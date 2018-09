Durante unos 27 minutos, el primer ministro César Villanueva sustentó esta mañana la cuestión de confianza planteada ante el Congreso de la República a fin de impulsar las cuatro reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo.

Como se recuerda, estas se refieren a la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) —aprobada en la víspera en el pleno—, la bicameralidad, la no reelección inmediata de congresistas y la regulación del financiamiento de organizaciones políticas.

Villanueva precisó que la cuestión de confianza se plantea para dos puntos de la política general del gobierno de Martín Vizcarra: la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional. Estos aspectos, dijo, se materializan en los cuatro proyectos de reforma constitucional propuestos al Legislativo con el fin de que sean sometidos a un referéndum en diciembre.

“Los cuatro proyectos de reforma constitucional son parte de un proyecto integral, son cuatro, no uno, no dos, no tres, son cuatro los que nos permiten iniciar el gran cambio en la historia de este país. Por lo tanto, no aceptaremos aprobaciones parciales, sino las cuatro, como lo establece un compromiso de diálogo alturado que hemos tenido”, dijo Villanueva durante su discurso, que luego dio pase al debate en el pleno.