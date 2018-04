Fiscalía investiga denuncias de asesores de Lizbeth Robles

El Ministerio Público ha abierto una investigación preliminar ante las acusaciones de dos ex asesores de la congresista Lizbeth Robles, quienes aseguran que sus sueldos fueron recortados mientras trabajaban en el despacho de la parlamentaria.

Según informó el abogado de los denunciantes, Carlos Gómez, la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima abrió de oficio este proceso ante el presunto delito contra la administración pública.

"La fiscalía de oficio decidió abrir esta medida porque considera que hay contenido penal en los hechos denunciados públicamente", señaló el abogado a través de América noticias.

También aseguró que los ex asesores de Lizbeth Robles, Sara Milla y José Altez, colaborarán con su testimonio en las investigaciones.

Estos dos ex trabajadores del despacho de Lizbeth Robles acusaron a la pareja de la congresista, Edward Rojas Rugel, de haber realizado una maniobra para quedarse con el 50% de sus sueldos a cambio de que sea contratados como asesores I y II.

Este acuerdo fue aceptado inicialmente por ambos ex asesores, pero cuando Rojas comenzó a cobrarles el 50% de sus aguinaldos y bonificaciones, incluyendo la de Navidad y escolaridad, ellos le comenzaron a reclamar.

“Edward, yo lo único que te he pedido es lo siguiente, lo demás sigue igual como tú me has dicho, tú me dijiste 4 mil [soles] para ti y lo demás es mío. Ahora tú me dices después el aguinaldo”, manifestó Milla en una conversación que tuvo con el también padre del hijo de la parlamentaria Robles, quien renunció a Fuerza Popular.

En otro momento de la conversación, Rojas Rugel le dice a Milla que si ella ingresó a trabajar hace ocho meses al despacho de Robles fue por “amistad”.