿La cuestión de confianza ayuda a superar esta crisis?

Sí ayuda porque va a hacer reflexionar al Congreso para que debata y apruebe las reformas que se han planteado. Nos llama poderosamente la atención que el Parlamento se resista a acatar el mandato popular, que fue expresado en el referéndum de diciembre.

— Quienes cuestionan al Ejecutivo pueden decir que el apoyo de los gobiernos regionales a la reforma no es porque esta amplía de cuatro a cinco años su mandato…

Ninguna ley es retroactiva, de aprobarse este tema será para los próximos alcaldes y gobernadores y no será para nosotros. Esa es una apreciación sesgada e interesada que lo único que busca es deslegitimar nuestra posición política, que tiene una profunda convicción democrática.

— ¿Cuál es el fin de la cuestión de confianza, concretar la reforma o el cierre del Parlamento?

Por lo que estamos viendo, la cuestión de confianza es para invocar y hacer reflexionar al Congreso para que debata y apruebe la reforma política, que es sustancial para garantizar la gobernabilidad y democracia en el país.

— ¿La ANGR apoyará una eventual disolución del Parlamento, si es que este rechaza la cuestión de confianza?

Creemos que el Congreso va a reflexionar, que no se llegará a ese extremo. Sin embargo, si al amparo de la Constitución, se toma esa decisión, eso va a ser absoluta responsabilidad del Congreso, porque [este poder del Estado] se está poniendo al margen del clamor popular, que reitero surgió como expresión de un referéndum.

— Pero en el referéndum se aprobaron solo tres reformas específicas, no se consultó los cambios que ahora propone el Ejecutivo…

Lo que pasa es que puede haber cambiado la forma, pero se invoca a que se debatan reformas electorales. Si el Congreso no la quiere aprobar, que asuma su responsabilidad. Y no hay que decir cerrar el Congreso, porque se disuelve y se renueva, porque en cuatro meses [el presidente] debe convocar a un nuevo proceso, por lo tanto estaríamos renovando el Congreso, no cerrándolo.

— Desde la oposición hay políticos, como Luz Salgado, que comparan esta situación con la del 5 de abril de 1992…

Es totalmente distinta. En 1992 se cerró el Congreso en un golpe de Estado cuando el dictador Fujimori dio un mensaje a la Nación desde el Pentagonito. En cambio hoy se ha dado un mensaje desde Palacio de Gobierno, con la presencia de la prensa. En ese entonces, se cerró el Congreso, las dos cámaras; hoy se continuaría con la Comisión Permanente, son escenarios totalmente distintos de forma y fondo.

— El presidente Vizcarra ha criticado que la Comisión de Constitución haya archivado proyecto sobre la inmunidad parlamentaria. Pero la bancada de Acción Popular respaldó, con su voto, esta medida…

La bancada de Acción Popular hace tiempo que está de espaldas al partido, hace tiempo que está de espaldas al pueblo peruano y todo lo que haga la bancada no responde ni al partido ni a su dirigencia, sino a su propia actuación y a sus propios intereses subalternos. Por lo tanto, en mi calidad de presidente de Acción Popular también deslindo con la actuación de la bancada y que más bien sean los congresistas quienes, en uso de sus atribuciones, respondan ante la historia y sobre todo ante la militancia.

— ¿Cree que un sector de la bancada de Acción Popular es afín a Fuerza Popular?

Por su actuación podemos decir que sí, se ha convertido en un apéndice [del fujimorismo], es una bancada con K y eso yo lo lamento mucho. La bancada ha deslindado de lo que significa la actuación democrática de Acción Popular.