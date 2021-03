Conforme a los criterios de Saber más

A un mes de las elecciones, la lista de candidatos aún no está 100% definida. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene en sus manos el futuro de los postulantes presidenciales George Forsyth (Victoria Nacional) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quienes fueron sacados de carrera, en primera instancia, por el Jurado Electoral Especial.

Esta incertidumbre ha generado el pronunciamiento de instituciones peruanas, organismos internacionales y diversos candidatos, que, con diferentes matices, han expresado la necesidad de que prime el derecho a la participación política frente a temas reglamentarios.

En la misma situación que Forsyth y López Aliaga se encuentra el candidato Ciro Gálvez (Renacimiento Unido). Justamente este viernes, el JNE escuchó en audiencia los argumentos contra las exclusiones. El pleno del organismo electoral tiene hasta dos días de plazo para resolver si la apelación es fundada o no.

Alerta y preocupación

Uno de los primeros funcionarios internacionales en pronunciarse fue el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Luis Almagro: “Excluir a un candidato de unas elecciones debe ser por ofensas graves sustanciadas procesalmente. Lo contrario no suma, resta. El pueblo es el soberano que debe elegir en las urnas”, escribió el miércoles.

El Comercio intentó comunicarse con la OEA para ampliar esta declaración, pero no obtuvimos respuesta.

Ese mismo día, José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, manifestó que las exclusiones eran cuestionables.

“Perú debe asegurarse de respetar y analizar estándares internacionales de derechos humanos en estas decisiones. Cualquier inhabilitación afecta derechos de candidatos y votantes. La Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protegen derecho a la participación política. Las restricciones a estos derechos deben basarse en criterios objetivos y razonables”, escribió en su cuenta de Twitter.

Las recientes inhabilitaciones de candidatos presidenciales en Perú son cuestionables.



La Asociación Civil Transparencia exhortó esta semana al JNE que, en el marco de la Constitución y sus competencias, anteponga “el derecho fundamental a la participación política” de los candidatos por delante de las “consideraciones meramente formales”.

Además, que la exclusión de los candidatos presidenciales puede “afectar el proceso electoral, con consecuencias similares a las vistas” en el proceso del 2016.

Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, precisó el último martes a El Comercio que además de la alteración “lo que origina es una reducción de las opciones”. Esto tiene impacto en los electores, que deben “buscar otras [opciones] y eso cambia la dinámica de una campaña”.

“En una campaña donde está costando tanto que los postulantes comuniquen su propuesta y la ciudadanía se interese en ellas, excluir a dos o tres [candidatos] volveríamos a poner a la ciudadanía a buscar nuevamente opciones”, comentó.

Lanegra recordó que una de las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política era reducir las formalidades. Establecer sanciones más proporcionales, “darle más margen a los JEE y el JNE para poder siempre poner por delante los derechos políticos”. Pero estas reformas no se hicieron en el último periodo del Congreso.

“Tuvo la oportunidad [el Parlamento] de reducir esas reglas, pero lo hizo de manera muy tímida. Lo único que agregó es la facultad al JNE para que la información de hojas de vida sea colocada directamente. Pero eso no se ha implementado de manera efectiva. Quedó a medias. Ese tipo de cambios ayudaría a reducir exclusiones por esas situaciones”, dijo.

Samuel Rotta: “Esta situación puede afectar tanto a los postulantes como al derecho de los electores para votar por el candidato de su preferencia”

Adicionalmente, Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, dijo a este Diario que la incertidumbre es uno de los problemas que se desprende de las exclusiones, aunada a la indecisión de los electores.

“Eso sumado al hecho de que hay una enorme cantidad de gente que no sabe por quién va a votar, sin duda ayuda a configurar un escenario de incertidumbre, que no suma. Las exclusiones deberían estar permitidas hasta cierto tiempo antes. Si hay ofensas graves, acciones muy graves el JNE debería tener la posibilidad de excluir a un candidato, pero eso sería una situación muy excepcional”, dijo. “Como cualquier otro ciudadano estamos atentos a lo que pasa en la campaña”, añadió.

Coincidió en que esta situación puede afectar tanto a los postulantes como al derecho de los electores para votar por el candidato de su preferencia. “Deberíamos estar discutiendo actualmente qué proponen los candidatos para combatir la corrupción, la pandemia. Estamos discutiendo si los sacan o no, creo que eso no suma”, comentó.

Rotta también dijo que lo planteado en la reforma política y que atañe a esta situación de exclusiones sí amerita una revisión. “Debiera valorarse apropiadamente los plazos. Debiera estar claro cuáles son los elementos formales que hay que cumplir. Hay varios ajustes que debieran hacerse a este aspecto en particular del proceso electoral”, concluyó.

Candidatos se pronuncian

La candidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció también y señaló que “la democracia no existe si el pueblo no puede decidir libremente quien debe dirigir los destinos del país. Espero que las candidaturas de Rafael López Aliaga y George Forsyth sigan adelante. Hoy me reafirmo en mi pedido de una elección abierta y transparente. Que el pueblo decida”

Hernando de Soto (Avanza País) también ha respaldado la continuidad los candidatos presidenciales excluidos. En su cuenta de Twitter, escribió el último jueves “no al veto, sí al voto. La posibilidad de que algún candidato quede excluido a estas alturas de la contienda electoral es un escenario que no comparto. Quiero ganar en la cancha y no con tachas. Nuestros electores necesitan medirnos por nuestras ideas y propuestas”.

El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se mostró en contra de la exclusión de candidatos y pidió al JNE no distraer a los postulantes en plena campaña. “Yo invoco al Jurado Nacional de Elecciones a que no excluya a ningún candidato presidencial porque los peruanos tienen derecho a elegir”, dijo durante una caravana en Trujillo a fines de febrero, días después de que se conocieran las exclusiones.

“A mí me sorprende que ahora tengamos a dos candidatos que prácticamente quieren excluir. Que respeten la Constitución y el derecho a la participación”, añadió Acuña.

