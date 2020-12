Conforme a los criterios de Saber más

El Partido Aprista Peruano o Apra corre actualmente el riesgo de no participar en las elecciones generales del 2021 por no presentar todas sus listas de candidatos a tiempo, o de competir por la presidencia y tres circunscripciones de una forma muy mermada. Pero ello implica un problema mayor: perder la inscripción como organización política.

La situación ha generado preocupación, desazón y molestia en postulantes, dirigentes y exdirigentes. En el caso de estos últimos, según ha podido recoger El Comercio, hay también discrepancias en torno a las responsabilidades de caso.

Lo ocurrido

Sucede que, según han explicado actuales dirigentes, la información de los candidatos empezó a ser cargada en el sistema electrónico del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desde las 5 p.m. del 22 de diciembre, último día del plazo para solicitar la inscripción de fórmulas presidenciales y listas de postulantes al Congreso y Parlamento Andino.

Sin embargo, hacia la medianoche se desactivó el sistema —por el vencimiento del plazo establecido— y no se pudo completar el proceso salvo en los casos de la plancha presidencial que encabeza Nidia Vílchez y las listas al Congreso por Arequipa, Junín y Peruanos en el Extranjero.

José Pimentel, personero legal del partido, explicó lo mismo en un escrito presentado el miércoles por la tarde ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, en donde solicita se apertura el sistema “por un tiempo mínimo prudencial para poder culminar con la inscripción” de las listas faltantes. En 14 regiones ya habían ingresado información, pero no se llegó a generar el expediente.

Luis Carrasco, presidente del JEE Lima Centro 1, comentó a este Diario que su organismo responderá a esa u otras solicitudes que soliciten prórrogas en un plazo máximo de tres días.

Elías Rodríguez y Benigno Chirinos, secretarios generales institucional y político del Apra, argumentan que el JEE debe permitirles completar el proceso porque lo iniciaron antes de la hora de cierre. Para esto, hicieron un paralelo con lo que ocurría cuando el trámite era personal. Por ejemplo, un personero que ingrese a la sede de un jurado antes de la medianoche y le permitan continuar dentro hasta concretar las solicitudes de inscripción.

“Hemos iniciado el proceso el mismo día y horas antes. No me digan por qué no lo han hecho cinco o seis días antes, estoy en mi derecho a hacerlo el último día, incluso cinco minutos antes de que cierre eso. La idea es que el que entró debe quedarse hasta que termine”, sostiene Rodríguez.

La fórmula presidencial de Nidia Vílchez sí fue inscrita. (Foto: Difusión)

A juicio de Chirinos, es “arbitrario” que el sistema se haya desactivado a la medianoche. Cabe recordar, sin embargo, que una circular de la secretaría general del JNE, difundida el lunes por este Diario, advirtió que ello iba a ocurrir. “Yo soy candidato por Lima. He tenido que presentar doce hojas y cuando hay un error, el sistema lo rechaza y se tiene que rehacer. Es un burocratismo que hay que denunciar”, dice el dirigente.

En tanto, Omar Quesada, exsecretario general institucional del Apra y también miembro de la lista por Lima al Congreso, discrepa en cuanto al pedido presentado ante el JEE. “Es una vergüenza estar atravesando una situación de esta naturaleza. Presentar un recurso y poner explicaciones de que el sistema estaba pesado”, manifiesta.

Nidia Vílchez, candidata presidencial aprista, comenta que desde las 24 regiones del país se quiso usar el sistema electrónico del JNE con el usuario del personero, pero hubo problemas para realizar la tarea de inscripción en ese mismo entorno digital con tantos usuarios a la vez.

“Es como uno va a sufragar. Está dentro del centro educativo, cierran las puertas porque son más de las 4 de la tarde, entramos a nuestra mesa de sufragio un poco más de las cuatro de la tarde y no nos botan de ahí. Nos permiten continuar el proceso hasta sufragar y poner nuestra cédula en el ánfora de votación”, indica al hacer un símil y justificar el pedido para que el JEE dé una prórroga para completar las solicitudes.

Señalamientos

Para Elías Rodríguez, secretario general institucional del Apra, hay responsabilidades desde diferentes ángulos. Reconoce, en forma general, un “error” o “falta de previsión”, pues “tal vez” se debió iniciar el trámite de inscripción en el sistema electrónico del JNE con anterioridad.

Arguyó, empero, dificultades para recopilar documentación de los candidatos. Incluso señaló que varios de estos no alcanzaron sus hojas de vida a tiempo.

“Hay responsabilidades específicas, que empiezan por los propios candidatos que deben entregar sus papeles de forma oportuna. Tengo que reconocer que esto alcanza a todos, desde los candidatos hasta los dirigentes. Pero hay gente que tiene una tarea dedicada a eso”, arguye.

Consultado por las voces desde el partido que piden reorganización y renovación dirigencial en el Apra por lo ocurrido —como los aspirantes al Parlamento Renzo Ibáñez y Carla García—, manifiesta: “La dirigencia se ha renovado recién hace dos años, y recién hemos tenido un Congreso Nacional hace muy poco. Hace dos meses nos han dado el reconocimiento”. En tanto, considera que el partido merece participar de la contienda para que sean los electores los que tengan la última palabra.

