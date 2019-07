Fiscalía investiga obra de Odebrecht en San Martín

Carlos Neyra



La Fiscalía Anticorrupción de Tarapoto formalizó una investigación preparatoria a 16 ex funcionarios del Gobierno Regional de San Martín y ex ejecutivos de Odebrecht por los presuntos delitos de colusión desleal y peculado en el otorgamiento de la buena pro de la carretera San José de Sisa a la firma brasileña en octubre del 2008, durante la gestión como gobernador del ex primer ministro César Villanueva. La obra fue entregada a la constructora por S/109’561.076; es decir, 9,5% más que su valor referencial.

Entre los involucrados, están Marcos Díaz Espinoza, ex gerente general del Proyecto Especial Bajo Mayo (PEBM), empresa encargada de construir la carretera; Juan Carlos Páucar Guerra, presidente del comité evaluador de la obra, quien luego se desempeñó como director del PEBM; y Eleuberto Antonio Martorelli, ex directivo de Odebrecht en el Perú.

El Comercio accedió a la resolución de formalización de investigación preparatoria del fiscal José Villalta. Esta señala que “se hace necesario ampliar la presente investigación” porque Díaz y Páucar “habrían dado trámite” al pago de S/41’319.628 a Odebrecht por concepto de adelanto de materiales e insumos a la obra “transgrediendo las bases integradas, el contrato y el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”.

La semana pasada, se reveló una planilla de pagos del Departamento de Operaciones Estructuradas en la que se consignan operaciones relacionadas con al menos 21 obras que Odebrecht ejecutó en el Perú. En un reporte sobre el tema difundido por el programa “Panorama”, se aprecia la anotación “Obra: Sisa”, que aludiría a la carretera San José de Sisa.

—Adelantos en la mira—

Según el documento del fiscal Villalta, Juan Carlos Páucar, como director de obras del PEBM, solicitó la modificación del plan anual de contrataciones del Gobierno Regional de San Martín para que se ejecutara la rehabilitación y mejoramiento de la carretera. Sin embargo, el pedido fue admitido sin que en el expediente se consignara la autorización del área usuaria, “lo cual posteriormente daría inicio a los demás actos administrativos irregulares para el proceso de selección”.

La resolución indica que el comité del proceso de selección de la empresa que ejecutaría la obra era presidido por Páucar.

Luego de que Odebrecht obtuviera la buena pro, la constructora solicitó dos veces el adelanto de insumos y materiales por los cuales se le pagó más de S/41 millones. El primero se dio el 10 de diciembre del 2008, cuando Martorelli le solicitó a Díaz un adelanto de materiales e insumos por S/27’781.400. Según el informe fiscal, esta documentación fue “tramitada por el director de obras [del PEBM] Juan Carlos Páucar Guerra […] para que se efectuara el pago a favor de la empresa contratista Odebrecht […]. Marcos Díaz Espinoza habría ordenado atender la factura presentada por el contratista, habiéndose efectuado la transferencia de dicho dinero a la cuenta corriente del mismo con fecha 29 de diciembre del 2008”.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, estas acciones “habrían sido realizadas por las personas antes mencionadas a sabiendas de que no correspondía el pago a favor del contratista por dicho concepto, dado que no se habría iniciado el plazo de ejecución de obra, […] no se habría designado al supervisor de obra y tampoco se habría aprobado el calendario de adquisición de materiales e insumos, requisito necesario para solicitar el pago”.

El segundo pedido se dio el 29 de enero del 2009, cuando Odebrecht le solicitó al PEBM S/13’538.228 por el mismo concepto. La resolución señala que la documentación fue remitida a Díaz, quien posteriormente le requirió esa suma al Gobierno Regional de San Martín. El monto se desembolsó el 25 de febrero del 2009.

—Carretera sin tránsito—

Un equipo de El Comercio viajó a Tarapoto y recorrió los 45 kilómetros de la carretera luego de que un ex funcionario del Gobierno Regional de San Martín –quien pidió no ser identificado– declarara que “se debe investigar en el proyecto el índice medio de transitabilidad [cantidad de vehículos que usan la vía], cuál fue el resultado del estudio de suelo”. En el tramo construido por Odebrecht, este Diario constató hundimientos en bloque de la carretera o tramos dañados por desplomes.

El Comercio también observó a un grupo de personas que trabaja en la rehabilitación de la vía. En representación de ellas, Jorge Kennedy Vela, presidente del comité de defensa de los intereses de San José de Sisa, indicó: “Esta obra ahora es intransitable y, como podemos verificar, no hay pista. Hemos tenido que [construir] en un terreno inestable que dificulta el tránsito”.

La contraloría confirmó a este Diario que ha enviado un equipo de auditores a Tarapoto para iniciar una acción de control.

—Descargos—

En comunicación con El Comercio, César Villanueva, gobernador de San Martín entre el 2007 y el 2013, negó que haya tenido responsabilidad en las acciones de los funcionarios del PEBM. “El gobierno regional no tiene una intervención directa. El proyecto Huallaga […] tiene un directorio, gerencia y los equipos propios. Son ellos los que convocan a las licitaciones y hacen los trabajos que corresponden”, señaló.

Villanueva, actual congresista de APP, afirmó que conoce a Martorelli, pero negó que Odebrecht le hiciera un ofrecimiento a cambio de la construcción de la obra.

Marcos Díaz se negó a responder a nuestras consultas. “Mis abogados me han dicho que no [declare]”, acotó. Juan Carlos Páucar no respondió nuestro pedido de entrevista.

Odebrecht señaló que “todos los temas que están siendo tratados en el marco del acuerdo de colaboración se encuentran bajo reserva”.

—Villanueva en Brasil—

Según su registro migratorio, César Villanueva viajó a Brasil entre el 29 de enero y el 2 de febrero del 2009, cuatro meses después de que se otorgara a Odebrecht la buena pro de la carretera San José de Sisa. El ex primer ministro declaró que viajó por una “invitación de un organismo internacional para tener una conferencia con los gobiernos regionales en Brasil”. Marcos Díaz, gerente del proyecto, viajó a ese país entre el 8 y el 14 de marzo de ese mismo año.

César Villanueva

El ex primer ministro y actual congresista de Alianza para el Progreso fue gobernador de San Martín durante la licitación de la carretera San José de Sisa. Su entidad aprobó el pago de los adelantos por más de S/41 millones que hoy son investigados por la fiscalía.



Eleuberto Martorelli

Fue un ejecutivo clave de Odebrecht en el Perú. Además, fue el representante legal de la constructora durante la licitación de la carretera. Ha admitido que participó en los pagos de sobornos al ahora ex gobernador de Áncash César Álvarez por la carretera Chacas-San Luis.