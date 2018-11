Fernando Cillóniz: “La justicia está cometiendo algunos excesos”

El gobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz, recibió un reconocimiento de los empresarios en CADE 2018 que se realiza en Paracas. Desde allí lamentó la situación de Keiko Fujimori, para quien espera un debido proceso.

— ¿En estos últimos días de gestión, qué evaluación hace de su experiencia como gobernador?

Me parece que la evaluación la deben hacer terceros; por el lado empresarial esta es favorable. Hay críticos pero también gente satisfecha. Es apasionante la gestión pública, es muy interesante lo que se puede hacer con tan poco, con el solo hecho de andar recto y convocar a gente calificada.

— Usted postuló por el partido Fuerza Popular que lidera Keiko Fujimori, quien cumple prisión preventiva como parte de una investigación por presunto lavado de activos. ¿Qué reflexión le motiva su situación?

Siento dolor por lo que Keiko está viviendo. Creo que estamos abusando de las prisiones preventivas sin debidos procesos o sentencias. Tampoco quiero que se escapen los corruptos. Hubiera preferido procesos rápidos y rigurosos y la sanción correspondiente de ser el caso.

— ¿Cree en la inocencia de la señora Fujimori?

No tengo por qué no creer y tampoco asegurar que es corrupta. Yo he estado cerca de ella y jamás vi esta organización criminal. He estado muy cerca de Vicente Silva, Pier Figari y Ana Vega, de Carmela Paucará, y en ningún momento me han insinuado siquiera un favor indebido. Yo creía que se trataba de gente correcta. Donde sí vi corrupción fue en el Congreso.

— En su momento señaló a algunos congresistas de Fuerza Popular...

Y de otros partidos también. Creo que Keiko Fujimori y el partido están pagando muy caro la permisividad que tuvieron con los candidatos al Congreso, no tenían el nivel que merecía el país.

— Keiko Fujimori y los congresistas de Fuerza Popular señalan que en el país se está criminalizando la política. ¿Concuerda con ellos?

Yo no criminalizaría el recibir aportes de personas que no quieren figurar. Pero si es lavado de activos, no voy a defender lo indefendible. Lo que yo veo criminal es la corrupción de algunos congresistas que me pidieron favores indebidos, como entregar licencias de conducir falsas, en el caso de César Segura.

— ¿Para usted tiene sustento el pedido de asilo del ex presidente Alan García a Uruguay, argumentando persecución política?

En principio no. El asilo político de un procesado por corrupción no debería de proceder porque es procesado por corrupción. Ese es el problema cuando se abusa de la prisión preventiva, damos argumentos para buscar el asilo.

— Se está criticando al presidente Martín Vizcarra por una presunta interferencia en el sistema de justicia. ¿Usted percibe eso?

No he visto interferencia del presidente Vizcarra, creo que es un hombre correcto. Sí creo que la justicia está cometiendo algunos excesos, ojalá yo me equivoque. Prefiero actuar bajo la presunción de inocencia y el debido proceso.