El domingo 11 de octubre, la Comisión Política Ampliada del Partido Popular Cristiano sostuvo una reunión, a través de una plataforma digital, para debatir su coalición con Alianza para el Progreso. Este Diario accedió a tres extractos de audios de dicho encuentro en el que se escucha al presidente del PPC, Alberto Beingolea, y la secretaria general, Marisol Pérez Tello, utilizando calificativos para referirse a César Acuña, líder de APP.

Estos extractos fueron grabados de la reproducción de los audios originales. La veracidad del contenido del audio de Beingolea fue confirmado por él mismo (aunque señala que está fuera del contexto general de la reunión), y los dos que involucran a Pérez Tello por otras fuentes confiables, una de ellas una persona presente en la cita. Esta reunión se llevó a cabo el día anterior a que venza el plazo para la solicitud de inscripciones de alianzas electorales ante el Jurado Nacional de Elecciones.

PRIMER AUDIO: “No votaría por César Acuña”

En el primer extracto al que accedió este diario, Marisol Pérez Tello señala que no votaría por César Acuña por los plagios que cometió en su tesis doctoral.

“APP no tiene Lima. Alberto ha sido el tercer candidato más votado en Lima. APP tiene los técnicos y la expertise del PPC, idealmente a Carlos Neuhaus, a Alberto Beingolea, probablemente a mí… ¿Por qué votaría por César Acuña? Y tengo que decirles la verdad, le he pedido permiso… el chato ha venido a mi casa, me ha regalado becas para un montón de gente, no votaría por él, no me pregunten por qué. No es un tema de discriminación, eso viniendo de mí es imposible, quienes me conocen y me han visto recorrer el Perú saben que no es por ahí. Yo soy profesora universitaria, desprecio el plagio. Me parece la forma más baja de una persona, y eso para el rector de la universidad; no puedo tragarlo. (....) Yo no votaría por César Acuña presidente”, dice Pérez Tello.

La exlegisladora señaló que no iba a dar su versión sobre este tema. “Es una comisión política cerrada y así se tiene que quedar. Hay una fiesta democrática y la gente expresó con su voto lo que quería”, señaló Pérez Tello.

Calificó la filtración de audios como “de mal gusto”. Fuentes de esta agrupación indicaron que Pérez Tello votó en contra de la alianza con APP.

SEGUNDO AUDIO: “Payaso”

En el segundo extracto, Beingolea se refiere a la comparación con la alianza que se hizo con el Apra, en el 2016.

“Si alguno por razones personales, cualquiera de estas sean, no quisiera participar, que me parece absolutamente normal, no tendría yo cara, ni autoridad moral para pedirle a ninguno que participe. En realidad, como la alianza que se hizo con el Apra, que a mí no me pareció nada digna, porque yo pensaba que Alan García era un ladrón y así lo dije. Yo prefiero aliarme con una persona que haga de payasa que aliarme con un ladrón”, dice Beingolea en el audio.

El contexto de este audio es este: En el 2016, Beingolea no postuló a la reelección congresal ni participó en la campaña luego de que su agrupación formara una alianza con el Apra para llevar al expresidente Alan García a la presidencia.

¿Beingolea llamó “payaso” a Acuña? El exlegislador sostiene que esta frase fue sacada de contexto de un reunión que duró más de cinco horas. “En el marco del debate, un dirigente que no estaba a favor [de la alianza] utilizó un argumento que no me pareció bueno. Dijo que le parecía poco digna la alianza porque si ves los memes parece que vamos a aliarnos con un payaso [Acuña]. Yo recordé que esa persona sí había estado en la alianza con el Apra […] Y para tal caso si vamos a hablar de dignidad, prefiero caminar con un payaso que con un ladrón”, responde en comunicación con este Diario.

Según el excongresista, la referencia al “payaso” se da en respuesta a un comentario previo de un dirigente crítico a la alianza; no es un calificativo directo hacia Acuña. Aún así, prefiere no revelar el nombre de la persona que soltó el adjetivo contra el líder de APP.

TERCER AUDIO

El tercer extracto está relacionado a la democracia interna de la agrupación. Allí Pérez Tello refiere que el directorio de Unidad Nacional –organismo del partido creado para realizar conversaciones con otras agrupaciones– no tendría la autoridad para sellar la alianza con APP.

“En la autorización que se nos dio el 14 de marzo, que no incluía sellar las alianzas, incluía explorar las alianzas, sobre la base de esas funciones específicas y en un párrafo final que tendríamos que interpretar de manera amplia cualquier otra facultad que el congreso tenga que permita que eso se cumpla. Allí hay una interpretación que mencionó Carol del Jurado y que ha visto muy libre, y que lo he venido trabajando con Willy hace tiempo, bien amplia que podría jugar en contra nuestra”, señala Pérez Tello.

Sobre este punto, Beingolea afirma que el directorio de Unidad Nacional sí tenía autorización expresa para sellar alianzas. “Es tan expresa que esa autorización con el voto del Congreso partidario faculta a esa comisión dándole todos los poderes propios del Congreso para actuar en total libertad”, señala.

Además, Beingolea indica que, para curarse en salud, la comisión política hizo una votación en esa reunión y aprobó la alianza con APP.

“Lamento que estos métodos montesinistas de la acusación, la grabación se hayan instalado en el Perú como materia corriente y hayan llegado al partido. Esta es una reunión de dirigentes del PPC que siempre tuvieron otro nivel, otro estilo”, indica.

La alianza con la agrupación de César Acuña ha puesto sobre el debate, una vez más, las tensiones que hay al interior del PPC.

