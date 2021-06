El Ministerio Público informó que viene realizando diversas diligencias para identificar al agresor del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en las instalaciones del Club Regatas Lima de Chorrillos.

A través de Twitter, detalló que la fiscal Luz Vargas Salazar ha solicitado al club que disponga el acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad, así como el cuaderno de ingreso para identificar a la persona que agredió a la autoridad electoral.

Asimismo, la fiscalía se ha comunicado con el Instituto de Medicina Legal (IML) para que evalúe al jefe de la ONPE el tipo de lesión corporal que haya provocado la agresión física, así como el daño psicológico.

El Ministerio Público a través del Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos realiza diligencias en las instalaciones del Club Regatas para identificar al agresor del Jefe de la ONPE, Piero Corvetto. pic.twitter.com/m5uQcnKH3t — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 27, 2021

Asimismo, ha comunicado al Instituto de Medicina Legal para que evalúe al jefe de la ONPE el tipo de lesión corporal que haya provocado la agresión; así como el daño sicológico. — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 27, 2021

Como se recuerda, Piero Corvetto denunció que sufrió agresiones este sábado dentro del Club Regatas Lima, ubicado en el distrito de Chorrillos.

Según informó en su cuenta de Twitter, el funcionario del ente electoral señaló que el personal del local no le quiso brindar datos sobre el responsable de la agresión física y verbal.

“Lamento comunicarles que hace pocos minutos he sido agredido física y verbalmente al interior del Club Regatas Lima. Posdata: Seguridad del Club no me ha brindado los datos del agresor”, señaló en la publicación que acompañó con imágenes del presunto agresor.

Lamento comunicarles que hace pocos minutos he sido agredido física y verbalmente al interior del Club Regatas Lima. Posdata: Seguridad del Club no me ha brindado los datos del agresor. Las fotos del agresor las adjunto. #BastaDeViolencia #Tolerancia #DemocraciaEsRespeto pic.twitter.com/WUheFPftsc — Piero Corvetto (@pcorvetto) June 26, 2021

Cabe recordar que, el pasado 14 de junio, un grupo de manifestantes acudió a la vivienda de Piero Corvetto en Miraflores para hacer una protesta en contra del jefe de la ONPE, alegando un supuesto fraude en la segunda vuelta electoral.

