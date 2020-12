Conforme a los criterios de Saber más

Por Jonathan Castro / Alejandro Boyco

El gasto de campaña de un candidato al Congreso había permanecido como una gran incógnita en los últimos años. Pero ese panorama cambió con las elecciones congresales complementarias del 2020, pues los postulantes estuvieron obligados a presentar sus informes de ingresos y egresos.

En esa elección, el gasto promedio por cada aspirante fue de S/11.712. Este monto se eleva en algunas agrupaciones, como Alianza para el Progreso, cuyos candidatos gastaron S/24 mil en promedio; Acción Popular, con S/23 mil; o Somos Perú, con S/19 mil. El monto real sería un poco superior, pues 205 candidatos declararon que no hicieron gastos en sus campañas, como el congresista Carlos Almerí (Podemos Perú), pese a que sus ingresos fueron de S/98.840. La ONPE verifica el cumplimiento y las inconsistencias en los informes.

No todos los candidatos de aquella elección presentaron sus reportes. El portal Claridad, de ONPE, muestra que el 48% aún no lo ha hecho, pese a que el plazo venció el 16 de octubre.

Entre estos, hay 144 personas que se vuelven a presentar a las elecciones congresales del 2021. La agrupación que lleva al mayor número de postulantes incumplidos es Unión por el Perú, con 22 candidatos. Seis de ellos postularon por otros partidos: Avanza País, Perú Nación, Perú Patria Segura y Runa.

En esta lista se encuentran Carmen Huidobro, abogada de Antauro Humala y exasesora de la Comisión de Fiscalización presidida por Edgar Alarcón; así como el excongresista Walter Acha Romaní.

En segundo lugar, se encuentra Democracia Directa, agrupación de Andrés Alcántara, con 15 candidatos que no presentaron sus reportes en el último proceso. El cumplimiento de esta obligación fue bien bajo en este partido: menos del 30% de sus candidatos lo hicieron.

Les siguen Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, cada uno con 11 candidatos que no presentaron sus reportes. Entre ellos se encuentran los cabezas de lista de AP por Tumbes, Josefina Cumpa; Moquegua, Luis Apaza; Cajamarca, Silvia Monteza; Madre de Dios, Luis Quicaño; y Cusco, Luis Aragón. En el PPC, están el número 1 de Piura, Gilberto Carrasco; y el 1 de Pasco, Víctor Janampa.

Los candidatos que no hayan presentado esta información reciben una sanción que puede ser de entre 10 y 30 UIT (S/43.000 y S/129.000). “La sanción es solo pecuniaria; así el candidato no la pague, no afecta su siguiente elección. En cambio, los partidos que no presenten su informe no pueden hacer cambios en sus partidas registrales. Así no hayan gastado nada, los candidatos debieron declarar 0”, señala el director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos.

Percy Medina, jefe de la misión en el Perú de IDEA Internacional, sostiene que el control de la ONPE a las campañas individuales es muy poco efectivo. “Los candidatos, una vez que han perdido la elección, no tienen incentivo para cumplir; no hay sanción efectiva; y los partidos ni siquiera consideran el cumplimiento de esa obligación al momento de volverlos a postular”, señala.

Medina considera que las campañas individuales podrían desaparecer junto al voto preferencial en el próximo proceso. A partir del 2026, estas deberán centrarse en la organización partidaria antes que en los candidatos individuales.

Rezagos del 2018

En este proceso también participarán 33 candidatos que no presentaron sus reportes de las elecciones regionales y municipales del 2018. Ellos fueron candidatos a las alcaldías distritales, provinciales y como gobernadores y vicegobernadores regionales. UPP es, una vez más, el partido con la mayor cantidad de candidatos que no han entregado sus informes.

El excongresista Rofilio Neyra, ahora postulante por Podemos Perú, y Susel Paredes, cabeza de lista por Lima por el Partido Morado, tampoco rindieron cuentas de sus postulaciones a alcaldías en el 2018.

Hay también un grupo que participará en las elecciones del 2021, pero que fueron candidatos en el 2018 y en el 2020 y no presentaron sus informes en ninguno de los dos casos. Ellos son Gina Cuyutupa (Avanza País), Juana Silva (UPP), Ricardo Vásquez y Víctor Janampa (PPC).

En total, suman 173 los candidatos que no presentaron sus informes en las dos campañas pasadas.

Para este análisis se ha dejado fuera a los actuales postulantes que fueron declarados improcedentes o excluidos luego de haberse inscrito a los procesos anteriores y no presentaron sus informes de gastos: 11 de las elecciones de enero del 2020; y 23 de las elecciones del 2018. La norma no es clara sobre si deben presentar sus reportes, señala Villalobos.

