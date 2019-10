El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó el calendario y la normativa que regirán para los comicios al Congreso del 2020. La decisión fue tomada con la participación de los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), detallaron en un comunicado.

El ente electoral decidió que tres leyes de la reforma política –impulsada por el gobierno del presidente Martín Vizcarra– no tendrán vigencia para el proceso convocado para el 26 de enero del 2020. Estas son las leyes 30995, 30996 y 30998 [ver nota vinculada]. En su lugar, se aplicarán las normas que estuvieron vigentes en el 2016.

Para José Tello, especialista en derecho electoral, los partidos políticos que no participen no perderán su inscripción, pues está vigente la anterior ley que señala que estas organizaciones pueden abstenerse de participar en un proceso. Los que sí estarán obligados a hacerlo, si no quieren perder su inscripción, son aquellos que no participaron en las elecciones del 2016: Partido Nacionalista, Solidaridad Nacional, Juntos por el Perú (antes Partido Humanista), entre otros.

Además, en el documento del JNE se argumenta que se tomó esta decisión por “seguridad jurídica”, en tanto las reformas fueron publicadas el 27 de agosto del 2019, menos de un año antes de la fecha de la elección. El jefe de la ONPE, Manuel Cox Ganoza, y el del Reniec, Bernardo Pachas Serrano, señalaron que esta decisión facilita el desarrollo de este proceso electoral extraordinario, según el comunicado emitido.

Asimismo, el JNE estableció que los peruanos residentes en el exterior podrán votar, con lo cual corrigió un error detectado días atrás. Serán considerados dentro del distrito electoral de Lima.

Estas decisiones se dan en aplicación del Decreto de Urgencia 002-2019, con el que se autoriza a los organismos electorales a expedir las normas necesarias para el proceso. Además, el JNE resuelve un problema advertido por varios especialistas: que las reglas se definan antes de que lleguen las observaciones a los jurados electorales especiales en el momento de la inscripción.

–REELECCIÓN–

Ni la resolución ni el comunicado del JNE aclaran si estará vigente la prohibición de la reelección de congresistas en estos comicios.

Para Tello, los integrantes del Congreso disuelto sí podrían participar en este proceso, pues ellos están impedidos de reelegirse para un nuevo período, pero este será uno para completar el del 2016-2021. Ellos y los que resulten elegidos en enero estarían prohibidos de participar en el 2021-2026.

El especialista José Manuel Villalobos coincide con esa opinión. Pero señala que estos casos se definirán si alguno de los integrantes del Congreso disuelto se inscribe ante los jurados electorales especiales.

Además, el JNE aprobó el calendario electoral. El período de democracia interna regirá desde hoy hasta el 6 de noviembre y la presentación de listas de candidatos será hasta el 18 de noviembre.

MÁS DATOS

Cuestión de confianza

En junio del 2019, el Ejecutivo presentó una cuestión de confianza para acelerar el proceso de aprobación de las normas de la reforma política.

Exhortación

El JNE exhortó a las organizaciones políticas a incentivar la participación de las mujeres en las listas de candidatos.

Rumbo al 2021

Las tres normas excluidas entrarán en vigencia al concluir este proceso.