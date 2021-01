Conforme a los criterios de Saber más

A tan solo 86 días de llevarse a cabo las Elecciones Generales el próximo 11 de abril, la Comisión Política del Partido Aprista decidió este viernes retirar la fórmula presidencial que encabeza la excongresista Nidia Vílchez, optando por no continuar en la carrera electoral del 2021. También se retirarán las listas parlamentarias que se habían inscrito.

Así lo confirmó a El Comercio la propia exministra, quien se mostró en contra de la decisión. “Nos duele profundamente lo que vive el partido, principalmente por los que fueron a sufragar a nivel nacional”, acotó.

“Yo no estoy de acuerdo con que lleguemos a este estado de cosas en el partido, no estoy de acuerdo con que el personero le haya quitado el derecho de participar al Partido Aprista con su lista completa, no estoy de acuerdo con que el JNE nos haya negado el derecho de participación política, no estoy de acuerdo con que el partido deje de participar en este proceso electoral”, señaló Vílchez, en comunicación con este Diario.

En cambio, el presidente de la comisión política, Mauricio Mulder, y el secretario general institucional, Elías Rodríguez, señalaron que la decisión fue tomada con la anuencia de Vílchez. “Si lanzamos la candidatura presidencial sin lista presidencial, el partido va a perder la inscripción de todas maneras, pero con el añadido de que va a tener una exigua votación. Recuerdo que eso fue uno de los argumentos que utilizó la propia Nidia”, señaló Mulder.

Vílchez aseguró que ella no pidió su renuncia, pese a que confirma que participó en la reunión y escuchó las opiniones de sus compañeros. “Lo que se ha hecho es concretar un boicot al Apra. [¿Y quién realizó el boicot?] A quien le corresponde hacer la inscripción, al personero legal”, aseguró. La persona que formalizará la renuncia será el personero legal.

- ¿Esta decisión del partido la va a tener que asumir o no tiene que obedecer esta decisión?

- Ellos tienen la sartén por el mango porque yo pedí el cambio de personero hace 15 días, y me dijeron que no era posible hacer el cambio hasta después de la segunda vuelta. Cuando hice la consulta al JNE, me dijeron que en dos días hacían el cambio. El personero sigue siendo el mismo que dejó fuera de la participación política a la lista congresal.

La candidata señala que va a tomar pasos, en la vía internacional, para preservar la inscripción del partido, y señalar que el sistema que ha implementado el JNE es contra el ciudadano y no en favor del ciudadano como debe ser el rol del Estado.

Los dirigentes apristas coinciden en responsabilizar al JNE por impedir la postulación del Apra. “El JNE tiene proclividad por algunos partidos políticos, y no por los que somos contrarios a este gobierno”, añadió Vílchez.

A esto, Rodríguez agrega: “Hoy, en pleno siglo XXI, nos niegan el derecho a participar socavando la democracia peruana. El partido del pueblo no se quedará de brazos cruzados y vamos a iniciar una lucha a nivel internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la OEA y en Naciones Unidas”.

La medida se da luego una serie de reveses en los recursos presentados por el personero del partido, José Pimentel, para que se vuelva a abrir la plataforma Declara y así poder continuar y culminar con las solicitudes de inscripción de sus candidatos.

MIRA: JNE rechaza otros siete recursos del Apra y acentúa incertidumbre sobre valla electoral

Vencido el plazo, el pasado 22 de diciembre, el Partido Aprista solo llegó presentar la documentación referida a la fórmula presidencial y en tres circunscripciones: peruanos en el extranjero, Arequipa y Junín. Todas ya están inscritas, excepto esta última que se encuentra en vía de apelación tras ser declarada improcedente.

En ese escenario, el Apra no llegó a presentar candidatos en las otras 24 circunscripciones ni tampoco al Parlamento Andino, haciendo difícil la posibilidad de que pasen la valla electoral, como indicó ayer José Tello, especialista en derecho electoral.

El jueves se conoció que el JNE declaró infundadas las apelaciones presentadas por la agrupación en Lima, Ucayali, Cajamarca, Tacna, Loreto, Cerro de Pasco y Huancavelica. Estas siete se suman a otras tres que se dieron a conocer la semana pasada respecto a Lambayeque, Amazonas y Moquegua.

Si bien hay otros recursos que se encuentran pendientes de resolver por ese tema, los antecedentes hacen vislumbrar que también serán desestimados.

Tello remarcó este viernes que con el retiro de su candidatura, el Apra, perderá su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), tras la reforma aprobada en agosto del 2019, que obliga a las agrupaciones a participar en todas las contiendas incluso en regionales y municipales.

“Si el Apra no se presenta a la elección ni con fórmula presidencial y ni con listas de candidatos al Congreso ni al Parlamento Andino, pierde la inscripción”, apuntó.

Te puede interesar