Conforme a los criterios de Saber más

Tras lograr su pase a la segunda vuelta de las elecciones generales, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular a la Presidencia, ha remarcado que un eventual gobierno naranja convocará un Gabinete Ministerial de ancha base y sin tomar en cuenta los colores políticos. Ayer, desde Lurín, la excongresista refirió que para el balotaje ampliará su equipo técnico, que lidera el empresario Hernando Guerra García.

LEA TAMBIÉN | Hernando de Soto genera malestar en su equipo y futura bancada tras no definir respaldo en balotaje

“En esta segunda vuelta, estamos ampliando el equipo. Y se hará una presentación con un equipo más amplio, más sólido, más convocante y seguramente habrá personalidades también de otras tiendas políticas”, manifestó.

Fujimori Higuchi consideró válidas las solicitudes que hizo un sector de la ciudadanía a Pedro Castillo, su oponente de Perú Libre, y a ella, en el sentido, de dar a conocer los nombres de los cuadros que integran su equipo técnico. Agregó que, además, de Guerra García en el plan “Rescate 2021” están Patricia Juárez, Ernesto Bustamante, Jorge Baca Campodónico y Fernando Rospigliosi [Ver infografía].

Fuentes de Fuerza Popular refirieron a El Comercio que Guerra García ya ha empezado a reunirse con los técnicos de los partidos que no pasaron a la segunda vuelta. Por ejemplo, uno de ellos ha sido el exministro de la Producción Daniel Córdova, quien fue el jefe de plan de gobierno de Alianza para el Progreso (APP).

Las mismas fuentes señalaron que la idea es sumar algunas de las propuestas desarrolladas por el partido de César Acuña al nuevo plan que está elaborando Fuerza Popular. Entre las iniciativas que el fujimorismo ha observado del plan de APP está la creación del Observatorio Nacional contra la Corrupción, que funcione bajo la circunscripción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Córdova, en comunicación con este Diario, confirmó que, antes de viajar a Estados Unidos, tuvo una reunión con Guerra García, quien también es virtual congresista del partido naranja. “Sí [nos reunimos], soy amigo personal de Nano y le he manifestado, a título personal, mi apoyo a Keiko Fujimori. Le he dicho que estoy para apoyar en lo necesiten sin ninguna condición”, manifestó.

También dijo que Fuerza Popular y APP tienen “una visión parecida”, aunque remarcó que su partido ha sido “más crítico” respecto al actual modelo económico, en el sentido, de que sea “más inclusivo, pero sin llegar a ser populista”. “Tenemos una visión crítica respecto al rol del Ministerio de Economía y Finanzas, consideramos que el sistema de inversión pública debe corregirse”.

Córdova fue titular del Produce durante 23 días. Puso su cargo a disposición en abril de 2018, tras ofrecer a un grupo de pescadores la salida del entonces viceministro de Pesca y Acuicultura Héctor Soldi, a cambio de que levantaran un paro. (Foto: GEC)

El exministro de la Producción, quien es militante de Alianza para el Progreso, subrayó que su apoyo al fujimorismo en esta segunda vuelta es personal y no compromete a su partido, sobre todo luego de que Acuña Peralta haya solicitado a Fujimori Higuchi y Castillo firmar un compromiso por la gobernabilidad.

“Soy militante, pero no ocupo un cargo en la dirigencia de APP. Felizmente, una característica de César Acuña es permitir que los afiliados al partido puedan manifestar su opinión individual, siempre que se precise que es a título personal”, añadió.

Los próximos acercamientos

Otras fuentes de Fuerza Popular indicaron que en los próximos días buscarán concretar reuniones con los economistas Carlos Anderson y Jorge Chávez, quienes fueron los jefes de plan de gobierno de Podemos Perú y Victoria Nacional, respectivamente.

“Inclusive queremos conversar con técnicos que hayan sido cercanos al Partido Morado y a Acción Popular. Y también de Avanza País. Pronto quisiéramos presentar un equipo más ampliado”, mencionaron.

