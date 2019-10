La inscripción de candidaturas para las elecciones parlamentarias del 2020 tiene como fecha límite el 18 de noviembre. En casi un mes, los partidos deberán definir sus estrategias en busca de superar la valla electoral para alcanzar cupos en el próximo Parlamento. Varios contactos se han dado, pero solo cuatro de las 24 organizaciones con inscripción –APP, Perú Patria Segura, Juntos por el Perú y Perú Libre– han avanzado conversaciones que podrían acabar en la conformación de una alianza.

Los comicios se regirán bajo las normas electorales del 2016, sin contar con tres leyes de la reforma política promulgadas en agosto. De no postular, los partidos no perderán su inscripción legal, y no se elevará la valla (5%) en un punto por cada partido que conforme la alianza electoral.

Alianza para el Progreso (APP) es, por el momento, el partido que genera más expectativas y posee mayor atractivo por los recursos económicos que maneja y por la expansión territorial que tiene gracias a sus autoridades subnacionales. APP fue el partido con mayor efectividad en las elecciones regionales y distritales del 2018.

Varios partidos han buscado reunirse con César Acuña, líder de APP, pero hasta la fecha solo uno ha logrado acercarse: Perú Patria Segura. Su dirigente, Renzo Reggiardo, ha sido invitado a ocupar el número 1 de la lista de APP por Lima. La invitación ha sido planteada de manera individual y no como una alianza formal que ceda cupos.

En Lima, según las fuentes consultadas, APP también ha buscado al exministro Daniel Urresti y a la exprocuradora Julia Príncipe, mientras que para el interior del país se perfila el exgobernador Luis Valdez Farías para encabezar la lista de La Libertad. Valdez acaba de ser nombrado secretario ejecutivo nacional del partido en reemplazo de Luis Iberico. Todas las fuentes consultadas descartaron que César Acuña vaya a postular al Congreso.

La alianza que más ha avanzado es la de los izquierdistas Juntos por el Perú, de Yehude Simon, y Perú Libre, de Vladimir Cerrón (quien también tiene la inscripción de Perú Libertario). Ayer, el Nuevo Perú, de Verónika Mendoza, decidió sumarse a esta coalición. En una carta enviada el jueves –firmada por Marisa Glave, Indira Huilca y Tania Pariona–, 86 miembros de Nuevo Perú se opusieron a esta alianza y piden que se espere la obtención de su inscripción para postular en el 2021. Los integrantes del Congreso disuelto Richard Arce y Horacio Zeballos renunciaron a esta agrupación ante la inminencia de que se tome esta decisión. El otro partido izquierdista, Frente Amplio, prefiere ir por su cuenta, pues en la elección del 2018 lograron ganar en algunas plazas.

–Definiendo candidatos–

Hasta la fecha, suman 20 las tiendas políticas que han confirmado su participación en los comicios del 2020. Pese a ello, aún existe incertidumbre en la conformación de las listas.

En Fuerza Popular, los integrantes de la exbancada decidieron que propondrán que el congreso nacional del partido –que se realizará hoy– evalúe la posibilidad de permitirles que postulen a la reelección. La propuesta fue impulsada por Rosa Bartra y Héctor Becerril.

Acción Popular, el segundo partido con mayores autoridades elegidas en las subnacionales del 2018, no irá en alianzas ni tendrá invitados, según anunció su presidente, Mesías Guevara. Algo parecido sucede en el Partido Popular Cristiano (PPC), donde buscarán impulsar la participación de su militancia. Ellos ya tienen varios nombres en el tintero.

Alberto Beingolea, excongresista y excandidato a la alcaldía de Lima, encabezaría su lista por Lima. Además son voceados Alberto Valenzuela, Javier Bedoya Denegri, Sergio Alba, Andrea Lanata, Karen Kraft y Claudia Cantella. Los excongresistas Marisol Pérez Tello y Javier Bedoya de Vivanco descartaron su postulación. En la última reunión que tuvo el PPC, el martes pasado, se deslizó la posibilidad de buscar alianzas, pero la mayoría recordó que en la última experiencia del 2016, junto al Apra y Vamos Perú, pasaron raspando la valla y solo los apristas consiguieron representación.

