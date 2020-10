El Comité Electoral Central del Partido Popular Cristiano (PPC) publicó la lista preliminar de militantes que participarán en los comicios internos para diferentes cargos públicos con miras a las elecciones generales del 2021. Alberto Beingolea, presidente de dicha agrupación, se inscribió como precandidato presidencial.

En el comunicado “Elección de candidatos para las elecciones generales 2021” se consigna que acompañan a Alberto Beingolea, Lucía del Pilar Ledesma (primera vicepresidencia) - quien postuló a la Municipalidad de la Victoria en las últimas elecciones en las que salió ganador George Forsyth- y David Ignacio Vera (segunda vicepresidencia).

Lista de precandidatos del PPC

El Comercio intentó comunicarse con Beingolea, pero no respondió las llamadas hasta el cierre de esta nota.

También se muestra la relación de ocho precandidatos al Parlamento Andino, cuatro al Congreso por Lima Provincias y cinco para el Callao. Las demás listas se están trabajando aún.

En cuanto a la lista de precandidatos al Congreso por Lima, el documento refiere que son 16 los postulantes y solo uno para representante de los peruanos en el exterior.

Lista de precandidatos del PPC

Según el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) las agrupaciones políticas tienen hasta el 9 de diciembre para presentar los resultados de sus comicios internos.

El mismo calendario electoral indica que el 22 de diciembre es la fecha límite para la presentación de las solicitudes de inscripción de fórmulas presidenciales y de candidatos al Congreso.

Hace poco más de una semana, Alianza Para el Progreso (APP) informó que desistió de la coalición que habían anunciado con el PPC debido a las divisiones internas que existen al interior de la agrupación fundada por Luis Bedoya Reyes.

Debido a la ruptura de esta alianza, el presidente del PPC, Alberto Beingolea, había anunciado que su grupo político participaría de los comicios sin ninguna alianza.

“Por supuesto que nos vamos a presentar, sin ninguna duda y con mucha pena porque no creíamos en la dispersión del voto del sector, pero lamentablemente esto no se ha podido, las otras colectividades no lo han entendido”, señaló a RPP.

