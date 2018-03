Eloy Espinosa-Saldaña habría usado más de una vez grado de doctor

Un error de tipeo. Hace unas semanas, el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña usó ese argumento para explicar por qué consignó el grado de doctor por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la hoja de vida que presentó en el 2014 ante el Parlamento cuando postuló a ese cargo.

Tal como confirmó este Diario con la universidad argentina, ese grado no fue obtenido por Espinosa-Saldaña. Además, de acuerdo con información recogida por El Comercio, el magistrado habría utilizado el título de doctor al presentarse ante otras instituciones.

—Doctor y nada más—

La Universidad de Talca (Chile) aún presenta a Espinosa-Saldaña como doctor en Derecho. El miembro del TC peruano forma parte del comité editorial de la revista “Ius et praxis”, perteneciente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

“Él ingresa al comité alrededor del 2007. Desde entonces aparece como doctor en Derecho. Cuando un miembro se suma al equipo, presenta sus credenciales. Nosotros no vamos ‘doctoreando’ a los miembros de forma gratuita”, afirmó a este Diario Jordi Delgado, actual director de “Ius et praxis”.

Delgado dirige la publicación chilena desde hace dos años y medio. Él ‘heredó’ un comité editorial que entonces ya incluía a Espinosa-Saldaña como miembro. Quien convocó al magistrado peruano fue el ex director de “Ius et praxis” y actual director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca, Humberto Nogueira.

“El título [de doctor] con el cual aparece lo proporcionó el mismo Espinosa-Saldaña en su oportunidad. La presentación de cualquier miembro del comité es consensuada con este”, remarcó Nogueira en diálogo con El Comercio.

Después de años en el comité y luego de estallar la polémica en el Perú sobre su supuesto doctorado de la UBA, el magistrado solicitó a “Ius et praxis” el cambio en su presentación. No dio mayores explicaciones.

“El 5 de marzo envió un correo electrónico en el cual pedía ya no aparecer como doctor sino solo como profesor de Derecho Constitucional de la PUCP. No explicó por qué”, contó Delgado. Una metodología similar –en la cual no advertía sobre el “error”– fue utilizada por Espinosa-Saldaña en el 2014 para enviar un nuevo currículo al Congreso en el que ya no consignaba el doctorado de la UBA.

—Más indicios, otro doctorado—

Así como la relación del comité editorial de la revista “Ius et praxis”, documentos de otras instituciones peruanas aluden al grado de doctor en Derecho para referirse al miembro del TC.

En la memoria anual del Indecopi del 2008, Espinosa-Saldaña figura como miembro de la Comisión de Libre Competencia y doctor en Derecho y Justicia Constitucional.

Nuevamente no se especifican universidades, pero los supuestos grados se condicen con los referidos en un artículo publicado en el blog Enfoque Derecho. El documento titulado “Reflexiones a lo sucedido en el caso ‘Ríos Castillo’” presenta a su autor, Espinosa-Saldaña, como doctor en Derecho por la UBA y en Justicia Constitucional por la Universidad Ramón Llull de Barcelona (Esade).

El Comercio se comunicó con esta última institución para verificar si efectivamente el magistrado obtuvo el grado de doctor. Si bien funcionarios de la entidad española refirieron que para poder dar una confirmación oficial se necesita la autorización expresa del alumno, afirmaron que cualquier graduado debería contar con una tesis doctoral. Este Diario realizó una búsqueda en el repositorio digital de Esade y Espinosa-Saldaña no aparece como autor de tesis doctoral alguna.

Por otro lado, documentos de Osinergmin consignan que, cuando Espinosa-Saldaña ocupó el cargo de presidente de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios (JARU), también se lo presentaba como doctor en Derecho.

“Él lo presentó en su hoja de vida. Como no era un requisito para el cargo, no se corroboró. Pero Osinergmin no coloca títulos a personas si estas no los consignan en su hoja de vida”, declaró a El Comercio Alfredo Dammert, quien era presidente de ese ente regulador cuando Espinosa-Saldaña fue designado al frente de la JARU.

Este Diario intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con Espinosa-Saldaña para conocer sus descargos ante las nuevas evidencias. Hasta el cierre de esta edición, prefirió no manifestarse sobre el tema.

MÁS EN POLÍTICA...