La fiscal Marcelita Gutiérrez Vallejos formalizó denuncia penal contra el ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, así como contra ex funcionarios de su gobierno, a quienes señala como presuntos autores mediatos de la política de esterilizaciones forzadas efectuada entre 1990 y 2000.

Gutiérrez, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Penal de Lima, sostiene en una resolución dirigida al juez del Primer Juzgado Penal Nacional que, además del ex jefe del Estado, también han sido denunciados los ex ministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Csota Bauer, Alejandro Aguinaga, y el ex asesor del Minsa Ulises Jorge Aguilar.

A los mencionados se les atribuye el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud -lesiones graves- seguidas de muerte "en un contexto de grave violación de derechos humanos", en agravio de María Mestanza Chávez, Alejandra Aguirre Auccapina, Reynalda Betalleluz Aguilar, María Espinola Otiniano y Celia Ramos Durand, y por el delito de lesiones graves en agravio de Olga Aban Pérez y otras personas.

#LoÚltimo | Alberto Fujimori y sus exministros Costa Bauer, Aguinaga y Yong Motta y otros, son denunciados ante el Juez del Primer Juzgado Penal Nacional como autores mediatos en el caso de la política de las #EsterilizacionesForzadas implementada en la década del 90@Somos2074 pic.twitter.com/OV4vpflaS6 — DEMUS (@DemusPeru) 12 de noviembre de 2018

De otro lado, la fiscal también formalizó denuncia penal contra Segundo Henry Aliaga Pinedo, Enrique Marroquín Osorio y Magda Gonzales Carrillo como autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud -lesiones graves- seguidas de muerte en agravio de María Mestanza Chávez.

El 25 de abril pasado, el fiscal superior Luis Landa había ordenado a la fiscal Marcelita Gutiérrez denunciar a Alberto Fujimori y varios ex funcionarios de su gestión presidencial por ser responsables del programa de planificación familiar que funcionó en la década de 1990 en el Perú.

En diálogo con El Comercio, César Nakazaki, abogado de Alberto Fujimori, indicó que tomado oficialmente la defensa del ex mandatario ayer domingo, por lo que recién en el trascurso los próximos días conocerá al detalle los procesos existentes contra su patrocinado. "De momento me es imposible pronunciarme al respecto", respondió al ser consultado por el caso.

Asimismo, este Diario intentó comunicarse con el ex ministro de Salud y médico de cabecera de Fujimori Fujimori, Alejandro Aguinaga, pero no fue posible contactarlo.