Las mismas fuentes adelantaron que les interesa escuchar a Rómulo Mucho, quien fue viceministro de Minas en el gobierno de Alejandro Toledo. El ingeniero fue candidato al Parlamento por Avanza País en esta elección, aunque no alcanzó una curul. “Vamos a buscar ampliar el abanico, nuestra idea es tener aportes de todos”, expresaron.

Anderson, virtual congresista de Podemos Perú, dijo a El Comercio que aún no ha recibido una llamada de parte de Fuerza Popular, pero como “una persona demócrata”, está dispuesto a conversar.

“Cuando me llaman, siempre respondo. No voy a ser un político tradicional”, manifestó.

El economista consideró que el plan de Podemos Perú no es incompatible con el de Fuerza Popular, aunque precisó que él comparte la postura de Daniel Urresti, excandidato presidencial de su partido, quien ha optado por no respaldar ni a Fujimori ni a Castillo.

(Foto: GEC)

Mucho Mamani, a pesar de que en el 2016 dirigió cuestionamientos a Fujimori Higuchi dijo que sí está abierto a colaborar con Fuerza Popular.

“Claro que sí, soy un político, pero más un técnico. El país no se puede ir al abismo. Ahora la situación es distinta, estamos en una crisis por la pandemia y necesitamos de un doble esfuerzo. Es momento de sumar. El Perú necesita a sus mejores profesionales. Lo otro [la candidatura de Perú Libre] no es beneficiosa. Lo he viví de joven, cuando el gobierno militar controlaba todo”, subrayó.

Chávez, quien fue presidente del Banco Central de Reserva (BCR) durante los dos primeros años del gobierno de Alberto Fujimori en los noventa, dijo, a título personal, que, si Fujimori Higuchi firma el pacto por la gobernabilidad que su colectivo “ReverdeSer” le ha propuesta tanto a ella como Castillo, se puede dar un acercamiento.

Para evitar que el Perú se desbarranque, tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori están en la obligación moral de firmar el "Pacto por la Gobernabilidad Bicentenario" propuesto por el colectivo ReVerdeSer. @MonicaDeltaP @NicolasLucar @JaimeChincha @MavilaHuertasC @jdealthaus pic.twitter.com/Yt5rqqVlIg — Jorge Chávez Alvarez (@ChavezPolitica) April 25, 2021





“Para mí, lo esencial es que ambos candidatos firmen ese pacto, en caso solo lo firmara uno, se abre una puerta para que todo el equipo de ReverdeSer pueda colaborar. Este fue la columna vertebral [del equipo de plan de gobierno] de Victoria Nacional”, dijo a El Comercio.

El primer equipo “naranja”

Fujimori, en noviembre último, a la par de reestructurar su círculo de confianza, también formó a su equipo de plan de gobierno, donde, además, de Guerra García están la ex teniente alcaldesa de Lima Patricia Juárez; el exministro del Interior Fernando Rospigliosi; el ex jefe del Instituto Nacional de Salud del Perú (INS) Ernesto Bustamante; y las excongresistas Martha Moyano y Carmen Lozada. Todos ellos con diferentes responsabilidades [Ver infografía].

El exministro de Economía y Finanzas Jorge Baca Campodónico- quien en el 2005 fue condenado por la Corte Suprema a tres años de prisión suspendida por la compra irregular de aviones MIG 29 y Sukhoi 25 a Bielorrusia durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000)- también forma parte del equipo que estructuró plan Rescate 2021. Él tuvo la tarea de plantear las políticas de reactivación y generación de empleo, tras la crisis generada por la pandemia de COVID-19.

(Infografía: El Comercio)

Fuentes de Fuerza Popular indicaron que Gustavo Nakamura, director del Departamento de Educación de la Asociación Peruana Japonesa, está al frente del programa educativo del fujimorismo para la actual campaña. Él se ha pronunciado en contra del enfoque de género y también ha remarcado que la educación sexual es una responsabilidad de los padres.