“Descarto un sabotaje, eso es totalmente inaudito. Puedo llamar falta de planificación, que no hubo la total eficiencia para hacer esto. Pero quiero dejar el contexto claro: empezamos a hacer la inscripción como partido a partir de las 5 p.m. del día final de la inscripción. En todo ese proceso, ingresó la plancha, tres jurisdicciones. Y cuando íbamos a continuar, el sistema se apagó”, sentencia.

Elías Rodríguez, excongresista, es actual secretario institucional del Partido Aprista Peruano. (Foto: Piko Tamashiro / GEC)

Cuenta Vílchez que quiso que todo salga con mejor planificación. Y que para ello solicitó que las documentos y trámites administrativos internos de los candidatos se completen hasta el viernes 18 para que las inscripciones y presentación oficial se hagan el 20, dos días antes del vencimiento del plazo. “Pero no estaba completa la documentación, faltaban algunas jurisdicciones”, añade.

“Es el terreno íntegramente del personero del partido. Es la responsabilidad y función. Si fuera de la candidata directamente, también sería mi responsabilidad. En este caso, el proceso solo se le permite hacer al personero de partido. Y con él hemos venido trabajando de la mano a efecto de que a ninguna jurisdicción le falte información o algún documento”, señala.

Cuestiona, además, al propio sistema electrónico del JNE, pues aduce que fue lento para la carga de información. “El problema principal en este momento, no es del Apra. Es del Jurado Electoral Especial y el sistema que tiene para la recepción de los documentos”, afirma.

Mercedes Cabanillas, miembro de la Comisión Política del Apra y exparlamentaria, espera que los responsables expliquen lo que pasó “sin ningún maquillaje”. “Los miembros del Tribunal Electoral, que es autónomo, tendrán que dar un informe minucioso ante la dirección política del partido”, insta.

Respecto de los pedidos de renovación y cambios dirigenciales, refiere que tiene que haber un Congreso Nacional para realizar una elección y renovación. “Es cierto que el partido lucha en estos momentos con una suerte de apatía. Tampoco debemos ser ni ingenuos, ni tratar de salir de la verdad”, reconoce también.

Mercedes Cabanillas señala que el Tribunal Nacional Electoral del Apra deberá emitir un informe. (Foto: GEC)

En palabras de Omar Quesada, exsecretario general institucional, lo ocurrido es un acto aislado de “deficiencia de algunos miembros del partido”, específicamente, los personeros legales. Pero también considera que existe responsabilidad política en el Comité Ejecutivo Nacional.

“Hay negligencia en quienes tienen que hacer el proceso de inscripción, que son los personeros. No hay otra explicación. En el partido esto nunca ha sucedido, es insólito completamente. En las peores circunstancias, en épocas de terrorismo, incluso, el partido siempre se ha presentado en los plazos que correspondían”, manifiesta.

Según considera, si el partido no logra superar los inconvenientes, debe darse un proceso interno de renovación dirigencial. “El hecho que no participemos por responsabilidades dirigenciales es motivo suficiente para poder hacer toda una reingeniería en el partido”, añade.

Benigno Chirinos, secretario general político, cree que las responsabilidades se ´determinarán y asumirán en su momento. “Si hemos hecho todo en el plazo, podrá haber responsabilidades menores. Pero de ninguna manera nos vamos a flagelar”, exclama.

Acusa, aunque sin presentar pruebas, que hay una “mano negra” y que “es un boicot del Gobierno que tiene temor a la lista parlamentaria y a la plancha presidencial que preside Nidia Vílchez”. Considera, además, que el JNE debe ser “un órgano facilitador, no inquisidor, menos represivo”.

Jorge del Castillo no cree que lo ocurrido sea una estocada final para el Apra. (Foto: El Comercio)

Jorge del Castillo, exsecretario general, prefiere no hablar de responsabilidades. Pero considera que lo sucedido no implica una estocada final para el Apra. Coincide con los otros apristas consultados en que, si se pierde la inscripción, no será complicado lograr un nuevo registro por la cantidad de militantes y bases a nivel nacional.

“Ese no es el tema. El tema es que el país pierde sin la presencia de un partido de Estado, como es el Partido Aprista Peruano”, asegura.

Su excolega parlamentario, Javier Velásquez Quesquén, indica que ha ocurrido algo “inédito”, por lo que deben responder los personeros legales y dirigentes de la agrupación.

“Esto que ha sucedido muestra el agotamiento de una conducción y tiene responsables políticos. El personero tiene que dar una explicación, la dirección nacional tiene que dar una explicación”, afirma.

Estima que se debe dar un “proceso de recambio generacional” en un partido que “no es propiedad de cuatro dirigentes”. Y concluye: “El Apra no va a perecer porque no participe en este proceso electoral”.

VIDEO RECOMENDADO

Nidia Vílchez dijo que tendrán responsable internos si se rechazan candidaturas del Apra. (RPP)