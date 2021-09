Conforme a los criterios de Saber más

Diversos cuestionamientos despertó la decisión de la Comisión de Constitución del Congreso, que aprobó por mayoría un dictamen que, entre otras modificaciones, suspende las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para las elecciones regionales y municipales del 2022. Para dichos comicios, también posterga la aplicación de las causales por las que es cancelado un partido o movimiento.

El texto fue aprobado por 14 congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Podemos y Juntos por el Perú. Ahora el texto sustitutorio pasará a ser debatido y votado por el pleno del Congreso, donde se requieren al menos 66 votos [mitad más uno].

El último martes, durante la exposición de la texto, la congresista Patricia Juárez, presidenta de la referida comisión, dijo que la suspensión de las PASO se sustenta en el ahorro del gasto que implicaría y en la prevención de contagios de COVID-19.

Las elecciones primarias abiertas habían sido suspendidas para los últimos comicios generales debido a la emergencia sanitaria. Este año, la Comisión de Constitución emplea el mismo argumento que recae en posibles contagios durante la asistencia a los locales de votación.

Especialistas consultados refieren que esta justificación es poco sólida actualmente. Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, advirtió que suspender las PASO no tiene sustento.

Dijo a este Diario que todo el documento “surge de un hecho incorrecto”, pues el fundamento en que se basa son los contagios. “El gasto no es una razón suficiente. Es un recurso necesario para las elecciones. Hay sin duda un error porque bajo ese argumento empezamos a eliminar elecciones por austeridad. No es un buen argumento, ¿vamos a hacer reglas ad hoc para cada elección?”, cuestionó.

Puntualizó que “la situación que vivimos hoy es radicalmente distinta a la de año y medio” . Muestra de ello, mencionó es que se pudieron desarrollar elecciones generales en abril y junio. Añadió que la iniciativa retrasa la implementación de las reformas hechas.

“Como se ha demostrado con las elecciones, es posible organizarlas de manera segura. Luego, los efectos que se pueden generar a partir de esta excusa planteada no solo retrasan la implementación de las reformas aprobadas, que ya se sabía iban a aplicarse, sino además introducen hechos negativos , que son problemáticos”, comentó.

El politólogo Martín Tanaka escribió en Twitter que desde el 2019 se sabía de la realización de las elecciones primarias en los comicios del 2022, que apuntan a “que las candidaturas se definan democráticamente por los ciudadanos y no a dedo por una cúpula, y para filtrar la participación de partidos o movimientos no representativos”.

Agregó que “por lo menos deberíamos asegurar que la selección de candidatos se dé mediante el voto de todos los afiliados (eliminando la figura de la asamblea de delegados), y estableciendo un mínimo de participación”.

Para fortalecer a los partidos políticos, comentó, que los nueve que se mantienen inscritos “deben fortalecerse o desaparecer, y los nuevos que aspiren a participar deben cumplir con requisitos mínimos, para evitar nuevamente la proliferación de partidos cascarón. Lo mismo para los movimientos regionales”.

Similar posición había manifestado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el informe remitido el 13 de setiembre a la Comisión de Constitución.

El organismo electoral indicó que ratifican su compromiso con el “fortalecimiento de la democracia interna partidaria y, en tal sentido, respaldamos la introducción de las elecciones primarias en el marco legal electoral” para el fomento de una mayor participación política en las elecciones de candidatos de los partidos.

Por ello, que el Congreso deberá considerar primero las disposiciones del Ministerio de Salud antes de evaluar modificaciones a las normas electorales de las elecciones municipales y regionales del 2022.









Mientras tanto, el politólogo Fernando Tuesta señaló que “los partidos políticos anulan las PASO y quieren seguir con sus elecciones internas que solo garantizan la baja participación”. “No quieren abrirse, para mantener el control”, escribió en su cuenta de Twitter.

Los abogados José Naupari y José Tello, expertos en derecho electoral, comentaron a El Comercio que están a favor de la suspensión de las primarias para elecciones locales y, más bien, plantean modificaciones. Sin embargo, advirtieron otros riesgos en el predictamen.