“Yo no estoy de acuerdo con el enfoque de género, yo tengo una formación humanista, creo que la familia debe tener una formación nuclear, no necesito un enfoque de género para respetar a las otras personas, que tienen otra forma de llevar su sexualidad”, refirió en Radio Nacional en abril de 2019.

El economista Marco Vinelli, quien en octubre del año pasado fue nombrado como presidente del directorio del Banco Agropecuario (Agrobanco), también es parte de la plataforma de Rescate 2021. Él dirige al subgrupo de agricultura.

El hermetismo de Bustamante

Uno de subgrupos más importantes dentro de Rescate 2021 es el de salud, ciencia y tecnología, que coordina Bustamante. En comunicación con El Comercio, el virtual congresista dijo que tiene a su cargo a 15 personas, pero evitó dar los nombres de quienes fueron los responsables de elaborar el plan naranja para contrarrestar a la pandemia.

“Naturalmente es un equipo de aproximadamente diez personas en salud y cinco en ciencia y tecnología, pero no estoy en libertad de divulgar todavía los nombres. Son personas que laboran en instituciones y que, en este momento, no es conveniente decir quiénes son”, refirió.

El biólogo reiteró que no podía dar una fecha para la presentación del equipo de salud del partido naranja, porque eso depende de Fujimori Higuchi.

“Pregúntenle al señor Castillo, porque ni siquiera se sabe quién es la cabeza de su equipo de salud. Aquí [en Fuerza Popular] yo estoy dando la cara, estoy poniendo el pecho hace mucho tiempo. Detrás de mí, naturalmente, hay personas de mucha valía, profesionales de alto calibre que han elaborado nuestra propuesta”, expresó.

Bustamante en el 2017, cuando fue director ejecutivo del del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), fue suspendido temporalmente, tras la inmovilización de 44.400 conservas de caballa chinas por contener gusanos. La mitad de esas latas iban a ser usadas por el programa Qali Warma en la región San Martín. Fue esa institución la que dio la alerta.

Y aunque una comisión investigadora del Ministerio de la Producción no encontró responsabilidad administrativa en Bustamante por este hecho, en agosto de 2018, fue removido de su cargo por “perdida de confianza”, de acuerdo a la Resolución Suprema N°012-2018- Produce, que fue firmada por el titular del sector, Raúl Pérez-Reyes, y el presidente Martín Vizcarra.

(Foto: GEC)

En marzo último, Bustamante sostuvo que la vacuna de Sinopharm “es igual a agua destilada” y consideró que los médicos que recibieron esta dosis debían volver a su inmunizados con el fármaco de otra empresa.

El virtual parlamentario, en comunicación con este Diario, señaló que el laboratorio chino tendrá que demostrar el verdadero nivel de eficacia de su vacuna, porque hasta el momento no han publicados los resultados de su fase III en alguna revista científica. Agregó en un eventual gobierno fujimorista, “la poca gente que se vacunó con una vacuna mala, tendrá que revacunarse con una vacuna nueva”.

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, consideró que Bustamante “no ha tenido ningún cuestionamiento”. Agregó que el tiempo “le ha dado la razón” en el sentido de que él advirtió los riesgos de la vacuna de Sinopharm.

Te puede interesar

Elecciones 2021: Hermetismo sobre los equipos técnicos de Castillo y Fujimori

Hernando de Soto genera malestar en su equipo y futura bancada tras no definir respaldo en balotaje

Patricia Juárez: “Confiamos que siendo transparentes vamos a lograr revertir el antivoto” | ENTREVISTA

Keiko Fujimori: “Debemos evitar que se instale un modelo comunista y expropiador” [Entrevista]

Keiko Fujimori: los detalles del conclave naranja donde se eligió no confrontar a Pedro Castillo