Vamos Perú está en la misma línea, pues su líder y fundador, Juan Sotomayor, anunció que postularán solos. Hasta la fecha tiene completas sus listas en 20 regiones. Fuentes de Perú Firme (antes Restauración Nacional) indicaron que aún mantenían conversaciones para una alianza con Vamos Perú, pero el mismo Sotomayor lo descartó. “Es importante que vayamos con gente que piense igual que nosotros en busca del diálogo. Este no es un vientre de alquiler y yo soy una persona de definiciones”, afirmó.

Sotomayor confirmó que postulará al Congreso por el Callao, donde ha sido alcalde distrital y provincial. Si bien no quiso brindar detalles sobre su lista por Lima, este Diario pudo conocer que postularían a Doyle Acosta y Eric Koechlin, excandidatos del 2016; y que vienen conversando con algunos invitados como la regidora de Surco, Mariella Sánchez Zanetti, conocida en el espectáculo como Mariella Zanetti.

Perú Nación es otro partido que ha decidido postular solo y llevará como cabeza de lista por Lima a su excandidato presidencial, Francisco Diez Canseco. “Creemos que somos un partido limpio con gente nueva y honesta. Llamaron algunos partidos a través de terceros, como Somos Perú y el Partido Morado, pero buscamos fortalecer nuestra estructura para también poder conocer nuestros votos de soporte a nivel nacional”, explicó Héctor Valer, secretario de organización.





–Líderes descartados–

Rodolfo Pérez, secretario general del Partido Morado, descartó que Julio Guzmán vaya a encabezar la lista al Congreso de su organización. “No vamos a ir en ninguna alianza, pero convocaremos a invitados que concuerden con nuestra agenda”, señaló. Esperarán que se defina si los integrantes del Congreso disuelto pueden postular a la reelección, pues están considerando a Gino Costa y Alberto de Belaunde.

El expresidente Ollanta Humala indicó que el Partido Nacionalista aún evalúa si postulará. La dirigente Cynthya Montes explicó que buscan “acuerdos políticos con algunos representantes de regiones”. Montes descartó que Humala y su esposa Nadine Heredia postulen.

En Democracia Directa, el partido de los fonavistas, también tienen definido que participarán solos. El dirigente Jorge Rimarachín indicó que en Lima postularía Andrés Alcántara y que buscarán invitar a Salvador del Solar, Hernando de Soto y Jorge Nieto. Rimarachín volverá a postular por Cajamarca, donde en el 2011 fue elegido por el nacionalismo.

Gregorio Santos buscó candidatear con este partido pero fue rechazado. Según fuentes de este Diario, el expresidente regional de Cajamarca ahora busca a Renacimiento Unido Nacional (antes Siempre Unidos). Este partido nació bajo la inscripción de Ciro Gálvez.

El Apra y Podemos Perú afrontan situaciones delicadas, pues quienes fueran sus líderes, Alan García y José Luna, fueron involucrados en el Caso Lava Jato. Si bien ya habían confirmado su postulación, ahora el panorama luce incierto para ambos partidos.

Unión por el Perú es otro partido que irá sin una alianza formal, pero se sumará al Frente Patriótico integrado por Antauro Humala y Virgilio Acuña. Su líder, José Vega, descartó que Humala intente postular, pero indicó que Acuña es una carta viable.

En Contigo (antes Peruanos por el Kambio) indicaron que están buscando candidatos y que aún no definían si irán solos o en alianza. Por lo pronto, su dirigente Salvador Heresi le ha propuesto a Jaime Bayly ser el candidato presidencial del partido en el 2021.