“Creo que debería aprobarse [el predictamen], pero con un texto sustitutorio”, dijo Naupari. Cuestionó que las PASO para las elecciones municipales y regionales “solo están pensadas en candidatos a alcaldes y gobernadores regionales, no a regidores ni consejeros regionales, donde tienes el mayor número de candidaturas”.

En ese sentido, consideró que las primarias deberían ser para toda la lista. “Estoy alentando caudillismo si solo me rijo por primarias para ese tipo de cargos. Si se quiere institucionalidad, haces primarias para todos los candidatos, no solo ejecutivos”, agregó.

El abogado José Tello mencionó estar de acuerdo con las elecciones primarias “en la medida que cumplan su finalidad”. Al igual que lo señalado por Naupari, indicó que la limitación está en que los mismos partidos elegirán su lista de consejeros y regidores, y que no tienen ningún impedimento a presentar una lista única.

“Hay algo complicado porque no hay un mecanismo que impida que los partidos presenten una lista única. Hay candidatos que ya suenan y obviamente presentarán lista única. ¿Qué sentido tendría las PASO más allá de darnos un alcance mucho más certero que una encuesta sobre la preferencia ciudadana meses antes de la elección? Hay que prever mecanismos más competitivos”, dijo.

Opinó que no está de acuerdo con que se realicen las PASO, por lo menos en las elecciones próximas. “Siempre he sido convencido de que las PASO tienen que aplicarse, pero me parece que se deben corregir previamente cualquier interpretación de la norma que genere lo mismo de siempre”, concluyó.

Suspenden causales para cancelar partidos

El dictamen aprobado también suspende para las elecciones municipales y regionales del 2022 la aplicación de las causales por las que es cancelado un partido o movimiento. Esto se refiere al número de candidaturas que presentan en las circunscripciones electorales. Las disposiciones que busca suspender la iniciativa en el Congreso son las siguientes resaltadas:





José Naupari alertó que, al suspenderse la cancelación por no presentar listas en un determinado número de circunscripciones electorales, habrá “implicancia directa en la paridad horizontal, vinculada a cargos ejecutivos”. “Si se tenía la exigencia de participar en un número considerable de circunscripciones porque de lo contrario se cancelaba, había un mayor número total de candidaturas. Al ser así (número mayor y paridad) se podía tener más candidatas mujeres en cargos ejecutivos. Al quitar esa regla, se baja la exigencia”.

Tello consideró que esta suspensión no sería perjudicial. “Permite que los partidos sobrevivan a una elección y tengan un trabajo político más articulado. No lo veo perjudicial”, dijo.

Iván Lanegra mencionó que esto elimina la posibilidad de cancelar la inscripción de un partido por una participación pobre en las elecciones. “Revela un nivel de debilidad seria”, consideró.

En tanto, el exministro de Justicia Eduardo Vega escribió que esta modificación “sería un retroceso en la reforma electoral”.

El voto por delegados

La propuesta de la Comisión de Constitución también mantiene respecto a las elecciones internas que estas pueden realizarse bajo dos modalidades: el voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados; o por delegados.

José Tello criticó que no se haya planteado una modificación al respecto. “Mantener el voto por delegados es un despropósito. No debe darse, es antitécnico. Se tendría una elección un militante un voto y los que no, escogen por delegados, que van en una convención y ya sabes que todo está armado. Lo más importante debería ser que las elecciones sean de afiliados y un militante - un voto”, dijo.

La afiliación

En cuanto a los candidatos, la propuesta de la comisión precisa que: “para las elecciones regionales y municipales 2022 no pueden inscribirse como candidatos designados en partidos políticos o movimientos regionales los afiliados a otro partido político inscrito, a menos que hubiesen renunciado, cómo máximo, hasta el 31 de diciembre de 2021 o que cuenten con autorización expresa de la organización política a la que pertenecen”.

Iván Lanegra puntualizó que esta modificación amplía el plazo para renunciar al partido y añade la posibilidad de postular por un partido ajeno.

“¿Qué vínculo puede generar si ni siquiera es del partido? Estamos buscando que haya un vinculo de la persona con el partido. Extiende el plazo para que la persona se cambie de partido a última hora y además permites que postule por otro partido”, advirtió.

Esta es la dinámica de elecciones internas en los países de Sudamérica:

(Captura: Hacia la democracia del bicentenario/Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política)

