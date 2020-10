La única alianza electoral que se había inscrito para las elecciones del 2021 llega a su fin. La dirigencia de Alianza para el Progreso tomó la decisión de romper su alianza electoral con el Partido Popular Cristiano. Esta tarde emitieron un comunicado.

“Habiendo sido de conocimiento público que un sector de dirigentes y militantes del PPC han mostrado abiertamente su manifiesta disconformidad con este esfuerzo por la unidad entre nuestros partidos, con expresiones y actos por todos conocidos, y habiendo hecho una profunda y meditada evaluación de esta situación y sus repercusiones futuras, hemos tomado la decisión de no continuar con la referida alianza”, sostienen en el documento.

#COMUNICADO: Nos hemos visto obligados a desistir de nuestra alianza electoral con el @PPCPeru debido a la división existente en su organización política. pic.twitter.com/OlESF6rJYw — APP (@Peru_APP) October 17, 2020

Minutos después, el presidente del PPC, Alberto Beingolea, lamentó que esta alianza “de centro” haya fracasado. En diálogo con este Diario, indicó que el directorio de Unidad Nacional tomó la decisión de ponerle fin a esta sociedad, y que en las próximas horas emitirán un comunicado institucional, luego de la reunión que sostendrán a partir de las 6 de la tarde.

Siempre he tratado de construir, privilegiando las coincidencias sobre las diferencias. Lucho contra esta forma de hacer politica destruyendo, que es fácil pero no aporta al beneficio de las grandes mayorías. — Alberto Beingolea (@BeingoleaA) October 17, 2020

Esta decisión se da luego de que este Diario revelara extractos de audios de la sesión del Comité Político Ampliado del PPC en los que se escucha a dirigentes usar calificativos contra César Acuña, líder de APP. Allí también, Marisol Pérez Tello, secretaria general del PPC, afirmó que no votaría a favor de Acuña.

“¿Por qué votaría por César Acuña? Y tengo que decirles la verdad, le he pedido permiso… el chato ha venido a mi casa, me ha regalado becas para un montón de gente, no votaría por él, no me pregunten por qué. No es un tema de discriminación, eso viniendo de mí es imposible, quienes me conocen y me han visto recorrer el Perú saben que no es por ahí. Yo soy profesora universitaria, desprecio el plagio. Me parece la forma más baja de una persona, y eso para el rector de la universidad; no puedo tragarlo. (....) Yo no votaría por César Acuña presidente”, dijo Pérez Tello.

Fuentes de dicha agrupación indicaron que Pérez Tello votó en contra de la alianza con APP. Pero, tras la difusión de este material, la excongresista señaló que ella votaría por el candidato de la coalición formada por su partido. “[¿Votarías por César Acuña si fuese el candidato presidencial?] Voy a votar por la alianza, como lo hice en su momento en el 2016, yo discuto antes de”, afirmó en diálogo con Canal N.

Esta decisión se da luego de que la vocera alterna de la bancada de APP, Carmen Omonte, señalara que su agrupación mantendría su compromiso con el tradicional partido de Alfonso Ugarte. “[La alianza] se mantiene, las discrepancias fortalecen, somos un partido que busca fortalecerse democráticamente, ese es el espíritu que deben tener todos los partidos en el país”, dijo el jueves pasado.

