Fernando Cillóniz, empresario y exgobernador regional de Ica, firmó el martes su inscripción a Todos por el Perú. Hoy miércoles se presentó su ficha ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones.

“Yo me he inscrito en Todos por el Perú, pero en el entendido que existe la voluntad de participar en una alianza de partidos”, señaló Cillóniz a este Diario. “Me inscribo como militante, si soy candidato ya se verá”, agregó.

El exgobernador señala que se aproximó a esta agrupación, pues conoció a sus fundadores, Drago Kisic y Gonzalo Aguirre, así como a Jaime Freundt, vicepresidente de TPP.

- ¿Su aspiración es postular a la presidencia?

- En la medida que me requieran. No es una condición [que haya puesto]. Soy materia dispuesta.

Cillóniz aseguró que ya han hablado con el Partido Popular Cristiano, Perú Patria Segura y Vamos Perú. “Todas [las agrupaciones] comparten las mismas ideologías: democracia representativa, conceptos republicanos, división de poderes y, por supuesto, libertad individual, de empresa, de mercado y de opinión; estados eficientes al servicio de la ciudadanía, respeto a la Constitución de 1993. No es socialismo del siglo XXI ni estatismos; sino iniciativa privada”, explica.

La posición de este bloque es crítica respecto a la gestión del presidente Martín Vizcarra. “No se está luchando contra la corrupción y es un Estado que no confía en el empresariado nacional, y quiere hacerlo todo solo”, dice Cillóniz.

Aún así, las conversaciones con estos partidos no están completamente definidas. En el Partido Popular Cristiano, luego de que se cayera la alianza con Alianza para el Progreso, aún se encuentran evaluando opciones. Cillóniz espera que se forme una coalición para que no se presenten 24 candidaturas.

Cillóniz es amigo de Hernando de Soto y no descarta formar un frente común, aunque señala que no han hablado sobre el tema recientemente. “Antes de su candidatura, hemos conversado bastante. Hernando de Soto me ha orientado bastante, he aprendido mucho de él”, afirma.

En las elecciones del 2016, TPP presentó a Julio Guzmán como candidato presidencial, pero fue excluido. En los comicios de enero del 2020, las listas presentadas por esta agrupación también fueron excluidas por tener una doble dirigencia. Cillóniz señala que ese tema aún no se ha solucionado, pero se hará en los próximos días.

