El diálogo entre Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Moisés Mamani

Congresistas de Fuerza Popular participaron la tarde de este martes en una conferencia de prensa en el Congreso de la República para presentar videos que, según señaló el legislador Moisés Mamani, representan “pruebas” que “evidencian que el gobierno compra congresistas para quedarse en el poder”.

Según Mamani, representante por Puno, se trata de reuniones ocurridas en diciembre del año pasado —aunque no precisó fecha— para el proceso de vacancia anterior. Sostuvo que el gobierno envió a personas para que dialoguen con él a fin de que vote contra la destitución de jefe de Estado.

“Eso me indignó bastante. Es por eso que voté por la vacancia. En ese entonces no tenía las pruebas suficientes”, indicó señalando que ahora las tiene y las entregó al vocero de la bancada, Daniel Salaverry, quien también estuvo en la conferencia.

En parte de los videos difundidos, aparece Kenji Fujimori, quien lidera un bloque conformado por otros once legisladores.

Moisés Mamani: Pero hay obra, ¿no?



Guillermo Bocángel: Ahí está, él es el coordinador (Alexei Toledo).



Alexei Toledo (asesor de prensa de Kenji Fujimori): Tú me tienes que traer los códigos, son tales, tales, tales. El lunes lo vemos para ir contigo.



Moisés Mamani: No hay paseo, nada…



Guillermo Bocángel: Qué, ¿vas a desconfiar de Kenji?



Alexei Toledo: Moisés, tú ya me conoces. No te estoy hueveando, jamás te haría eso.



Guillermo Bocángel: Yo no te voy a engañar, tampoco. Y él es el coordinador de todo (Alexei Toledo). Nosotros tampoco podemos estar metidos, ¿sí o no? Y si tú quieres aparte de que te reúnas con tal y tal, estas con el presidente de la República sentado comiendo en la casa de él, nadie te va a ver. Él te va a decir tú quieres ir con algún ministro, vamos. El día que yo llamo, así… Plim. Mercedes Araoz, quiero hablar contigo, han venido cuatro alcaldes y ya tienes la entrada de hablar con ella.



(…Ininteligible)



Guillermo Bocángel: Te recibe Fujimori, te dice apóyame, quiero que me apoyes mi libertad. Luego te recibe el presidente de la República, ¿qué más? Almuerza con el presidente de la República y te va a decir tal, tal, tal. ¿Qué más confianza o vas a desconfiar?



Kenji Fujimori: Además es un almuerzo de la conchesumadre.



Guillermo Bocángel: Así es, primero te sirve piqueíto. Después ya viene el almuerzo. O quieres quedarte. Mejor quédate, te vas en la tarde. Te reúnes con Kuczynski. Mañana todo el mundo, no hay nadie.

Moisés Mamani: Justamente con ellos quería aprovechar.



Alexei Toledo: A partir de junio hay una mesa directiva nueva.



Guillermo Bocángel: De quién va a ser la mesa, va a ser nuestra. Entonces tú tienes 5 chambitas, de 3 chambitas, de 6. Tú vas a manejar la mesa. Vas a manejar contratos. Le vamos a quitar la administración, la administración del Congreso. La presidencia y ano va a ser de Fuerza Popular, eso sí date por seguro. Y qué pasa, manejas contratos, por allí, pues, vigilantes, no sé, administrativos. Vamos a tener la mesa.



Luego se aprecia en otro video:



Kenji Fujimori: Qué es lo que tú quieres, ¿obras para tu región, desarrollo, progreso?



Guillermo Bocángel: Y justo hemos aprobado eso. Hoy día, ahorita la ampliación. Eso es lo último que hemos aprobado, las ampliaciones para que ellos puedan poner las obras. El último proyecto es esto, solo que les han bajado las fechas, nada más. Y tú para qué estás en el Congreso, no sabes ni lo que aprueban.



(…Ininteligible…)



Kenji Fujimori: A los que han votado a favor de la vacancia, a todos ellos les han cerrado las puertas. Los han golpeado.



(…Ininteligible…)



Alexei Toledo: No lo van a poder vacar. Y al presidente una vez que no lo vaquen se va a quedar hasta el 2021. Los que van a trabajar con él vamos a hacer nosotros, porque él no tiene congresista en Puno.



Posteriormente sigue la conversación.



Guillermo Bocángel: Benicio va a ir conmigo a ver a Bruno el lunes o martes. Quiere que le den presupuesto para abril, mayo, junio para su proyecto del túnel de la Verónica, siquiera 5, 6 millones para el estudio.



Kenji Fujimori: Por eso en la vida hay que tomar decisiones difíciles.



Se corta el video.



Moisés Mamani: También tengo miedo por mi… que me persiga la fiscalía.



Kenji Fujimori: Por qué te va a perseguir la fiscalía.. Si vas a tener de tu lado al gobierno.



Alexei Toledo: Debería estar persiguiendo a Fuerza Popular.



Se corta el video. Luego se pasa otro.