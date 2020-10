El secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, dijo que la decisión de desestimar de la alianza de su agrupación política con el Partido Popular Cristiano (PPC), se debe a que fueron evidentes las divisiones internas entre los dirigentes pepecistas y porque respaldan la figura de su líder, César Acuña.

En declaraciones Canal N, dijo que sigue manteniendo una buena relación con Alberto Beingolea, presidente del PPC, y que desean éxitos a su partido en los próximos comicios.

“Ha sido evidente que existen discordias al interior del PPC, eso es algo que aceptamos, pero creo que hoy necesitamos tranquilidad. No queremos dar una razón de esas divergencias, creemos que los partidos tiene que fortalecerse, creemos que el PPC lo va a poder hacer. Les deseamos el mayor de los éxitos pero no puedo dejar de reconocer que han habido diferencias con sus dirigentes. los principios y los valores tienen que estar por encima de cualquier otro interés”, aseveró.

“Nosotros sopesamos y reivindicamos al presidente de este partido (César Acuña), que pese a la situación adversa ha dado la vuelta a la página y nos ha hecho ver el futuro con esperanza”, agregó al citado medio.

Por otro lado, en diálogo con El Comercio, Valdez dijo que ahora cada partido seguirá sus procesos de manera particular, en los plazos que se han concedido. “El lunes, a primera hora, presentaremos una solicitud del desistimiento de la alianza que había ingresado al JNE”, comentó. Mencionó también que a “más tardar” este lunes darán a conocer su cronograma electoral.

Finalmente, dijo a este Diario que en un primer momento, cuando se dieron difundieron tres audios del PPC, tomaron las conversaciones “como parte del debate político”. “Pero, luego hubo actos que ampliaron esa diferencia, por respeto también al mismo PPC pensamos que debemos cada uno seguir su camino”.

La separación se produce después de que El Comercio difundiera audios de una reunión del PPC en la que se escucha a Alberto Beingolea y a la secretaria general, Marisol Pérez Tello, utilizar calificativos al referirse a César Acuña, líder de APP.

“¿Por qué votaría por César Acuña? Y tengo que decirles la verdad, le he pedido permiso… el chato ha venido a mi casa, me ha regalado becas para un montón de gente, no votaría por él, no me pregunten por qué. No es un tema de discriminación, eso viniendo de mí es imposible, quienes me conocen y me han visto recorrer el Perú saben que no es por ahí. Yo soy profesora universitaria, desprecio el plagio. Me parece la forma más baja de una persona, y eso para el rector de la universidad; no puedo tragarlo. (....) Yo no votaría por César Acuña presidente”, dijo Pérez Tello.

