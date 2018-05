Defensa de los Humala solicitará apartar a Concepción del caso

El abogado Wilfredo Pedraza, uno de los defensores legales de Ollanta Humala y Nadine Heredia, informó que hoy presentará un nuevo recurso de recusación con el fin de que el juez Richard Concepción Carhuancho sea apartado del proceso que se sigue a sus patrocinados por lavado de activos.

Pedraza explicó a El Comercio que –a su juicio– Concepción no ha mantenido “la neutralidad y objetividad” que le corresponde y cuestionó su accionar en la orden de incautación a la vivienda del ex presidente y su esposa, ubicada en Surco.

“El juez es como un árbitro en el proceso. Y tiene la obligación de ponderar lo que hace el fiscal y la defensa por igual. En este caso no ha sido así”, expresó Pedraza.

La defensa de los Humala Heredia presentó anteriormente una recusación contra Concepción, debido a que –consideraron– no fundamentó las razones para dictar la prisión preventiva contra estos.

Ese primer recurso fue elevado por el magistrado a la Sala Penal Nacional y todavía está pendiente de resolución.

—En paralelo—

El abogado penalista Luis Vargas Valdivia, ex procurador anticorrupción, explicó que es válido que se presente una recusación cuando otra está en curso, debido a que estas se sostienen en hechos específicos y, por lo tanto, son independientes una de la otra.

“Si la sala considera que la recusación debe ser admitida, dispone que sea otro juez de investigación preparatoria el que conduzca el proceso”, indicó a este Diario.

Vargas Valdivia precisó también que la Sala Penal Nacional es la última instancia, debido a que las recusaciones no pueden llegar a la Corte Suprema.

Por otro lado, Pedraza reiteró que en los próximos días enviarán un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de que “evalúen el nivel de respeto a los principios procesales” que se ha empleado en su caso.

El ex ministro no descartó la posibilidad de solicitar al organismo supranacional que envíe un veedor para que esté al tanto del proceso.

Los Humala Heredia residen ahora en casa del hermano de la ex primera dama.