¿Es el récord de papeletas una especie de radiografía del comportamiento de una persona?

Aunque eso es difícil de probar con evidencias, hay algunos ejemplos que nos llevan a pensarlo. El fiscalizador de Villa María del Triunfo que amarró un mototaxi a su patrulla y lo arrastró con pasajeros adentro tenía un historial de 41 papeletas de tránsito. El sujeto que hace tres días ocasionó un choque múltiple, y que con un fierro le destrozó las lunas a uno de los autos que él mismo colisionó en La Molina, tiene multas por circular sin SOAT, sin revisión técnica y otras faltas graves.

“Podemos estar hablando de personalidades narcisistas, de quienes no les importa el otro. De un sistema de valores rotos. Del nulo sentido de responsabilidad, de comunidad. De conductas de poder que parten de una idea de superioridad. Encima, en una sociedad que lo celebra y en la que no hay consecuencias de mis actos. Puedo pagar la multa y listo. O no pagarla y no pasa nada”, sostiene la psicoterapeuta y coach Sylvia Álvarez Calderón, directora de Consultoría en Great Home.

¿Qué pensaría usted si le dijéramos que hay candidatos a las elecciones del 2021 que han cometido las peores infracciones del reglamento de tránsito, no una sino repetidas veces, poniendo en riesgo a los ciudadanos que ahora quieren representar?

La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio rastreó a todos los candidatos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el ámbito nacional (y a la circunscripción de residentes en el extranjero) que postulan a la presidencia, Congreso de la República y Parlamento Andino.

Hay 553 candidatos que registran papeletas por infracciones al reglamento de tránsito. Algunos casos sorprenden no solo por la cantidad de multas, sino también por su gravedad.

En total, 38 postulantes tienen antecedentes por manejar ebrios o sin brevete, una cifra que sube a 65 contando a los que chocaron su vehículo o tampoco tenían Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Veinticinco condujeron en estado de ebriedad (código M02). Uno de ellos es el candidato presidencial con mayor aprobación en varias encuestas de intención de voto: George Forsyth (Victoria Nacional), quien, con el mismo vehículo, también fue sancionado por incumplir las disposiciones sobre el uso de las vías de tránsito rápido (G10) y por conducir un vehículo por una vía en la cual no está permitida la circulación o sobre mangueras contra incendios (G16).

Pero, además, hay ocho candidatos al Congreso y uno al Parlamento Andino que fueron sancionados por ocasionar accidentes mientras manejaban en estado de ebriedad (M01), la multa más grave del reglamento.

Se trata de Esteban Uceda (Avanza País), Samuel Santiago Pillaca (Victoria Nacional), María Velásquez (Renacimiento Unido Nacional), Antonio Espinoza (Renacimiento Unido Nacional), Carlos Francisco Guibovich (Acción Popular), Ciro Castillo Rojo Salas (Somos Perú), Karen Ymaña (Contigo) y Ricardo Repetto (Unión por el Perú) en el caso de postulantes al Legislativo. Similar falta cometió el aspirante al Parlamento Andino, Gustavo Pacheco (Renovación Popular).

El caso de Ricardo Repetto (UPP) llama la atención por la reincidencia de sus faltas. Solo en el 2015, recibió una multa por manejar y chocar su vehículo en estado de ebriedad (M01), otra por conducir ebrio (M02) y también por hacerlo sin licencia (M03). Según el SAT, en el 2020 volvió a manejar ebrio y sin licencia, aunque sus papeletas figuran como “pendientes”.

Esta situación nos recuerda que Daniel Urresti, candidato presidencial por el mismo partido de Repetto, manejó con la licencia vencida durante un reportaje de El Comercio en la campaña municipal del 2018.

Deudas pendientes

Los candidatos infractores han pagado un total de S/796.000 en papeletas. Sin embargo, no en todos los casos se ha cumplido con hacer el abono correspondiente: unos 79 candidatos tienen deudas pendientes en multas al volante por S/71.502.

EN BUSCA DE DESCARGOS

Este Diario se comunicó con el área de imagen de George Forsyth, pero nunca hubo respuesta oficial. “Las multas están pagadas y él ya no maneja desde el 2018”, dijo una representante.

También se contactó al candidato Ricardo Repetto (UPP), pero tampoco dio su versión. Lo mismo ocurrió con el área de imagen de Sonia Osores, candidata a la vicepresidencia por Renacimiento Unido.

