El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, se refirió a la frase que el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón publicó en Twitter contra Inés Melchor, luego de que la atleta peruana confirmara que dio positivo al coronavirus (COVID-19).

En declaraciones a los periodistas desde el distrito de San Juan de Lurigancho, indicó que si alguna persona –en referencia a Cerrón- dice un exabrupto, es algo que se debe corregir.

“Nuestra solidaridad, la salud no tiene tinte político, no tiene camiseta. Estoy hablando por mí, estoy hablando por el pueblo peruano”, expresó. “Estoy manifestando lo mío, lo que siente el pueblo, si alguna persona dice un exabrupto creo que no estamos para eso. Son cuestiones de cada quien. Si hay que corregir, hay que corregir”, añadió.

Sobre Manolo Fernández, médico veterinario que negó haberse integrado a su equipo técnico, pese a que el equipo de prensa de Perú Libre lo había informado en una nota de prensa, remarcó que quizás “está asumiendo una evaluación interna”.

“Nosotros hemos agradecido al señor Manolo, hemos visitado ayer su laboratorio, su establecimiento, nos ha mostrado incluso dónde radica y fortalecidos con el compromiso que ha asumido porque él está comprometido en esta pandemia como científico, porque está asumiendo una responsabilidad”, manifestó.

“El asunto es que no podemos estar separados, él lo ha asumido así. Una cosa es que sea parte del equipo y otra que como profesional asuma y nosotros le hemos agradecido y también hemos reconocido su talento, su trabajo. Hemos conversado, quien sabe de repente él está asumiendo una evaluación interna, pero ya eso es de parte de él”, agregó.

Castillo Terrones también indicó que el problema va más allá de Vladimir Cerrón y reiteró que de ganar la segunda vuelta del 6 de junio, quien gobernará será él y no el exgobernador regional de Junín.

“No voy a hablar del caso de Cerrón. El problema del país está más allá que un individuo. Quiero ser concreto en una cosa, acá el que va gobernar es Pedro Castillo por el mandato de este pueblo. Deslindo y rechazo cualquier actitud y ego personal que se dé y eso va más allá de cualquier postura o posición. El pueblo necesita unirse”, acotó.

Finalmente, el postulante de Perú Libre remarcó que en un eventual gobierno suyo no habrá ninguna persona con vínculos con el Movadef o con el terrorismo, mencionando incluso al virtual congresista de su partido Guillermo Bermejo.

“Soy el primero de ponerme adelante, si hay que poner el pecho contra el terrorismo lo tenemos que hacer venga de donde venga y en nuestro gobierno no va haber ninguna persona que tenga algún indicio del Movadef, del terrorismo, radicalismo, extremismo, no lo van a ver, venga de donde venga, así sea (Guillermo) Bermejo, así sea quien sea o así sea periodista que sea terrorista no lo vamos a permitir”, subrayó.

“Tenemos que asumir una responsabilidad porque el terrorismo también se ve de diferentes partes, ángulos, espacios. Asumir un terror para asumir el poder, para posicionarse social y económicamente. Nosotros nos ratificamos acá: el pueblo pone a Pedro Castillo para limpiar la política y asumir una responsabilidad”, sentenció.

