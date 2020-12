Los partidos políticos Contigo —ex Peruanos por el Kambio (Ppk)— y Perú Nación no han logrado concretar dentro del plazo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sus respectivas solicitudes para inscribir fórmulas presidenciales de cara a las elecciones generales del 2021. Con matices, ambas agrupaciones fallas en el sistema electrónico del organismo electoral para realizar el trámite.

El plazo para inscribir candidaturas venció a las 24 horas del martes 22 de diciembre. El trámite era obligatoriamente no presencial o digital a través del sistema Declara, donde se llenan los formatos para registrar datos de los candidatos, y el Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes Electrónicos (SIJE-E), donde se presenta vía remota la solicitud de inscripción y se genera el número de expediente.

Como informó este Diario el lunes, el JNE había advertido en una circular a los JEE, a la que accedió El Comercio, que la funcionalidad del SIJE-E se iba a desactivar a partir de las 24 horas del martes 22. Y habilitó también la posibilidad de que las solicitudes se presenten de forma física solo para ese último día de plazo.

¿Qué es lo que ha pasado con ambos partidos?

El caso de Contigo

Contigo presentó la tarde de este miércoles un recurso de queja ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Aduce “fallas” en el SIJE-E que impidieron la presentación de las solicitudes de inscripción de su fórmula presidencial y otras listas.

“En dicho sentido, solicitamos se declare fundada la queja y habilite de manera excepcional el ingreso al sistema Declara [donde se llenan los formatos para registrar datos de los candidatos] y SIJE-E [donde se presenta vía remota la solicitud de inscripción] por un tiempo equivalente al de la afectación a fin de registrar las listas pendientes de trámite que no pudieron efectuarse debido a errores del sistema, como demostraremos a continuación”, dice el escrito al que accedió El Comercio.

La solicitud anexa grabaciones y fotografías para comprobar, según refiere el personero del partido Carlos Portocarrero, que el sistema “se colgó” aproximadamente a las 10:30 p.m. cuando se ingresaba la información de los candidatos.

Añade que luego “de los cortes y deficiencias de funcionamiento del sistema”, se desactivó el sistema informático a las 24 horas del martes 22 de diciembre. Indica, además, que si bien el trámite es no presencial en el marco de la emergencia sanitaria del Covid-19, “no puede aplicarse en el sentido de restringir el ejercicio del derecho de participación política, ni disminuir las condiciones de tramitación, ni del servicio que se prestaba a los administrados en anteriores procesos electorales sujetos al trámite presencial en situación de normalidad”.

Parte del documento remitido por el partido Contigo al JNE. (Captura)

Consultado al respecto por este Diario, Portocarrero insiste: “El argumento es que el sistema no funcionó. Nosotros estábamos dentro del sistema y luego de las 12 ya no nos dejó dar el clic para ingresar las listas”.

Agrega que si bien solo se pudo completar el registro de la lista de candidatos al Congreso por Lima, quedaron pendientes la fórmula presidencial y otras 12 listas al Congreso y Parlamento Andino. “Eso no es legal. Nosotros habíamos preparado todos los documentos, ya estábamos ingresando antes de las 12. Pero cuando dimos clic para registrarlos ya estaba cerrado el sistema. Es ilegal, porque la ley de procedimiento administrativo general dice que ninguna autoridad puede negarse a recibir documentos de los administrados. En este caso lo han negado en la práctica, porque se impidió ingresar los documentos”.

El experto en temas electorales Jorge Jáuregui manifiesta que, en el caso de Contigo, no encuentra fundamento para que tanto el JEE Lima Centro 1 o el pleno del JNE —si el caso llega a dicha instancia final— declaren fundada una impugnación cuando se ha excedido el plazo para la solicitar la inscripción de listas.

“El plazo para entrar al SIJE-E empezó el 10 de diciembre hasta el 22. No es razonable que el partido haya esperado la última hora para ingresar. En todo caso, corresponde evaluar los argumentos al JEE, probablemente haya un recurso de reconsideración o una apelación ante el JNE. Tendría que considerarse que hay una fecha límite establecida”, apunta. Pedro Angulo, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, es el precandidato presidencial del partido.

La situación de Perú Nación

En conversación con este Diario, Francisco Diez-Canseco, fundador y aspirante presidencial de Perú Nación, asegura que el personal de su partido sí registró la información de los candidatos en el sistema Declara, pero cuando quisieron ingresar al SIJE-E para completar el proceso y generar el expediente de la solicitud de inscripción, este “estaba todo saturado”. “Solamente logramos entrar uno o dos minutos después de las doce de la noche”, añade.

Ante la consulta sobre a qué hora empezaron a llenar los formularios en Declara, responde: “Ocho o nueve de la noche”. Luego, ante la pregunta de por qué tan tarde si el plazo vencía a medianoche, refiere: “Tenemos listas en diferentes lugares del país, se demoran en mandar las hojas de vida, declaraciones juradas”.

En esa línea, ratifica que se presentó la información “oportunamente” en Declara, pero no se pudo continuar en el SIJE-E porque este “se cayó”.

“Lo que ha ocurrido en nuestro caso es subsanable, porque hemos entrado antes del vencimiento del plazo y no hemos podido culminar dentro de ese tiempo por una falla del SIJE, no nuestra. Lo que estamos pidiendo es que el JEE reciba nuestra solicitud. No nos hemos ido en queja ante el JNE porque este es un trámite que tiene que culminarse”, argumenta el abogado Diez-Canseco.

Perú Nación presentó este miércoles de forma impresa su solicitud; es decir, fuera de plazo. Aduce que el sistema del JNE estuvo saturado cuando quisieron hacerlo por la vía virtual dentro de plazo. (Captura)

Perú Nación ha presentado este miércoles, además, todo el expediente con sus solicitudes de inscripción de fórmula presidencial y listas al Congreso de forma presencial, con documentos impresos. Agrega que la noche del martes también se presentó un pedido en el sistema del SIJE-E para subsanar lo ocurrido.

“No estamos pidiendo ampliación de plazo. Sería si no nos hubiéramos presentado dentro de plazo. Hemos entrado dentro de plazo y no hemos podido culminar por culpa del SIJE-E”, insiste.

Luis Carrasco, presidente del JEE Lima Centro 1, explica que en el caso de Perú Nación no se ha presentado ningún documento adjuntando las listas de candidatos dentro del plazo. “Es en el SIJE-E donde se genera el número de expediente. Entonces, Perú Nación no tiene número de expediente porque, en teoría, nunca ingresó al SIJE a pesar de haber ingresado [al sistema Declara]”, acota.

Ambas agrupaciones esperan una respuesta a sus respectivos requerimientos. De lo contrario, sus solicitudes no serán tramitadas y, por tanto, no ingresarían oficialmente en la carrera hacia las elecciones de abril.

Riesgo de perder la inscripción

Vale la pena señalar que, de acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas, una de las causales para cancelar la inscripción de un partido político es: “Cuando no participe en elecciones de alcance nacional o retire todas sus listas de candidatos del proceso electoral correspondiente”.

Entre otras, también se señala: “Si, al concluirse el último proceso de elección general, no se hubiera alcanzado al menos cinco (5) representantes al Congreso en más de una circunscripción y, al menos, cinco por ciento (5%) de los votos válidos a nivel nacional en la elección del Congreso”.

