El presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez sostuvo que la resolución del Tribunal Constitucional (TC) sobre el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia no representa un precedente vinculante, pues no señala expresamente que en adelante los jueces no pueden aplicar la prisión preventiva.

En ese sentido, consideró que se trata de un caso individual, aunque apuntó que de todos modos “servirá de referente para que en algún momento se considere pertinente”.

“…El TC no va a pronunciarse en toditos los casos. Sería una intromisión un poco desproporcionada. El TC tiene que autorregularse, no pueden convertirse en la última instancia del Poder Judicial”, manifestó Rodríguez en una entrevista con “Perú 21”.

Sin embargo, el titular del Poder Judicial reconoció que el TC puede revisar decisiones judiciales porque la ley lo permite.

Como se recuerda, el Tribunal Constitucional resolvió por mayoría el último jueves ordenar la libertad de Ollanta Humala y Nadine Heredia, acogiendo así el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa legal de la ex pareja presidencial.