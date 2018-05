El presidente de la República, Martín Vizcarra, viajó este jueves a Cajamarca, donde realizó visitas de trabajo y, además, participó en una nueva edición del Muni Ejecutivo.

Tras encabezar el mencionado evento, el jefe del Estado indicó que otorgará una atención especial a la región Cajamarca, con la finalidad de revertir su calificación como la zona más pobre del país, a pesar de sus potencialidades y riquezas.

“Los programas sociales van a continuar pero somos absolutamente claros al decir que los programas sociales son para asistir a una persona que se encuentra en la pobreza, pero no la saca de la pobreza”, dijo a la prensa.

“Es generando inversiones, generando productividad en los sectores económicos como en la agricultura y la ganadería [que se saca a las personas de la pobreza]. Generando nuevas fuentes de trabajo. Eso es un proceso”, agregó.

Al ser consultado por los proyectos Conga y El Galeno y su visión sobre su viabilidad, el mandatario respondió: “Yo no soy de los que dice ‘este proyecto va’ y ‘este proyecto no va’, reducir un tema complejo en ‘va’ o ‘no va’ es querer encontrar simpleza en decisiones que son integrales”.

“Si soy favorable a un camino es al desarrollo a través de todas las actividades productivas, eso tenemos que analizarlo de manera conjunta, racional y de manera transparente para encontrar la mejor decisión. Cajamarca tiene un gran potencial de desarrollo”, señaló.

“Quien tome la decisión sobre el futuro de una región es su misma población. Tiene que ver qué funciona y qué no funciona. Tiene que ser una evaluación fría, pragmática sobre qué acciones debe tomar”, explicó luego.

Asimismo, destacó que, a pesar de ser un año electoral, por el proceso de elecciones regionales y municipales de octubre próximo, continuará trabajando con las actuales autoridades hasta el último día de su gestión.

“No tenemos tiempo que perder y trabajamos para que los proyectos que están en ejecución se puedan concluir, y los que no se iniciaron, poder analizarlos y ver la proyección para que puedan iniciarse”, refirió.

-Confirma obras-

De otro lado, al ser increpado por una persona sobre promesas de obras concretas, en alusión a la represa de Chota y la carretera hacia Cumbemayo, Martín Vizcarra indicó que ha conversado con eso con las autoridades locales

correspondientes. “Pueden dar fe de eso el gobernador y el alcalde. Soy experto en ejecutar represas. En mi vida profesional he construido más de diez represas. Yo soy fruto de educación pública, desde que estaba en la UNI, ya escuchaba de la represa de Chota. No puede haber pasado más de 30 años y que sea solo un proyecto. Yo le he pedido al señor alcalde que transfiera este proyecto que está en el municipio al gobierno nacional. Durante mi gestión construyamos la represa”, sentenció.