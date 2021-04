Conforme a los criterios de Saber más

En su ruta hacia el norte, el candidato presidencial Pedro Castillo confirmó este martes que sostuvo una reunión con el expostulante a Palacio de Gobierno, Hernando de Soto. Señaló que aún tendrá un encuentro adicional con él.

“[De Soto] ha emitido un comunicado diciendo ‘no al comunismo’. A la hora de sentarnos hemos aclarado que no somos comunistas, no somos chavistas, no somos terroristas”, exclamó tras señalar que “conversar no es pactar”.

Castillo hizo el anuncio al salir de un pequeño restaurante en Máncora, Tumbes. El candidato presidencial no precisó si el encuentro fue presencial o virtual.

Luego, De Soto emitió un comunicado con el que anunció su reunión con Castillo, aunque aclaró que ésta no se produjo para darle su apoyo.

Allí, De Soto señala que le expresó su preocupación sobre las medidas impulsadas en su plan de gobierno, como la estatización de empresas, la revisión de los tratados de libre comercio y la convocatoria a una asamblea constituyente, entre otros temas.

Más temprano la caravana que acompaña a Castillo hizo esfuerzos por desviar a la prensa. Incluso tomaron la pista de acceso hacia los hoteles de Máncora Chico, pero el candidato no bajó de su camioneta.